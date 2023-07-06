Боротьба з РФ є найважливішою справою, яка зараз відбувається у світі, - лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл
Лідер республіканців у Сенаті США Мітчелл Макконнелл наголосив на важливості продовження допомоги Україні в боротьбі з російською агресією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Макконнелл сказав під час церемонії нагородження у штаті Кентуккі.
Американський сенатор зазначив, що в обох політичних партіях є критики, які вважають, що війна в Україні не є важливою для Сполучених Штатів.
"Це не моя точка зору, це не точка зору більшості республіканців у Сенаті і демократів", – заявив він, назвавши боротьбу з Росією "найважливішою справою, яка зараз відбувається у світі".
Лідер республіканців зауважив, що допомога Україні приносить користь США, оскільки половина коштів витрачається у Штатах на виробництво зброї.
"У загальній схемі ми надаємо допомогу комусь іншому в боротьбі проти одного з наших найбільших противників сьогодні – росіян – і в цьому немає нічого поганого", – додав Макконнелл.
За його словами, наслідки вторгнення в Україну виявилися не такими, як передбачав президент РФ Володимир Путін, додавши, що глава Кремля сподівався на розкол у НАТО.
"Все, на що розраховував Путін, не справдилося", – сказав сенатор.
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У підсумку зустріч Хуьла і Байдена відбулася 16 червня 2021 р. у Женеві. Там Байден запропонував РФ приєднатися до нового оподаткування, екологічного. Квоти на вуглекислий газ і податки на викиди. Хуьло погодився, але в обмін на Україну. На все відводилося пів року. Байден мав примусити Київ здати Донбас згідно з "мінськими угодами" плюс автоматично визнати російським Крим. Всю осінь і зиму 2021 р. до Києва приїжджали посланці Байдена, вмовляли, вимагали, "а не те хуьло тримає біля кордонів 150 тис. і нападе". Теж саме намагалися Макрон, Меркель, Шольц... Марно.
А хуьло відзвітував рівно 30 грудня 2021 р. про ухвалення екологічного закону про додаткові податки (як у всьому світі). Але Байдену і його компанії дуже завадив прем'єр Британії Борис Джонсон. Він сказав, - Нічого про Україну без України! Борис жорстко зірвав угоду. У підсумку в грудні Байдену довелося надіслати свої перші 100 джавелінів. Борис же надіслав 2200 NLAW. Потім хуьло виставив ультиматум... А далі Ви знаєте.
Зовсім злити Україну Байден не може - вся українська кров буде на ньому, і його політична кар'єра, як і доля його партії, буде під питанням. Тому байден зображує допомогу. Він гальмує як може, порушив закон про Ленд Ліз, але повністю відмовити в допомозі Україні не може. Як би не хотів.
Позже, 18 августа были подробности:
«Интересная новость из Вашингтона. Ее сообщили немецким политикам. Оказывается Байден, после сравнение Путина с «киллером», в тот же вечер позвонил Путину и извинился. Чистосердечно раскаялся, сам предложил встречу с Путиным в Европе, что позже и произошло в Женеве», - написал Рар
https://ria.ru/20210616/putin-1737292690.html Путин рассказал, что Байден объяснился с ним после слов про "убийцу" - РИА Новости, 16.06.2021 (ria.ru)
Та більше, там же на пресконференції в Женеві, Байден образив журналістку CNN за запитання - який сенс зустрічатися з Путіним? - Якщо Ви не розумієте навіщо, то Вам нема чого тут робити! - Байден
Президенту США Джо Байдену довелося порозумітися перед Путіним за свої слова про те, що він вважає російського колегу "вбивцею", розповів американський журналіст Боб Вудворд у своїй новій книзі "Небезпека".
Згідно з Бобом Вудвордом, під час телефонної розмови, що відбулася 13 квітня, Путін порушив питання про висловлювання свого американського колеги.
Байден у відповідь заявив, що його слова "не були чимось навмисним" і постарався якнайшвидше змінити тему.
"Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Інтерв'ю було присвячено зовсім іншій темі", - наводить у своїй книзі Вудворд слова Байдена, який одразу ж запропонував Путіну провести зустріч на вищому рівні.
За підсумками зустрічі з Байденом у Женеві в червні Путін повідомив, що американський президент роз'яснював йому свої слова й уточнив, що пояснення його влаштували."
Нагадаю - першими кроками Байдена в білому домі були подарунки хуьлу - зняття санкцій з Північного Потоку 2.
Байден посилено домагався зустрічі з хуьлом у Женеві.
І ще нагадаю - Байден рішуче виступає проти суду МКС у Гаазі над хуьлом.
Байден восени примушував Україну до капітуляції - це залізний факт. Більше він нічого не пропонував, ніякої підтримки, ніякої зброї. джавеліни він дав тільки після втручання Джонсонюка.
Мюнхен 1938 #2 провалився. Україну не вдалося продати.
"Зе все це проігнорував."
Такі варіанти для нього - миттєва смерть. Тож Зеля став заручником своєї президентської посади - на якій є лише один варіант = виступати за Україну.
Це умовний момент "після Бучі". І тепер йому відступати нікуди.
2. прошу пана !!! я пишу не вам, мені на вас глибоко начхати ... я пишу це для адекватний людей, яких цей зелений бардак, бордель і цирк одночсасно вже дістав ... а вам зелебобікам як і кацапам в усьому США винуваті ...
З 2019 р в країні йде громадянська війна між зеленою сволотою, та народом України. На жаль, зелені мерзотники в союзі з гондурасєєю цю війну виграють....
Нам допомогають, але не ллють кров за нас.
Притомним людям це пояснювать не потрібно, не притомним - марно.
Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% - Республіканської та 57% незалежних.
Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".
Крім того, переважна більшість американців - 67% і 73% відповідно - більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує Україна-НАТО."