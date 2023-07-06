Лукашенко планує зустрітися з Путіним та обговорити подальшу долю ПВК "Вагнер"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко планує найближчим часом зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ми найближчим часом домовилися з ним (Путіним. - Ред.) зустрітися. Думаю, обговоримо і цю проблему, оскільки ми виявилися залученими до її вирішення, і питання подальшого функціонування ПВК "Вагнер". Думаю, це найпростіша проблема, яка буде вирішена та вирішується", - сказав самопроголошений "президент".

За словами Лукашенка, повстання Пригожина нібито не послабило Путіна.

"Навіть не сподівайтеся на це. Жодного хитання не було. Жодної ослабленості не було. Путін займався своїми питаннями. У такій ситуації будь-який Президент, навпаки, активізується, збирається. Путін тим більше", - додав він.

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