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Новини
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Після війни Україна відмовиться від призову. Основою оборони стане професійна армія, створимо два компоненти резерву, - Шмигаль

прапор,зсу,воїни

Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль інформує, що під час наради з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони "Український щит" обговорили бачення Нової української армії.

"Першочергове завдання - це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу. Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", - зазначає Шмигаль. 

Також читайте: Кабмін вніс зміни щодо надання відстрочки чи звільнення від призову на строкову службу

За його словами, ще один компонент Нової української армії - це розвиток ВПК. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки.

"Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", - додав прем'єр. 

Він також зазначив, що під час засідання окремо порушували питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років

"Ми будуємо нову країну, яка має бути безпечною та захищеною", - резюмує Шмигаль.

Автор: 

призов (433) ЗСУ (7669) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+31
А я думав, що "першочергове завдання", це відмовитися від "яєць по 17 грн.".
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06.07.2023 11:53 Відповісти
+31
Це до зарплати вчителям по 4000 доларів і посадці мільярда дерев, чи вже після?
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06.07.2023 11:53 Відповісти
+19
це не міністр, це дибіл і пздобоол.
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06.07.2023 11:54 Відповісти
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А я думав, що "першочергове завдання", це відмовитися від "яєць по 17 грн.".
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06.07.2023 11:53 Відповісти
І супердрупер екологічного, морозстійкого дизпалива Євро 80+ для Кразів. 80+ це ціна, якщо хтось не в курсі.
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06.07.2023 12:12 Відповісти
60+ То журналіст неправильно на калькуляторі порахував. Можете на сторінці фб Юрій Ніколов подивитись
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06.07.2023 12:27 Відповісти
Після війни Шмигаля на цій посаді уже не буде. Скоріш за все його навіть в Україні уже не буде.
Такі як Шмигаль, Данілович та інші уже мають нерухомість і мільйонні доларові рахунки в країнах Заходу.
Ну а обіцяти можна любе.....Багато хто вірить...
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06.07.2023 12:30 Відповісти
Це щоб у кацапів наступного разу більше шансів було?
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06.07.2023 11:53 Відповісти
Они призывом всех заменить хотят
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06.07.2023 11:57 Відповісти
Це до зарплати вчителям по 4000 доларів і посадці мільярда дерев, чи вже після?
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06.07.2023 11:53 Відповісти
після видачі всім пенсіонерам смартфонів
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06.07.2023 11:59 Відповісти
І вже після повної заборони розрахунків готівкою.
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06.07.2023 12:26 Відповісти
це не міністр, це дибіл і пздобоол.
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06.07.2023 11:54 Відповісти
Спочатку потрібно припинити крадіжки в Міноборони та й не тільки-а почати потрібно з себе...
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06.07.2023 11:54 Відповісти
Якою має бути армія треба питати в генералів а не в міністрів. А Шмигалю треба працювати тут і зараз а то в нього бачу часу достатньо щоб думати про "після війни".
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06.07.2023 11:55 Відповісти
Контрактна армія у нас буде, але без вашої допомоги. Ато розпланувався тут так, наче ще 20 років прем'єром буде.
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06.07.2023 11:55 Відповісти
Який в нас рішучий прем'єр, і плани в нього стратегічні. Але - навіщо було продавати у 2020, 2021 мінні трали?
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06.07.2023 11:57 Відповісти
"Україна відмовиться від призову"
" Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов'язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями"

