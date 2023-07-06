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Укриття не ідеальні, але вони є. Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги, - Садовий про зачинені укриття під час ракетної атаки на Львів

садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що під час повітряної тривоги уночі 6 липня в укритті біля постраждалого будинку було лише 5 людей, а більшість мешканців проігнорували сигнал тривоги. Жителі постраждалого району стверджують, що укриття були закриті під час нічної атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в етері "Радіо Свобода" та на брифінгу Львівської ОВА.

"Наведу простий приклад – тут біля будинків, які зруйновані, є дуже велике укриття. Щоб ви зрозуміли, на час тривоги, там було всього п’ять людей. І люди, які зазнали уражень, це люди, які не пішли в укриття. Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги. Оце є трагедія. Так, можливо, деякі укриття не є ідеальними. Але вони є. Вони в робочому стані", - сказав Садовий.

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Міського голову Львова питали про закриті укриття у місті під час повітряної тривоги. У соцмережах з'явилися повідомлення, що люди не можуть потрапити у сховища.

"Закриті укриття у Львові під час вибухів", - написала одна з жительок будинку.

За словами Садового, якщо починається тривога, то людина, яка живе в будинку і відповідальна за укриття, має вийти і відкрити це укриття.

"Якщо ви будете робити фотофіксацію у час тривоги, то так, ви будете мати певну частину укриттів закритими. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, його відкриють", – сказав він, додавши, що потрібно звертатися на гарячу лінію міськради у разі недоступності укриттів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Львову: Наймолодшій жертві 21 рік, найстаршій - 95, - ОВА

Автор: 

Львів (3091) Садовий Андрій (536) укриття (310)


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Топ коментарі
+7
Нажаль людина до всього звикає, я вже не чую вночі сигналів тревоги. І вибухів іноді не чую...Да і укриттів в нас на районі майже немає..
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06.07.2023 11:46 Відповісти
+7
чого !!! зе ще в лютому 2020 нам розповіждав:
https://youtu.be/6GtwDF47eos Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".

Ролик опублікував журналіст Валерій Калниш, який був присутній на заході, на каналі в YouTube

«Я отримав статистику і в січні побачив знову загострення, знову жертви. Було дуже боляче. Що ти робиш? Ти починаєш продовжувати діалог. Ми просто дзвонимо всім колегам, проговорюємо, давайте заспокоїмося», - сказав під час виступу Зеленський.

«Що буде далі, як ми закінчимо війну, не залежить лише від України. В моїй ментальності, в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія», - продовжив президент.

Калниша обурив виступ Зеленського.

«Президент воюючої країни; людина, яка за пів години до цього яскраво намагалася донести західній громадськості суть війни у своїй країні, використавши образ годинника, де секундна стрілка забирає життя конкретних людей, не має права, повторюся, навіть у колі друзів говорити, що для себе він цю війну закінчив. А він це сказав. «У моєму мозку я закінчив війну» - наголосив журналіст.
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06.07.2023 11:52 Відповісти
+6
Саме так. Людина просто тупіє до всіх тих перманентних стресів - до сирен, вибухів, смертей, чужої біди... так воно насправді.
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06.07.2023 11:54 Відповісти
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https://twitter.com/sentdefender/status/1676794731215421441?s=48&t=2G-3zklwouuisIlZ3DHRcA
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06.07.2023 11:46 Відповісти
чого !!! зе ще в лютому 2020 нам розповіждав:
https://youtu.be/6GtwDF47eos Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".

Ролик опублікував журналіст Валерій Калниш, який був присутній на заході, на каналі в YouTube

«Я отримав статистику і в січні побачив знову загострення, знову жертви. Було дуже боляче. Що ти робиш? Ти починаєш продовжувати діалог. Ми просто дзвонимо всім колегам, проговорюємо, давайте заспокоїмося», - сказав під час виступу Зеленський.

«Що буде далі, як ми закінчимо війну, не залежить лише від України. В моїй ментальності, в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія», - продовжив президент.

Калниша обурив виступ Зеленського.

«Президент воюючої країни; людина, яка за пів години до цього яскраво намагалася донести західній громадськості суть війни у своїй країні, використавши образ годинника, де секундна стрілка забирає життя конкретних людей, не має права, повторюся, навіть у колі друзів говорити, що для себе він цю війну закінчив. А він це сказав. «У моєму мозку я закінчив війну» - наголосив журналіст.
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06.07.2023 11:52 Відповісти
а разве Украина начинала войну что бы ее заканчивать? что ты несешь ботяра?
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06.07.2023 12:08 Відповісти
А хто нахвалявся закінчити війну? І не намагайся мене образити, бо модер візьметься за тебе.
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06.07.2023 12:17 Відповісти
Та ні, нарешті Садовий сказав правду, під час війни тільки бомбосховища рятують цивільних. Не хочете бігати туди сюди, то не пишіть про наслідки.
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06.07.2023 12:29 Відповісти
Шкода, що постраждали прості люди, а не рижий злодій
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06.07.2023 11:43 Відповісти
Брехливий люд, аби тільки щось квакати.... а самі з ліжок не вставали навіть...
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06.07.2023 11:43 Відповісти
Нажаль людина до всього звикає, я вже не чую вночі сигналів тревоги. І вибухів іноді не чую...Да і укриттів в нас на районі майже немає..
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06.07.2023 11:46 Відповісти
Саме так. Людина просто тупіє до всіх тих перманентних стресів - до сирен, вибухів, смертей, чужої біди... так воно насправді.
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06.07.2023 11:54 Відповісти
не позорься ботяра твой садовой асбсолютно бестолковый мэр который работает на врага
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06.07.2023 11:52 Відповісти
Питання задавали ті, які повставали з ліжок.
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06.07.2023 11:57 Відповісти
"Закриті укриття у Львові під час вибухів", - https://twitter.com/53wpsOxtggLTU5c/status/1676748634522525699?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1676748634522525699%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhromadske.ua%2Fposts%2Fsadovij-ukrittya-ne-idealni-ale-voni-ye-velika-kilkist-lyudej-proignoruvala-signal-trivogi написала одна з жительо Відправити к будинку. Джерело:

В дописі є посилання на відео.
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06.07.2023 11:59 Відповісти
Дослідження, ефективності системи ПРО "Залізний Купол" показали, що її ефективність для рятування життів людей від ударів "Касамів" та ракет РСЗО приблизно така сама, як від своєчасного подання сигналів "Повітряна тривога" із правильним реагуванням на них та від наявності відповідних укрить.
В Ізраїлі будівельні норми зараз передбачають обов'язкову наявність маленьких обладнаних укрить безпосередньо у кожній квартирі.
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06.07.2023 11:56 Відповісти
Що було б з людьми, якщо б вони майже кожну ніч бігали в укриття? Більшість не пережила б ці півтора року. Єдине рішення - захист неба, ну, звісно, до розпаду расєюшки.
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06.07.2023 11:59 Відповісти
все так но если тебя предупредили и ты не пошел в убежище то как бы вины властей нет - а вот если не было сирены да еще убежище закрыты вот за это садового надо сажать или выкинуть нах из мэров
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06.07.2023 12:06 Відповісти
Защита неба? Интересно, чем ты защитишь от падающих обломков сбитой ракеты? И не надо рассказывать что ПВО должно стоять на границе... Его там сразу же уничтожат.
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06.07.2023 12:29 Відповісти
в идеале ППО могло бы стоять по периметру города и обломки падали бы не на многоэтажки а в частный сектор.. что бы подьездами или этажами не гибли люди
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06.07.2023 14:55 Відповісти
Люди наслухались на марафоні 95-го кварталу малярок і буданових, що в рашці ракети вчора закінчились, плюс втома від біганини в укриття. Відповідалні за відкритття теж не виняток - просидівши кілька тривог в укриттях одноосібно, вони перестали поспішати щоб відкрити двері. Людський фактор. За півтора року бомбардувань і ракетних атак посадовці всіх рівнів продемонстрували невідповідність займаним посадам, тупість і дебілізм. Укриття повинні бути відкриті в час війни цілодобово, контролювати порядок зобов'язати наряди патрульної поліції. Все, не треба видумавати велосипед і не потрібно буде шукати винних за невчасно відчинений замок.
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06.07.2023 12:54 Відповісти
У кожного може бути ключ, хто відноситься до відповідного укриття і не потрібно сидіти цілодобово сторожити
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06.07.2023 13:01 Відповісти
Ні. Замок може заклинити, його можуть спеціально пошкодити манкурти. Сторожити не треба, достаньо перевірок під час патрулювання району.
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06.07.2023 13:35 Відповісти
Опять ,в который раз САДОВЫЙ обисрався!1Как не было порядке во Львове 10 лет назад ,так и сегодня бардак и разгильдяйство!!.. И за что его перевыбирают или подтасовывают выборы???
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06.07.2023 13:11 Відповісти
народ деградировал ну и зомбоящик свое дело делает
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06.07.2023 14:58 Відповісти
Прочитав і чомусь згадалося https://www.youtube.com/watch?v=ue8P7LGfDyM
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06.07.2023 13:26 Відповісти
- Сусліка відіш?
- Нет.
- А он єсть!
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06.07.2023 14:10 Відповісти
 
 