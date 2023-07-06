Укриття не ідеальні, але вони є. Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги, - Садовий про зачинені укриття під час ракетної атаки на Львів

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що під час повітряної тривоги уночі 6 липня в укритті біля постраждалого будинку було лише 5 людей, а більшість мешканців проігнорували сигнал тривоги. Жителі постраждалого району стверджують, що укриття були закриті під час нічної атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в етері "Радіо Свобода" та на брифінгу Львівської ОВА.

"Наведу простий приклад – тут біля будинків, які зруйновані, є дуже велике укриття. Щоб ви зрозуміли, на час тривоги, там було всього п’ять людей. І люди, які зазнали уражень, це люди, які не пішли в укриття. Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги. Оце є трагедія. Так, можливо, деякі укриття не є ідеальними. Але вони є. Вони в робочому стані", - сказав Садовий.

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Міського голову Львова питали про закриті укриття у місті під час повітряної тривоги. У соцмережах з'явилися повідомлення, що люди не можуть потрапити у сховища.

"Закриті укриття у Львові під час вибухів", - написала одна з жительок будинку.

За словами Садового, якщо починається тривога, то людина, яка живе в будинку і відповідальна за укриття, має вийти і відкрити це укриття.

"Якщо ви будете робити фотофіксацію у час тривоги, то так, ви будете мати певну частину укриттів закритими. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, його відкриють", – сказав він, додавши, що потрібно звертатися на гарячу лінію міськради у разі недоступності укриттів.

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