Після війни Україна відмовиться від призову. Основою оборони стане професійна армія, створимо два компоненти резерву, - Шмигаль
Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Шмигаль інформує, що під час наради з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит" обговорили бачення Нової української армії.
"Першочергове завдання - це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу. Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", - зазначає Шмигаль.
За його словами, ще один компонент Нової української армії - це розвиток ВПК. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки.
"Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", - додав прем'єр.
Він також зазначив, що під час засідання окремо порушували питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.
"Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною", - резюмує Шмигаль.
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Такі як Шмигаль, Данілович та інші уже мають нерухомість і мільйонні доларові рахунки в країнах Заходу.
Ну а обіцяти можна любе.....Багато хто вірить...
" Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов'язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями"
А де військовозобов'язані будуть отримувати військові спеціальності, якщо не буде призову, у якому військовозобов'язані ці спеціальності отримують?
Налоговик Шмигаль, мальчик диджитализатор , ветеринар алкоголик или адвокат золотое яичко?
Кто ?
Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі.
Дивно, що шмигаль не вносить дієвих змін до законодавства щодо підвищення покарання та ОСОБИСТОЇ відповідальності керівництва ЦОВВ під час Воєнного стану, за дії/бездіяльність, які призвели до загибелі людей чи нанесенню шкоди національним інтересам України!
Мусолять про все, але тільки не про відповідальність КЕРІВНИКІВ ЦОВВ!!
Пильнуймо привладних!!
Слава Україні!https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-23
Их рупор - Арестович когда отдыхал на море в Израиле заявил
что разминирование Чонгара это миф, его не успели заминировать, машины с минами захватили во время боя
Т.е. получается (Арестович ведь не может лгать) - что минировать начали 24 февраля 2022 года, после 4 утра
https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY&t=343s
смотреть с 5:00 минуты
Зміст заяви арестовича від цього не міняється - Чонгар не був замінований до 24 лютого 2022
Украине нужна будет армия состоящая из небольшого профессионального ядра и ПРИЗЫВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ (как у Швейцарии или Израиля) и правильно было бы не давать ГРАЖДАНСТВО не отсужившим год призыва (вне зависимосити от пола), в армии можно и не служить, но так и не получить ГРАЖДАНСТВА (и гражданских избирательных прав) оставщись РЕЗИДЕНТОМ (Жителем) до конца дней своих (платя дополнительный военный налог за защиту), что отличает от иностранцев и ЛБГ, только правом возвращения в Украину.