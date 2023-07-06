Росія отримала від Ірану майже 2 тисячі дронів з початку війни, - Міноборони

Росія для атак використовує значну кількість БпЛА різних типів. З початку повномасштабного вторгення країна-агресор отримала від Ірану до 1800 дронів типу "Шахед".

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Від Ірану Росія отримала до 1800 дронів типу "Шахед", з яких застосовано під час бойових дій близько 1600 одиниць, залишок – понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються постачанням з Ірану. Крім того, РФ досягнула з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу "Шахед" на території Татарстану, в районі на відстані 10 км від Казані", - розповів Громов.

Крім того, Росія активно застосовує ударні БпЛА власної розробки типу "Ланцет", які серійно виробляються на акціонерному товаристві "Іжевський механічний завод", що входить до концерну "Калашніков".

"Усього було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 були застосовані в зоні бойових дій. Відповідно, їх залишок на теперішній час – орієнтовно, близько 50 БпЛА", - додав Громов.

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Він зазначив, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими.