Від уряду Нідерландів вимагають надати більш чітку інформацію щодо перспектив перебування українських біженців у країні

Консультативна рада з питань міграції (ARM) Нідерландів у своєму звіті вимагає від уряду прем’єр-міністра Марка Рютте зробити більш ясними майбутні перспективи українських біженців, які перебувають в країні. У документі пропонується запровадження 10-річного права на проживання для українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

"Цей тимчасовий захист (біженців) має свою ціну: як для самих людей, так і для нашого суспільства. Яку перспективу Нідерланди хочуть запропонувати українцям?", – йдеться у звіті.

У Комітеті вимагають, щоб статус перебування українських біженців та їхнє повернення додому було обговорено та впорядковано на рівні ЄС, щоб запобігти вторинній міграції всередині Євросоюзу.

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Як зазначається, 95 тисяч українських біженців, зареєстрованих у Нідерландах, 76 тисяч перебувають у великих приймальних центрах, розкиданих по всій країні. Решта 20 тисяч мають власні квартири або проживають у приватних осіб. Як зазначає рада, у великих центрах, які часто є переобладнаними порожніми офісними будівлями, українці не мають приватного життя.

У звіті також пропонують надавати українцям дозволи на тимчасове або постійне проживання, включаючи відповідні дозволи для студентів і висококваліфікованих мігрантів.

У зверненні до уряду країни міститься заклик до більш рівноправного ставлення до переміщених осіб, шукачів притулку та власників статусу біженців, при цьому ARM зазначає, що шукачі притулку повинні отримувати дозволи на роботу раніше, ніж це відбувається, оскільки за Директивою ЄС про тимчасовий захист українцям дозволено працювати.

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Рада повідомляє, що є ознаки того, що українських працівників все частіше

експлуатують посередники та роботодавці. "Вони працюють у поганих умовах і часто навіть не отримують зарплати", - зазначає урядовий дорадчий орган і заявляє, що нинішня тимчасова зайнятість починає ставати проблемою.

"Українським біженцям потрібна перспектива. Їм потрібно запропонувати не тимчасовість, а ясність", - підкреслює рада і пропонує запровадити для них спеціальне право на проживання терміном на 10 років.

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