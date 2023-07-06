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Новини Війна
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П’ять "двохсотих", 13 полонених: Бійці 110-ї ОМБр захопили позицію окупантів поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Бійці 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка успішно штурмували позицію російських окупантів поблизу Авдіївки та знищили п’ятьох окупантів , а ще 13 - полонили.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис фрагментів успішних штурмових дій українських воїнів.

"Рознос окупантів під час штурму ворожих позицій під Авдіївкою. Врожай 3-го МБ 110-ї ОМБр: п'ять 200-х, 13 полонених", - пише Бутусов у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 110 ОМБр виявили з дрона ворожі РСЗВ та знищили їх точними ударами ракет HIMARS. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4079) Бутусов Юрій (3617) 110 окрема механізована бригада (113)


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Топ коментарі
+25
Сьогодні наші Воїни зібрали гарний врожай із кацапів!!

Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.07.2023 11:50 Відповісти
+17
Двоє вже вдягли костюми для поховання, повезло падлам!!
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06.07.2023 11:54 Відповісти
+15
Вчергове дякую справжнім воїнам та героям...
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06.07.2023 11:52 Відповісти
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Треба навпаки 13 двохсотих і 5 полонених
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06.07.2023 11:46 Відповісти
а ще краще - 13 + 5 =135!!! це було б красіво)))
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06.07.2023 18:05 Відповісти
Сьогодні наші Воїни зібрали гарний врожай із кацапів!!

Молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.07.2023 11:50 Відповісти
Вчергове дякую справжнім воїнам та героям...
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06.07.2023 11:52 Відповісти
Двоє вже вдягли костюми для поховання, повезло падлам!!
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06.07.2023 11:54 Відповісти
Одяг кацапів вражає, це що всі зеки ?
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06.07.2023 11:56 Відповісти
Під костюмчик треба ще підібрати файний пакет !
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06.07.2023 12:03 Відповісти
Морди кончених дебілів
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06.07.2023 12:05 Відповісти
ех, дарма так багато в полон берете, не варті вони того
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06.07.2023 12:05 Відповісти
по-перше - обмінний фонд.
по-друге (і це теж важливо) - чим більше їх буде потім розповідати своїм, що в полоні з ними нормально поводилися - тим більше буде здаватися у полон надалі (сарафанне радіо там теж працює). Кожен, хто кинув зброю і здався (на відео видно, що здалися фактично без бою) - це потенційно збережене життя нашого воїна. Як би не хотілося всіх цапів валити на місці - треба себе стримувати.
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06.07.2023 13:14 Відповісти
А чого у них однострій, такий різнобарвний, типі шоб наших заплутати? Бляха вони на якесь сміття схожі.
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06.07.2023 12:08 Відповісти
Оце останнє - зайве. Не варто примушувати, огідно чути з цих паскудних їбальників святе.
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06.07.2023 12:08 Відповісти
ничего, скрепные челюсти пусть привыкают к человеческой речи
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06.07.2023 12:29 Відповісти
О, там навіть женіх у вінчальному костюмчику.
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06.07.2023 12:14 Відповісти
😂
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06.07.2023 12:26 Відповісти
Ого 13 полоненних.....урожай пошёл.
С каждой мобилизацией вся рос.армия все быстрей будет превращается в вот этот сброд бомжей.
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06.07.2023 12:15 Відповісти
Яка другі армія - шобла недолугих і недобитих піідарів. Якщо щось виглядає як лайно, смердить як лайно, поводить себе як лайно - то це і є лайно.
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06.07.2023 12:25 Відповісти
двоих уже хоть в гроб ложи, такие красивые
, как покойники
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06.07.2023 12:27 Відповісти
Треба, щоб вони сказали всі разом: путін #уйло. А потім СЛАВА УКРАЇНІ.
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06.07.2023 13:00 Відповісти
Згоден на1000%.Потрібно щоб вони кричали 3 рази путін х№ло,, а потім СЛАВА УКРАЇНІ!
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06.07.2023 13:19 Відповісти
Невже нарешті не зеки?
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06.07.2023 13:02 Відповісти
Як дружно проголошують "Слава Україні". Мабуть довго тренувались?
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06.07.2023 13:27 Відповісти
форма наче бомжи
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06.07.2023 14:43 Відповісти
Там ще зброї було повно в шансях. Нагорода має бути за таке
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06.07.2023 18:00 Відповісти
Тихомиров Евгений Сергеевич Занимаемая должность: Тренер-преподаватель
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Самбо
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Барабинского района Новосибирской области "Детская юношеская спортивная школа Локомотив" Тел.: E-Mail: Сведения о повышении квалификации:

11.05.2022-20.05.2022г.,АНО ДПО"Дальневосточный институт дополнительного профессионального образования", "Современные аспекты профессиональной деятельности тренера(тренера-преподавателя)
https://dushbrb.edusite.ru/sveden/employees2.html
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06.07.2023 19:37 Відповісти
https://www.instagram.com/tihomirov99/ похоже вагнеровец, скорее всего сам пошёл, а как красиво всё было.... Спорт, ученики, девушка Во дебил!
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06.07.2023 19:43 Відповісти
С 17 ноября фото в военной форме, заскриньте пока фото не удалили
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06.07.2023 19:45 Відповісти


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07.07.2023 00:19 Відповісти
Кiев науч фiльм
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06.07.2023 22:16 Відповісти
Хм... А що, нікого не бентежить білий прапор над позиціями, який свідчить про капітуляцію.
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07.07.2023 01:09 Відповісти
Піджак нех*йовий
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07.07.2023 09:22 Відповісти
 
 