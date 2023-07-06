Після війни Україна відмовиться від призову. Основою оборони стане професійна армія, створимо два компоненти резерву, - Шмигаль

Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль інформує, що під час наради з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит" обговорили бачення Нової української армії.

"Першочергове завдання - це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу. Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", - зазначає Шмигаль.

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За його словами, ще один компонент Нової української армії - це розвиток ВПК. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки.

"Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", - додав прем'єр.

Він також зазначив, що під час засідання окремо порушували питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

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"Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною", - резюмує Шмигаль.