А де військовозобов'язані будуть отримувати військові спеціальності, якщо не буде призову, у якому військовозобов'язані ці спеціальності отримують?
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06.07.2023 11:57 Відповісти
І з кого резерви будуть формуватися, якщо не буде призову? З тих, хто не служив?
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06.07.2023 12:10 Відповісти
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06.07.2023 12:12 Відповісти
Як ******** казати мій покійний татусь, "зарікалась свиня гімна не їсти!"
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06.07.2023 11:58 Відповісти
Шоб таке не повторилось -- треба ставати на віиськові реики -- шоб нікому не кортіло .
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06.07.2023 11:58 Відповісти
Для початку відредагуй постанову 335, бо це ти її підписував, гад.
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06.07.2023 11:59 Відповісти
Це вже без вашого шапіто.
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06.07.2023 11:59 Відповісти
Не Шмигалю і зеленим вирішувати це питання, а українському народу і його армії.
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06.07.2023 12:01 Відповісти
Ви спочатку економіку зробіть такою, щоб вона змогла витримати велику контрактну армію та корупцію в армії ліквідуйте, щоб та контрактна армія була обороноздатноздатною. Чи і після війни будемо продовжувати донатити на контрактну армію? П..дити, то, як кажуть не мішки...
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06.07.2023 12:01 Відповісти
А чоловіче населення після війни залишиться? Залишаться тільки хворі, каліки та ті кому армія до одного місця.
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06.07.2023 12:02 Відповісти
так і буде бо молодь виїде до Європи
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06.07.2023 12:15 Відповісти
Фуйня делов - Безумная вкинет закон, чтобы пенсионеров под ружжо поставить.
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06.07.2023 13:13 Відповісти
Сподіваюсь, багато чого буде зроблено, але вже без зеленого гівна та його експертів
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06.07.2023 12:02 Відповісти
Пам'ятається,таку диверсію намагалася втілити Юлія Володимирівна.
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06.07.2023 12:03 Відповісти
туму що в чвк україна буде тільки одна спецальність - військовий)))
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06.07.2023 12:04 Відповісти
Тобі смішно, падла кацапська? Почекун чи ботяра? Чи може просто ідіот? Зап'ятай, це рашка - вічна ЧВК, яка сама не живе і другим на дає. А ми, українці, звикли хліб вирощувати, а не воювати. І на жаль, так - через північно-східних сусідів-людожерів зараз вимушені і воєнну спеціальність освоювати, як головну.
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06.07.2023 12:37 Відповісти
Пошли от зеленой кодлы бесконечные разговоры про дележ шкуры неубитого медведя...
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06.07.2023 12:04 Відповісти
Потрібно мислити тверезо, війна з кацапи не перша і не остання як показує історія, а тому потрібно бути завжди готовим, і в перші дні війни якби не люди по містах які зорганізувалися в загони самооборони, то невідомо що було б. А тому потрібно брати приклад з таких країн як Ізраїль, Швейцарія, де строкову службу проходять всі навіть дівчата, а не пороти херню. Інше питання , що потрібно реформа армії, щоб перетворити її з постсавєтьської зі всіма красотами дідівщини, та "охфіцерами", які ставляться до солдата як до скотини.
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06.07.2023 12:05 Відповісти
Навіть якщо ми переможемо, вони все одне підпишуть капітуляцію.
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06.07.2023 12:07 Відповісти
Значить треба не по закону! Для зелених до цього не звикати, вони стільки разів закони порушували що до них щось законне застосовувати злочин.
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06.07.2023 12:12 Відповісти
Одні плани на майбутнє, прозвітуй що зроблено на даний час, дебіл ***....
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06.07.2023 12:06 Відповісти
Не СН це вирішувати ! Це мають вирішувати патріоти !
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06.07.2023 12:06 Відповісти
краше воно б мовчало, може і зійшов би за розумного
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06.07.2023 12:07 Відповісти
Цапи зелені! Після війни від вас і духу вашого при владі не повинно залишитися! Зелюгеть!
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06.07.2023 12:10 Відповісти
Головне вибудувати потужну ланку по закупівлям, в обхід прозоро тощо. А то літуть тут зі своїми пеервірками, не дасть розбудовувати армію.
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06.07.2023 12:10 Відповісти
ввп трильйон , зарплати 4000 євро , ідіть у сраку .
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06.07.2023 12:10 Відповісти
500 тысяч рабочих мест, мораторий на повышение тарифов
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06.07.2023 13:17 Відповісти
Кто из перечисленных чиновников что-то понимает в военной специфике?
Налоговик Шмигаль, мальчик диджитализатор , ветеринар алкоголик или адвокат золотое яичко?
Кто ?
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06.07.2023 12:11 Відповісти
Як не дивно - всі. Щей нарід - 73%.
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06.07.2023 12:16 Відповісти
Після війни, вся ваша шобла піде слідом одного корабля.
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06.07.2023 12:11 Відповісти
Слово "Перемога" кудись зникло...
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06.07.2023 12:17 Відповісти
Шмигаль сам знає що вони можуть підписати тільки капитуляцію, навіть коли народ одержить перемогу.
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06.07.2023 13:55 Відповісти
Сподіваюсь що у вас не буде можливості щось робити після війни, за винятком шити форму для ЗСУ в цехах Державної кримінально-виконавчої служби.
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06.07.2023 12:18 Відповісти
из кого вы их створите? из 50+ летних воинов? дебилы
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06.07.2023 12:19 Відповісти
Знов щось вкрали. Таку херь морозити. Як ти будешь проходити 40 км. рашискої оборони на Півдні. Все міновано - краще про це розповідай, тімуровець грьобаний.
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06.07.2023 12:19 Відповісти
Вiд Матвiя 7:15-23 UBIO

Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі.

Дивно, що шмигаль не вносить дієвих змін до законодавства щодо підвищення покарання та ОСОБИСТОЇ відповідальності керівництва ЦОВВ під час Воєнного стану, за дії/бездіяльність, які призвели до загибелі людей чи нанесенню шкоди національним інтересам України!
Мусолять про все, але тільки не про відповідальність КЕРІВНИКІВ ЦОВВ!!
Пильнуймо привладних!!
Слава Україні!https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-23
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06.07.2023 12:27 Відповісти
дальше действовать будете не вы. другие. а вы будете отрабатывать яйца по 17 грн.(и не только). там долго придется отрабатывать.
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06.07.2023 12:30 Відповісти
ахахахахахахаахахахахахахахаха
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06.07.2023 12:38 Відповісти
Думаю после войны, те кто воевал вряд ли захотят остаться, зная бардак который там есть. Я уж точно подальше от армии и любой госслужбы.
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06.07.2023 12:39 Відповісти
После войны тебя заставят платить налоги,работать на себя не получится-загремишь лет на 5 за уклонение от налогов или больше.На завод за 10-15 штук ты не пойдёшь.Остаётся армия с приличной зарплатой от 1000 евро,льготами и перспективой.Всё будет как в США,всё будет хорошо не надо разгонять зраду.Жаль что менять страну будем только после войны,а не 30-20 лет назад...
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06.07.2023 13:08 Відповісти
Не не не.... Я более 7 лет отдал службы на страну. Теперь только на себя или на работу за границу. Пусть те, кто хочет идут в армию. Я даже уже в резерв их на три буквы пошлю.
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06.07.2023 14:53 Відповісти
Кожен висер ЗЕскотів викликєлиш роздратування і гнів
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06.07.2023 12:45 Відповісти
От тех,кто не хочет,боится или слаб здоровьем толку в армии мало,поэтому тут Шмыга говорит верно.Но делать это нужно было 25 лет назад...
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06.07.2023 13:01 Відповісти
після війни...а дальше фантазуйте ,як вам буде вигідно
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06.07.2023 13:01 Відповісти
ага, і Харківський завод Малишева набудує танків, КБ Луч ППО і Нептунів, Вільху, Стугну не на експорт а в кожну роту по 2 шт. А завод Антонова накінець збудує хоч один транспортник для ВПС за два десятки років
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06.07.2023 13:02 Відповісти
Эй!Гандон Шмаргаль!! Амёба ты жидовская!!!!..Вы же с Зеленским всё время звиздели , что на "найманцив" у вакс денег нет!!...Что?? Так быстро УКраина разбогатела!!! Или долбоёбы Ахметов с Клоломойским разщедрились!!???... НЕ думаю .. Эти жиды ещё те жлобы и барыги!!!
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06.07.2023 13:06 Відповісти
Не слушайте вы этого дурачка-перевёртыша, АМЁБУ Шмаргаля!!!
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06.07.2023 13:08 Відповісти
Отказ от призыва это хорошо.
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06.07.2023 13:14 Відповісти
Хтось сказав - війни починають професійні армії, а завершують мобілізовані, які до війни і зброю в руках не тримали...
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06.07.2023 13:20 Відповісти
Чтото они уже полностью заврались

