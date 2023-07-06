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Новини Агресія Росії проти України
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Росія отримала від Ірану майже 2 тисячі дронів з початку війни, - Міноборони

шахеди

Росія для атак використовує значну кількість БпЛА різних типів. З початку повномасштабного вторгення країна-агресор отримала від Ірану до 1800 дронів типу "Шахед".

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Від Ірану Росія отримала до 1800 дронів типу "Шахед", з яких застосовано під час бойових дій близько 1600 одиниць, залишок – понад 200 одиниць. Запаси цих БпЛА постійно поповнюються постачанням з Ірану. Крім того, РФ досягнула з цією країною домовленостей про будівництво заводу з виробництва дронів типу "Шахед" на території Татарстану, в районі на відстані 10 км від Казані", - розповів Громов. 

Крім того, Росія  активно застосовує ударні БпЛА власної розробки типу "Ланцет", які серійно виробляються на акціонерному товаристві "Іжевський механічний завод", що входить до концерну "Калашніков".

"Усього було виготовлено до 900 одиниць цих апаратів, з яких 850 були застосовані в зоні бойових дій. Відповідно, їх залишок на теперішній час – орієнтовно, близько 50 БпЛА", - додав Громов.

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Він зазначив, що внаслідок економічних санкцій Заходу та через відсутність доступу до сучасних технологій технологічні можливості противника з виробництва сучасних дронів залишаються обмеженими.

Автор: 

Міноборони (7479) росія (66080) дрони (4913)


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Топ коментарі
+3
Почекайте. Зараз США введуть санкції проти десятого брата онука двадцятого аятолли.
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06.07.2023 12:28 Відповісти
+2
Іранське посольство в Україні має бути ліквідоване, а всі іранці, як шпигуни союзника **********, мають бути негайно депортовані з України. Будь які економісні стосунки з Іраном мають бути негайно припинені. Те ж саме стосується всіх спільників **** починаючи з білорусі та Вірменії.
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06.07.2023 12:32 Відповісти
+1
ірану не кисень треба перекривати, а вбомбити в кам'яний вік і відкраяти території заселені азербайджанцями і курдами. та де ж ви бачили на заході політика із такими яйцями?
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06.07.2023 12:08 Відповісти
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А в Україні готували іранських спеціалістів - інженерів, програмістів, математиків...
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06.07.2023 12:00 Відповісти
А шо, джо не може прикрутити кисень ірану?
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06.07.2023 12:01 Відповісти
ірану не кисень треба перекривати, а вбомбити в кам'яний вік і відкраяти території заселені азербайджанцями і курдами. та де ж ви бачили на заході політика із такими яйцями?
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06.07.2023 12:08 Відповісти
Вони заховали своі зброярні в тунелі в горах -- так шо з кондачка іх не візьмеш.
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06.07.2023 12:10 Відповісти
Почекайте. Зараз США введуть санкції проти десятого брата онука двадцятого аятолли.
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06.07.2023 12:28 Відповісти
Іранське посольство в Україні має бути ліквідоване, а всі іранці, як шпигуни союзника **********, мають бути негайно депортовані з України. Будь які економісні стосунки з Іраном мають бути негайно припинені. Те ж саме стосується всіх спільників **** починаючи з білорусі та Вірменії.
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06.07.2023 12:32 Відповісти
1600 Шахедів намагалися нанести удари по різних тилових об'єктах в Україні. За тими повідомленнями, які публікувалися ЗМІ, наближено, кількість Шахедів, які нанесли удари, не перевищує 5%.
Решта - не досягли цілей. Більшість була знищена нашим ППО, деякі впали і самозруйнувалися через несправності чи навігаційні помилки.
Зрозуміло, що удари навіть 5% Шахедів, на жаль, призводили до загибелі та травмування людей, руйнування будівель.
Співвідношення вартості атак Шахедами і вартості наших втрат порахувати складно через відсутність відкритих даних, про розміри компенсацій постраждалим від атак Шахедів.
Така компенсація з боку влади, яка з різних причин не змогла убезпечити громадян та їх майно є правилом для цивілізованих країн. Для отримання компенсації там не треба звертатися до суду з позовом. Компенсації достатньо великі, і тому застосування дорогих ракет до ЗРК, із вартістю одного перехоплення від 100К до 150К дол на один Касам вартістю 800 дол вважається ефективним.
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06.07.2023 12:37 Відповісти
Пам"ятаю як десь приблизно рік тому з"явилася новина про нібито домовленості кацапів з іраном про постачання беспілотників. А деякі ж публічні особи робили заяви, мовляв, іранські беспілотники - це сміхота та й годі. Пройшов рік. Усім українцям геть не до сміху. Особливо тим, хто не в Києві, а також військовим, які щодня бачать, що, ****, летить кілька штук, а збити нічим, бо все ППО самі знаєте де. А Захід, ****, і досі спостерігає, як гинуть мирні українці
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06.07.2023 13:18 Відповісти
Ці пердольоти збиваються кулеметами на пікапах з прожекторами, супер-ППО для цього не потрібно. Ще краще - шилками та гепардами. А от виявити цю заразу вночі і справді важко.
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06.07.2023 13:25 Відповісти
Звісно, що не потрібно. Але тих же шилок чи кулеметів критично не вистачає. В Суми шахеди прилетіли серед білого дня, півміста їх бачило, а збити було нічим
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06.07.2023 13:34 Відповісти
 
 