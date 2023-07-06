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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Лукашенко планує зустрітися з Путіним та обговорити подальшу долю ПВК "Вагнер"

лукашенко,путін

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко планує найближчим часом зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми найближчим часом домовилися з ним (Путіним. - Ред.) зустрітися. Думаю, обговоримо і цю проблему, оскільки ми виявилися залученими до її вирішення, і питання подальшого функціонування ПВК "Вагнер". Думаю, це найпростіша проблема, яка буде вирішена та вирішується", - сказав самопроголошений "президент".

За словами Лукашенка, повстання Пригожина нібито не послабило Путіна.

"Навіть не сподівайтеся на це. Жодного хитання не було. Жодної ослабленості не було. Путін займався своїми питаннями. У такій ситуації будь-який Президент, навпаки, активізується, збирається. Путін тим більше", - додав він.

Читайте: Пригожина на території Білорусі немає, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Олександр (2661) путін володимир (24125) Пригожин Євген (522)


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06.07.2023 12:36 Відповісти
А що там обговорювати? Все як за звичай - ногами вперед. АРХ М
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06.07.2023 12:34 Відповісти
Вусатий тврган хоче добазарити про цифру...скількі грошей ,йому, будуть платити кацапи за лагерідля вагнеров.
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06.07.2023 12:48 Відповісти
Та покуй.
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06.07.2023 12:34 Відповісти
Шо там обговорювати - розстріляите іх нах -- ділов то .
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06.07.2023 12:37 Відповісти
Схоже, у Луки з'явилася приватна армія на території рашки. Пацюку в кутку приготуватися - Лука одним мільярдом вічнозелених не задовольниться.
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06.07.2023 12:45 Відповісти
І ядерні **********. Хі хі хі(зловєщіій смєх, касаєця московітов).
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06.07.2023 12:56 Відповісти
Та з'їхалися би і почали жити разом! А то скільки часу витрачається на дорогу! Чи дуже подобається "канфетно букетный период"?
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06.07.2023 13:06 Відповісти
 
 