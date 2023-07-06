Протягом доби ворог 23 рази атакував позиції ЗСУ на Таврійському напрямку, втрати ворога становлять понад три роти, - Сили оборони

На таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському, Времівському та Оріхівському напрямках.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби ворог 23 рази атакував наші позиції. Окрім того, здійснив 586 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію", - йдеться в повідомленні.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. Водночас противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки, Золотої Ниви, Одрадного, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів, серед яких Красногорівка, Ганівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують утримувати ініціативу, на Лимано-Куп’янському - противник невдало намагається прорвати українську оборону, - Череватий

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1293 вогневих завдання. Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Втрати ворога вбитими та пораненими становлять понад три роти. Знищено 47 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зосереджують зусилля на 4 напрямках, ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб