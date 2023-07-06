Зеленський про мету візиту до Болгарії: Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція, саміт НАТО, гарантії безпеки та Формула миру
Президент Володимир Зеленський розповів про деталі свого візиту до Болгарії.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський розповів, що проведе ґрунтовні переговори з Премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінеться з Президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.
"Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", - додав президент.
Топ коментарі
+11 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар06.07.2023 12:15 Відповісти Посилання
+5 Энди Мир
показати весь коментар06.07.2023 12:17 Відповісти Посилання
+5 Oleksii Magas
показати весь коментар06.07.2023 12:17 Відповісти Посилання
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и почему я знаю, что правительство Болгарии активно поставляет нам вооружение, не смотря на наших долбо..в, выбранных нашими же долбо...ми
Едет договариваться за оружие - пусть едет. и пусть договаривается. что-что а нравиться туповатой публике он умеет.
сейчас поднабегут на мой коммент упрекать меня, мол, "подоляковская подлиза"и обзывать кацапом за русский язык, на котором говорит 50% Киева.
кремлеботов в эту войну легко вычислить. как и всегда. впрочем. ни слова позитива - кругом зрада зрадная.
Верной дорогой идешь, светуличка
https://enigma.ua/articles/plan-buratino-proekt-zelenskiy