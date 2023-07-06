Укриття не ідеальні, але вони є. Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги, - Садовий про зачинені укриття під час ракетної атаки на Львів
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що під час повітряної тривоги уночі 6 липня в укритті біля постраждалого будинку було лише 5 людей, а більшість мешканців проігнорували сигнал тривоги. Жителі постраждалого району стверджують, що укриття були закриті під час нічної атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в етері "Радіо Свобода" та на брифінгу Львівської ОВА.
"Наведу простий приклад – тут біля будинків, які зруйновані, є дуже велике укриття. Щоб ви зрозуміли, на час тривоги, там було всього п’ять людей. І люди, які зазнали уражень, це люди, які не пішли в укриття. Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги. Оце є трагедія. Так, можливо, деякі укриття не є ідеальними. Але вони є. Вони в робочому стані", - сказав Садовий.
Міського голову Львова питали про закриті укриття у місті під час повітряної тривоги. У соцмережах з'явилися повідомлення, що люди не можуть потрапити у сховища.
"Закриті укриття у Львові під час вибухів", - написала одна з жительок будинку.
За словами Садового, якщо починається тривога, то людина, яка живе в будинку і відповідальна за укриття, має вийти і відкрити це укриття.
"Якщо ви будете робити фотофіксацію у час тривоги, то так, ви будете мати певну частину укриттів закритими. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, його відкриють", – сказав він, додавши, що потрібно звертатися на гарячу лінію міськради у разі недоступності укриттів.
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https://youtu.be/6GtwDF47eos Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".
Ролик опублікував журналіст Валерій Калниш, який був присутній на заході, на каналі в YouTube
«Я отримав статистику і в січні побачив знову загострення, знову жертви. Було дуже боляче. Що ти робиш? Ти починаєш продовжувати діалог. Ми просто дзвонимо всім колегам, проговорюємо, давайте заспокоїмося», - сказав під час виступу Зеленський.
«Що буде далі, як ми закінчимо війну, не залежить лише від України. В моїй ментальності, в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія», - продовжив президент.
Калниша обурив виступ Зеленського.
«Президент воюючої країни; людина, яка за пів години до цього яскраво намагалася донести західній громадськості суть війни у своїй країні, використавши образ годинника, де секундна стрілка забирає життя конкретних людей, не має права, повторюся, навіть у колі друзів говорити, що для себе він цю війну закінчив. А він це сказав. «У моєму мозку я закінчив війну» - наголосив журналіст.
В дописі є посилання на відео.
В Ізраїлі будівельні норми зараз передбачають обов'язкову наявність маленьких обладнаних укрить безпосередньо у кожній квартирі.
- Нет.
- А он єсть!