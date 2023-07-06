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Боротьба з РФ є найважливішою справою, яка зараз відбувається у світі, - лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл

сша,сенат

Лідер республіканців у Сенаті США Мітчелл Макконнелл наголосив на важливості продовження допомоги Україні в боротьбі з російською агресією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Макконнелл сказав під час церемонії нагородження у штаті Кентуккі.

Американський сенатор зазначив, що в обох політичних партіях є критики, які вважають, що війна в Україні не є важливою для Сполучених Штатів.

"Це не моя точка зору, це не точка зору більшості республіканців у Сенаті і демократів", – заявив він, назвавши боротьбу з Росією "найважливішою справою, яка зараз відбувається у світі".

Лідер республіканців зауважив, що допомога Україні приносить користь США, оскільки половина коштів витрачається у Штатах на виробництво зброї.

Також читайте: Сенатори США закликали надати Україні більше систем ППО, у т.ч. систему "Залізний купол"

"У загальній схемі ми надаємо допомогу комусь іншому в боротьбі проти одного з наших найбільших противників сьогодні – росіян – і в цьому немає нічого поганого", – додав Макконнелл.

За його словами, наслідки вторгнення в Україну виявилися не такими, як передбачав президент РФ Володимир Путін, додавши, що глава Кремля сподівався на розкол у НАТО.

"Все, на що розраховував Путін, не справдилося", – сказав сенатор.

Також читайте: США продовжуватимуть підтримувати Україну попри позицію деяких республіканців, - лідер партії в Сенаті Макконнелл

Автор: 

допомога і підтримка (1166) Сенат США (612)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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06.07.2023 11:47 Відповісти
+6
Не "зараз". Це було завжди. Зараз вона загострилась і вийшла за медійні береги.
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06.07.2023 11:44 Відповісти
+4
усі питання до свого "улюбленого", "найвеличнішого зе лідора", "**************" і посумісництву 4-рового ухилянта від служби в ЗСУ !!! нехай пояснить американцчям чому олігарх який винен США купу бабла, зараз перебуває в українському Буковелі, а не в американській тюрмі, нариклад Гуантанамо, під слідством за ухиляння сплати податків ??? чому досі в ж ОПі зе-прі3.14здекнта сидять відверті агенти єрмак, татаров і тд.тп. ??? чому гуманітарка розкрадається зе слугами та їх пасіями, каханками в обʼємах фур , вагонів і недоходить до ЗСУ та найбіднішитх, хто протребує ??? чому зе слуги далі крадуть на схемах з бюджету України ??? чому в угоду одному олігарху з даунецка, під час війни у 2 рази підняли тариф на електрику для населення, коли все обладнання потрібне для ремонту української енергосистеми постачається зі США, ЄС, Японії, Півд.Кореї як гуманітарна допомога, тобто для України безплатно, вірніше за гроші платників податків цих країн ??? чому не сидить банаков ??? чому немає ркеальіної боротьби з корукцією ??? чому здійснюються спроби з ж ОПи прі3.14здента взяти під контроль судову гілку влади ??? і тд.тп.
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06.07.2023 12:05 Відповісти
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Не "зараз". Це було завжди. Зараз вона загострилась і вийшла за медійні береги.
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06.07.2023 11:44 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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06.07.2023 11:47 Відповісти
Гальмує видачу зброї Україні байден - бо в нього угода з хуьлом у 2021 році в Женеві. Хуьло завжди може угоду оприлюднити. І тоді кінець політкар'єрі Байдена, а "демократи" програють на виборах...
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06.07.2023 12:04 Відповісти
угода? яка угода?
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06.07.2023 13:19 Відповісти
Байден, щойно прийшов до влади, а прийшов до влади він під своїм головним гаслом - порятунок клімату Землі, зняв санкції з Північного потоку. Цей подарунок хуьлу він зробив, щоб зустрітися з ним і укласти угоду. Додатковою умовою для зустрічі ***** виставив вимогу про швидкий вихід США з Афганістану. Це питання особисто обговорювали Салліван і Лавров.
У підсумку зустріч Хуьла і Байдена відбулася 16 червня 2021 р. у Женеві. Там Байден запропонував РФ приєднатися до нового оподаткування, екологічного. Квоти на вуглекислий газ і податки на викиди. Хуьло погодився, але в обмін на Україну. На все відводилося пів року. Байден мав примусити Київ здати Донбас згідно з "мінськими угодами" плюс автоматично визнати російським Крим. Всю осінь і зиму 2021 р. до Києва приїжджали посланці Байдена, вмовляли, вимагали, "а не те хуьло тримає біля кордонів 150 тис. і нападе". Теж саме намагалися Макрон, Меркель, Шольц... Марно.
А хуьло відзвітував рівно 30 грудня 2021 р. про ухвалення екологічного закону про додаткові податки (як у всьому світі). Але Байдену і його компанії дуже завадив прем'єр Британії Борис Джонсон. Він сказав, - Нічого про Україну без України! Борис жорстко зірвав угоду. У підсумку в грудні Байдену довелося надіслати свої перші 100 джавелінів. Борис же надіслав 2200 NLAW. Потім хуьло виставив ультиматум... А далі Ви знаєте.
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06.07.2023 14:00 Відповісти
тож начебто тоді чи навіть ще за кілька днів до Женевської зустрічі Байден назвав ху йла вбивцею. а з вбивцями не може бути якихось щирих домовленостей. Байдену не робить честі зволікання і затягування з постачанням зброї Україні для захисту від кацапів, проте якби він щиро хотів злити Україну пуйлу, то вже давно разом з Макронами, Меркель/Шольцами її злив би, не несучи таких виттрат, які колективний Захід уже поніс, підтримуючи Україну. Просто демократи на фоні республіканців завжди були менш рішучі і це дає привід вбачати в цьому якусь зраду.
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06.07.2023 15:12 Відповісти
Байден назвав ***** вбивцею за кілька місяців до Женевської зустрічі і назвав крізь зуби - це витягнув із нього журналіст. Потім Байден вибачився перед ****** за ці слова, і ***** дуже подобалося обігравати цей факт.

