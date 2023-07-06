П’ять "двохсотих", 13 полонених: Бійці 110-ї ОМБр захопили позицію окупантів поблизу Авдіївки. ВIДЕО
Бійці 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка успішно штурмували позицію російських окупантів поблизу Авдіївки та знищили п’ятьох окупантів , а ще 13 - полонили.
Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис фрагментів успішних штурмових дій українських воїнів.
"Рознос окупантів під час штурму ворожих позицій під Авдіївкою. Врожай 3-го МБ 110-ї ОМБр: п'ять 200-х, 13 полонених", - пише Бутусов у коментарі до відео.
Топ коментарі
+25 Amber
показати весь коментар06.07.2023 11:50 Відповісти Посилання
+17 Sergey Molodets
показати весь коментар06.07.2023 11:54 Відповісти Посилання
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.07.2023 11:52 Відповісти Посилання
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по-друге (і це теж важливо) - чим більше їх буде потім розповідати своїм, що в полоні з ними нормально поводилися - тим більше буде здаватися у полон надалі (сарафанне радіо там теж працює). Кожен, хто кинув зброю і здався (на відео видно, що здалися фактично без бою) - це потенційно збережене життя нашого воїна. Як би не хотілося всіх цапів валити на місці - треба себе стримувати.
С каждой мобилизацией вся рос.армия все быстрей будет превращается в вот этот сброд бомжей.
, как покойники
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