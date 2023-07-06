Унаслідок обстрілів без світла залишилася частина споживачів у Львівській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях, - Міненерго
Унаслідок нічної атаки у Львівській області знеструмлено 1 лінію електропередачі, крім того через обстріли без світла залишилася частина споживачів у прифронтових областях - у Запорізькій, Херсонській та Харківській.
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
"Уночі ворог завдав чергового ракетного удару по території України. Внаслідок атаки у Львівській області знеструмлено 1 лінію електропередачі, 3 трансформаторні підстанції, без світла залишилися 2 населені пункти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях. У Донецькій області знеструмлювалися майже 15 тисяч споживачів.
Крім того, через попередні обстріли залишається без світла частина абонентів у Чернігівській та Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
"Внаслідок технологічних порушень в Івано-Франківській області тимчасово знеструмлювалися понад 38 тисяч споживачів. Наразі всіх заживлено.
Також через технологічні порушення знеструмлена частина споживачів у Київській та Дніпропетровській областях", - додали в Міненерго.
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