Зовсім злити Україну Байден не може - вся українська кров буде на ньому, і його політична кар'єра, як і доля його партії, буде під питанням. Тому байден зображує допомогу. Він гальмує як може, порушив закон про Ленд Ліз, але повністю відмовити в допомозі Україні не може. Як би не хотів.
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06.07.2023 15:34 Відповісти
вибачився? ) серйозно? ) надайте якісь аргументи.
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06.07.2023 15:44 Відповісти
Хуьло рассказал об извинениях на пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом в Женеве 16.06.2021. Байден не стал это опровергать.

Позже, 18 августа были подробности:
«Интересная новость из Вашингтона. Ее сообщили немецким политикам. Оказывается Байден, после сравнение Путина с «киллером», в тот же вечер позвонил Путину и извинился. Чистосердечно раскаялся, сам предложил встречу с Путиным в Европе, что позже и произошло в Женеве», - написал Рар

https://ria.ru/20210616/putin-1737292690.html Путин рассказал, что Байден объяснился с ним после слов про "убийцу" - РИА Новости, 16.06.2021 (ria.ru)
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06.07.2023 20:08 Відповісти
)) вірити ху йлу, себе не поважати. та ще й посилатись на "ріа-новості"... до того ж тоді вони виходили НЕ РАЗОМ, а ПОРІЗНО до преси. тож, до дупи такі аргументи.
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06.07.2023 22:01 Відповісти
Очікуваний коментар. Байден не став спростовувати слова хуьла...