Их рупор - Арестович когда отдыхал на море в Израиле заявил

что разминирование Чонгара это миф, его не успели заминировать, машины с минами захватили во время боя

Т.е. получается (Арестович ведь не может лгать) - что минировать начали 24 февраля 2022 года, после 4 утра

https://www.youtube.com/watch?v=yDsuwDUudlY&t=343s

смотреть с 5:00 минуты
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06.07.2023 13:23 Відповісти
Російські війська почали проходити КПП Чонгар о 01.30. Час зафіксовано під час зйомки камерами застереження.
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06.07.2023 13:51 Відповісти
Ок

Зміст заяви арестовича від цього не міняється - Чонгар не був замінований до 24 лютого 2022
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06.07.2023 13:58 Відповісти
Один казав +40% ВВП, ніхто вже й не пам'ятає як його звали. Другий казав 4000 євро зарплати вчителям, росіяни теж люди, нужно просто перестать стрелять. Третій казав "две-три недели и все закончиться. Четвертий казав до літа будемо в Криму.
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06.07.2023 13:27 Відповісти
От чего нужно отказаться, так это от этого МУДАКА (и коррупционера) "министра обороны" и желательно не дожидаясь окончания войны. Профессиональная армия это очень дорого и негодится для длительной и серьезной войны. Карфаген был очень богат (с профармией), но проиграл в итоге призывной ГРАЖДАНСКОЙ армии РИМА, потому что СВОЕ имущество, жизнь и достоинство защищать есть МОТИВАЦИЯ, а "чужое не очень"!
Украине нужна будет армия состоящая из небольшого профессионального ядра и ПРИЗЫВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ (как у Швейцарии или Израиля) и правильно было бы не давать ГРАЖДАНСТВО не отсужившим год призыва (вне зависимосити от пола), в армии можно и не служить, но так и не получить ГРАЖДАНСТВА (и гражданских избирательных прав) оставщись РЕЗИДЕНТОМ (Жителем) до конца дней своих (платя дополнительный военный налог за защиту), что отличает от иностранцев и ЛБГ, только правом возвращения в Украину.
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06.07.2023 13:53 Відповісти
Краще розповів,як він уявляє закінчення війни,вийти наприклад на кордон України,так рашка ще 10к років буде вести вогонь зі своєї території(щоб не в НАТО),тільки зміни в самій рашці можуть зупинити війну.
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06.07.2023 13:55 Відповісти
может быть начать реформу комплектования ВСУ уже сейчас???
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06.07.2023 13:58 Відповісти
Носом-шмыгаль - страте-е-е-ег!
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06.07.2023 14:02 Відповісти
Вот ще одно зелене муділо вилізло,треба свою промисловісь воену розвивати,строіти пвдприемства а не красти,так шо такий мудак шмигаль нічого умного висловити не міг,кацапи свою иійськову промисловість запустили на повну потужність,а він байки розказуе,а сам і його йолопное міністерство краде на повну катушку.
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06.07.2023 14:03 Відповісти
Так, падлюче плем'я хоче роззброїти Україну перед лицем ворога. А чому, цікаво, Корея, Швейцарія, Швеція, Ізраїль не відмовляються від призову?
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06.07.2023 14:06 Відповісти
Зельониє розраховують, що в нас Армія професіоналів буде сидіти на 6 тис гривень в місяць?
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06.07.2023 14:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n610AN_lhbM Помилки влади чи системна робота по знищенню спецслужб і армії ?
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06.07.2023 16:01 Відповісти
Malenkie deti ej bogu.Prof armija dolzhna gde-to pri obretati bazovye navyki... gotovy-li Vy platiti prof armii v tom chisle i za period "molodogo boica"? Osnovy ognevoj podgotovki, takticheskoj podhotovki i.t.d?
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06.07.2023 19:30 Відповісти
 
 