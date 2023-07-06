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Зеленський про мету візиту до Болгарії: Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція, саміт НАТО, гарантії безпеки та Формула миру

зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про деталі свого візиту до Болгарії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів, що проведе ґрунтовні переговори з Премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінеться з Президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

"Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", - додав президент.

Також читайте: Болгарія в очікуванні візиту Зеленського, у Софії посилили заходи безпеки. ФОТО

Автор: 

Болгарія (788) Зеленський Володимир (24368)


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Топ коментарі
+11
А ще там наша послиця (злі язики кажуть) файна спеціалістка з деяких практик
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06.07.2023 12:15 Відповісти
+5
Ще не вечер, а черговий висер ні про що ,для біснуватих свідків сватів вже запустили в інтернети.
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06.07.2023 12:17 Відповісти
+5
А Лєнка знає, що ти до "послиці" полетів?
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06.07.2023 12:17 Відповісти
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А ще там наша послиця (злі язики кажуть) файна спеціалістка з деяких практик
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06.07.2023 12:15 Відповісти
ну що поробих ??? або кожному своє ...
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06.07.2023 12:17 Відповісти
Спогади про мєндєль не дають спокою. Хто ж його бідненького ще буде називати найвеличнішим з зайнятим ротом?
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06.07.2023 12:18 Відповісти
Ще не вечер, а черговий висер ні про що ,для біснуватих свідків сватів вже запустили в інтернети.
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06.07.2023 12:17 Відповісти
А Лєнка знає, що ти до "послиці" полетів?
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06.07.2023 12:17 Відповісти
Вона скумбрію по вісім готує.
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06.07.2023 12:20 Відповісти
Як тут хтось писав скучив за мінетом, а скумбрія вже не робить.
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06.07.2023 12:21 Відповісти
Про що він на фоні чернетки від буданова, отримані кошти на техніку і покладені під сукно, діючі корупціонери депутатів слуг....безугла без мозку і повишення пенсій депутатам. У країні війна,а для цього вояж.
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06.07.2023 12:17 Відповісти
я не адвокат Зеленского, я адвокат Украины.
и почему я знаю, что правительство Болгарии активно поставляет нам вооружение, не смотря на наших долбо..в, выбранных нашими же долбо...ми
Едет договариваться за оружие - пусть едет. и пусть договаривается. что-что а нравиться туповатой публике он умеет.
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06.07.2023 12:29 Відповісти
Хто ви ми знаємо, а поставки зброї ідуть через заказ цієї зброї відповідним міністерством, тим паче Болгарія уже сама сказала, що може надати. Ці вояжі коштують , а забагато людей на грані виживання. Коли війна, президент повинен бути в країні, до речі, а що роблять за кордоном представники органів,які повинні були заарештувати депутата від слуг? Тоже зброю шукають
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06.07.2023 12:39 Відповісти
До міньетчиці у гості. Якого дітька воно там робило весь цей час? Чи те ж що і Бенедіктова? Відмивала гроші Зебидла
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06.07.2023 12:22 Відповісти
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06.07.2023 12:22 Відповісти
А сивкович?
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06.07.2023 12:26 Відповісти
пересчет дебилов в комментах. узнаете их по методичке про "послицу-минетчицу".
сейчас поднабегут на мой коммент упрекать меня, мол, "подоляковская подлиза"и обзывать кацапом за русский язык, на котором говорит 50% Киева.
кремлеботов в эту войну легко вычислить. как и всегда. впрочем. ни слова позитива - кругом зрада зрадная.
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06.07.2023 12:31 Відповісти
О, зебіл подоляцький спалився.
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06.07.2023 13:28 Відповісти
чем наглее ложь, тем проще в нее поверят
Верной дорогой идешь, светуличка
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06.07.2023 17:53 Відповісти
Не думаю, що українці правду про Саміт НАТО узнають, бо мозок уже готують до негативних наслідків. Дивно що він без позитиву на Саміт не поїде, а туди сюди охоче.
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06.07.2023 12:41 Відповісти
План "Буратино". Проект "Зеленский". Сделано в Кремле!
https://enigma.ua/articles/plan-buratino-proekt-zelenskiy
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06.07.2023 12:47 Відповісти
Журнашлюхам все потрібно знати, чого поїхав, куди, навіщо?, Щоб ворог знав
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06.07.2023 15:45 Відповісти
 
 