Та більше, там же на пресконференції в Женеві, Байден образив журналістку CNN за запитання - який сенс зустрічатися з Путіним? - Якщо Ви не розумієте навіщо, то Вам нема чого тут робити! - Байден

Президенту США Джо Байдену довелося порозумітися перед Путіним за свої слова про те, що він вважає російського колегу "вбивцею", розповів американський журналіст Боб Вудворд у своїй новій книзі "Небезпека".

Згідно з Бобом Вудвордом, під час телефонної розмови, що відбулася 13 квітня, Путін порушив питання про висловлювання свого американського колеги.

Байден у відповідь заявив, що його слова "не були чимось навмисним" і постарався якнайшвидше змінити тему.

"Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Інтерв'ю було присвячено зовсім іншій темі", - наводить у своїй книзі Вудворд слова Байдена, який одразу ж запропонував Путіну провести зустріч на вищому рівні.

За підсумками зустрічі з Байденом у Женеві в червні Путін повідомив, що американський президент роз'яснював йому свої слова й уточнив, що пояснення його влаштували."

Нагадаю - першими кроками Байдена в білому домі були подарунки хуьлу - зняття санкцій з Північного Потоку 2.
Байден посилено домагався зустрічі з хуьлом у Женеві.
І ще нагадаю - Байден рішуче виступає проти суду МКС у Гаазі над хуьлом.
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06.07.2023 22:17 Відповісти
та пікуй абсолютно. то все є словоблуддя, а є факти. Вудворди, Такери Карлсони, шарії, соловйови, скабєєви та інші говномети просто ідуть лісо. а є факти. санкції проти рахи є? є. проти північних потоків, проти нафти, проти газу. є 11-й пакет санцій, щоб боротися з тими прокладками. є постачання західної зброї. звісно, хотілося би її більше, але поставки йдуть. і Україна зараз обороняється не біля Києва чи Львова, а на Донбасі і на півдні. Байден зробив величезну справу, об'єднавши Європу, щоб гуртом допомагати Україні. а об'єднати таких персонажів як Шольц, Макрон, італійський прем'єр, щоб вони вони одним фронтом виступили проти ху йла - це дорогого вартує.
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06.07.2023 22:46 Відповісти
Україна відбилася біля Києва своєю радянською зброєю. І на початку 2022 року Байден нічого не хотів давати!!! Нічого! Всю гру його постійно ламають британці - які першими дали танки, далекобійні ракети і сказали, що дадуть літаки/будуть навчати пілотів. Якби не британці, то страшно подумати... "Жодних перемовин щодо України без участі України" - сказав Джонсон і врятував Україну від другого Мюнхена 1938 р.
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07.07.2023 01:05 Відповісти
а якою зброєю вона мала відбиватися? ми ж не папуаси якісь. як не крути у нас теж були непогані запаси зброї. як тільки запаси почали виснажуватись, то і за той час тормознутий Захід почав вже роздуплюватись, коли зрозумів, що Україна не капітулює. А задатки до капітуляції були, спочатку на білоруському кордоні стрілка, потім в Стамбулі. Добре, що Джонсонюк приїхав до Києва і провів бесіду із зеленими, що ви тільки боріться, а підтримка буде. тож Макрон, Шольц і макаронник приїжджали до Києва з наміром схилити Вову до переговорів з ху йлом. Байден ж не приїжджав. Байден восени аж приїхав виразити підтримку Україні, а не схиляти Україну до капітуляції, бо типу він колись там в 21-му році, згідно даних "ріа-новасті" домовився з ху йлом злити йому Україну. ))
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07.07.2023 01:25 Відповісти
Джонсонюк врятував від Макрона, Шольца і Байдена і приїжджав до Києва дати підтримку, таку, хто до нього не давав.

