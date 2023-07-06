Зеленський про мету візиту до Болгарії: Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція, саміт НАТО, гарантії безпеки та Формула миру

Президент Володимир Зеленський розповів про деталі свого візиту до Болгарії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що проведе ґрунтовні переговори з Премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінеться з Президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

"Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", - додав президент.

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