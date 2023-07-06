П’ять "двохсотих", 13 полонених: Бійці 110-ї ОМБр захопили позицію окупантів поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Бійці 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка успішно штурмували позицію російських окупантів поблизу Авдіївки та знищили п’ятьох окупантів , а ще 13 - полонили.

Про це на своїй сторінці в соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис фрагментів успішних штурмових дій українських воїнів.

"Рознос окупантів під час штурму ворожих позицій під Авдіївкою. Врожай 3-го МБ 110-ї ОМБр: п'ять 200-х, 13 полонених", - пише Бутусов у коментарі до відео.

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