Байден восени примушував Україну до капітуляції - це залізний факт. Більше він нічого не пропонував, ніякої підтримки, ніякої зброї. джавеліни він дав тільки після втручання Джонсонюка.
Мюнхен 1938 #2 провалився. Україну не вдалося продати.
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07.07.2023 02:27 Відповісти
залізний факт - це якщо Америка захоче когось до чогось примусити, то вона це зробить в той чи інший спосіб. ресурсів і можливостей зробити у неї досить. На Америку ніхто не має впливу. і нізто не може на неї тиснути. Ні Макрон, ні Джонсон, ні Меркель, ні ху йло. Якби у Британії були реальні важелі впливу на Америку, то вони наїхали би на Байдена і змусили би його призначити новим генсеком НАТО Бена Воллеса. але ж так не сталось. так що тримай свої фантазії при собі. можеш скабєєві злити, хай там покаже своїм плебеям.
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07.07.2023 02:34 Відповісти
Джонсон усе знав і міг оприлюднити = кінець кар'єри Байдена. Все інше = торгівля компроматами. У Британії правлять консерватори - політичні вороги лівацької партії Байдена. І Шольца, і Макрона. Ліваки завжди домовлялися з Кремлем. А Британія "всегда гадит" - так кажуть у кремлі.
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07.07.2023 02:42 Відповісти
міг не міг... досить тут вже товкти воду в ступі.. до чого ти тут пишеш цю *****?
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07.07.2023 02:55 Відповісти
".. якщо Америка захоче когось до чогось примусити, то вона це зробить в той чи інший спосіб. ресурсів і можливостей зробити у неї досить. На Америку ніхто не має впливу." - це є маячня і *****
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07.07.2023 12:35 Відповісти
це є здоровий глузд. а маячня і ***** - це цитувати і посилатись на відосіки із кремлівських джерел..
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07.07.2023 16:06 Відповісти
а який ти коментар хотів почути після того як зіслався на "ріа-новасті"? )
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06.07.2023 22:47 Відповісти
Ще раз. Відео з пресконференції дали тільки кремляді. Байден нічого зі слів хуьла не спростував.
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07.07.2023 00:59 Відповісти
тому що не рівень Байдена спростовувати чи якось по-іншому реагувати на ці висери кремля.
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07.07.2023 01:15 Відповісти
і взагалі, срати на ті кацапські відео. не ведись на ту дичину. якщо, звісно, ти не ворог України.
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07.07.2023 01:26 Відповісти
на відео насрати, але Байден вибачався перед хуьлом. І домігся зустрічі з ним, щоб укласти угоду
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07.07.2023 02:20 Відповісти
)))
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07.07.2023 02:25 Відповісти
Якби дідусь Байден хотів вмовити Бубона здатися - на будь якиїх умовах - по моєму вмовляти нікого не треба було. Зе , Беня, під наглядом Дєрьмака - вже на все були готові- здати увесь південь і схід України -за 3 копійки для себе. Навпаки - якраз Байден повідомляв Зе-шоблу - що Х..ло готується напасти - і все всує. Не в коня корм. Зе все це проігнорував. Так що версія про те що Байден нас всих здав - неправдоподібна. Це явний вкид - де провину за зрадницьку реальну політику зеленої команди - намагаються перекинути на Байдена.
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06.07.2023 19:19 Відповісти
Це не версія, а інформація з коридорів МЗС. Зеля не міг здати території за всього бажання - йому б відвернули голову просто на Банковій. "Байден повідомляв Зе-шоблу - що Х..ло готується напасти" - правильно. Але з якою метою? Пропонував дати зброю? Нет, он предлагал сдать территории в обмен на мир.
"Зе все це проігнорував."
Такі варіанти для нього - миттєва смерть. Тож Зеля став заручником своєї президентської посади - на якій є лише один варіант = виступати за Україну.
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06.07.2023 19:57 Відповісти
