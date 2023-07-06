Росія отримала від Ірану майже 2 тисячі дронів з початку війни, - Міноборони
Росія для атак використовує значну кількість БпЛА різних типів. З початку повномасштабного вторгення країна-агресор отримала від Ірану до 1800 дронів типу "Шахед".
Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.
"Від Ірану Росія отримала до 1800 дронів типу "Шахед", з яких застосовано під час бойових дій близько 1600 одиниць, залишок – понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються постачанням з Ірану. Крім того, РФ досягнула з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу "Шахед" на території Татарстану, в районі на відстані 10 км від Казані", - розповів Громов.
Крім того, Росія активно застосовує ударні БпЛА власної розробки типу "Ланцет", які серійно виробляються на акціонерному товаристві "Іжевський механічний завод", що входить до концерну "Калашніков".
"Усього було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 були застосовані в зоні бойових дій. Відповідно, їх залишок на теперішній час – орієнтовно, близько 50 БпЛА", - додав Громов.
Він зазначив, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими.
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Решта - не досягли цілей. Більшість була знищена нашим ППО, деякі впали і самозруйнувалися через несправності чи навігаційні помилки.
Зрозуміло, що удари навіть 5% Шахедів, на жаль, призводили до загибелі та травмування людей, руйнування будівель.
Співвідношення вартості атак Шахедами і вартості наших втрат порахувати складно через відсутність відкритих даних, про розміри компенсацій постраждалим від атак Шахедів.
Така компенсація з боку влади, яка з різних причин не змогла убезпечити громадян та їх майно є правилом для цивілізованих країн. Для отримання компенсації там не треба звертатися до суду з позовом. Компенсації достатньо великі, і тому застосування дорогих ракет до ЗРК, із вартістю одного перехоплення від 100К до 150К дол на один Касам вартістю 800 дол вважається ефективним.