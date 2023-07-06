Боротьба з РФ є найважливішою справою, яка зараз відбувається у світі, - лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл

Лідер республіканців у Сенаті США Мітчелл Макконнелл наголосив на важливості продовження допомоги Україні в боротьбі з російською агресією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Макконнелл сказав під час церемонії нагородження у штаті Кентуккі.

Американський сенатор зазначив, що в обох політичних партіях є критики, які вважають, що війна в Україні не є важливою для Сполучених Штатів.

"Це не моя точка зору, це не точка зору більшості республіканців у Сенаті і демократів", – заявив він, назвавши боротьбу з Росією "найважливішою справою, яка зараз відбувається у світі".

Лідер республіканців зауважив, що допомога Україні приносить користь США, оскільки половина коштів витрачається у Штатах на виробництво зброї.

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"У загальній схемі ми надаємо допомогу комусь іншому в боротьбі проти одного з наших найбільших противників сьогодні – росіян – і в цьому немає нічого поганого", – додав Макконнелл.

За його словами, наслідки вторгнення в Україну виявилися не такими, як передбачав президент РФ Володимир Путін, додавши, що глава Кремля сподівався на розкол у НАТО.

"Все, на що розраховував Путін, не справдилося", – сказав сенатор.

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