Класно Зеля виступив за україну. Просто оху..льно. Коли ж він виступив - коли здав вагнерят, розмінував чонгар, провалив за 2 (!) роки воєнзамовлення, коли попризначав купу фсб-крис в СБУ, провал ракетних програм, ... я вже не знаю - а чому він виступив за Україну, де його досягнення як лідера - де проривні ідеї? Його активність - проявля.ться в основному- розкралданні грошей які надає НАТО, нікчемні вичступи по відосіках, та різні дебільні ніціативи типу англомовних фільмів без перкладу. На зовні - це в основному імітація бурхливої діяльності - ЧОМУ МИ НЕ В НАТО, БАЙДЕН????? а на ділі - робити все щоб україна НІКОЛИ НЕ БУЛА В НАТО.
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06.07.2023 22:09 Відповісти
Так і є. "Провалив за 2 (!) роки воєнзамовлення, коли попризначав купу фсб-крис в СБУ, провал ракетних програм і навіть намагався домовитися з хуьлом після 24 лютого. Але дехто йому пояснив, що це робити не треба, навіть думати про це. Ніколи.
Це умовний момент "після Бучі". І тепер йому відступати нікуди.
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06.07.2023 22:22 Відповісти
усі питання до свого "улюбленого", "найвеличнішого зе лідора", "**************" і посумісництву 4-рового ухилянта від служби в ЗСУ !!! нехай пояснить американцчям чому олігарх який винен США купу бабла, зараз перебуває в українському Буковелі, а не в американській тюрмі, нариклад Гуантанамо, під слідством за ухиляння сплати податків ??? чому досі в ж ОПі зе-прі3.14здекнта сидять відверті агенти єрмак, татаров і тд.тп. ??? чому гуманітарка розкрадається зе слугами та їх пасіями, каханками в обʼємах фур , вагонів і недоходить до ЗСУ та найбіднішитх, хто протребує ??? чому зе слуги далі крадуть на схемах з бюджету України ??? чому в угоду одному олігарху з даунецка, під час війни у 2 рази підняли тариф на електрику для населення, коли все обладнання потрібне для ремонту української енергосистеми постачається зі США, ЄС, Японії, Півд.Кореї як гуманітарна допомога, тобто для України безплатно, вірніше за гроші платників податків цих країн ??? чому не сидить банаков ??? чому немає ркеальіної боротьби з корукцією ??? чому здійснюються спроби з ж ОПи прі3.14здента взяти під контроль судову гілку влади ??? і тд.тп.
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06.07.2023 12:05 Відповісти
1 . не радьте мені що я маю, чи не маю робити і я не буду вам розповідати куди ви пояте нещзабаром піти ...
2. прошу пана !!! я пишу не вам, мені на вас глибоко начхати ... я пишу це для адекватний людей, яких цей зелений бардак, бордель і цирк одночсасно вже дістав ... а вам зелебобікам як і кацапам в усьому США винуваті ...
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06.07.2023 12:13 Відповісти
Чому?
З 2019 р в країні йде громадянська війна між зеленою сволотою, та народом України. На жаль, зелені мерзотники в союзі з гондурасєєю цю війну виграють....
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06.07.2023 13:04 Відповісти
Поки що не на полі бою, а в тиші кабінетів....
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06.07.2023 13:07 Відповісти
"Боротьба з Росією..." руками украинцев. США борется с Россией, а гибнут украицы, на которых Америке глубоко ......
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06.07.2023 12:05 Відповісти
Україна бореться за себе. Кров за землю, як віки до того.
Нам допомогають, але не ллють кров за нас.
Притомним людям це пояснювать не потрібно, не притомним - марно.
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06.07.2023 12:40 Відповісти
"Як зазначає Reuters, свіже опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні. У травні його підтримували 46% респондентів, нині ж їхнє число зросло до 65%.
Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% - Республіканської та 57% незалежних.
Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".
Крім того, переважна більшість американців - 67% і 73% відповідно - більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує Україна-НАТО."
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06.07.2023 12:06 Відповісти
от переспектива..не веселкова..Хто прийде до влади в США ?
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06.07.2023 13:03 Відповісти
 
 