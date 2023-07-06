Латвія відмовилася надати статусу біженця громадянину України, який не захотів воювати проти РФ

У Латвії відмовили у наданні притулку та статусу біженця громадянину України, який заявив, що не підтримує бойові дії, відмовився від участі у війні проти Росії та втік до Європи.

Про це пише Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Громадянин України прибув до Латвії в серпні минулого року і попросив притулку. Він стверджував, що не згоден з політикою України і не підтримує бойові дії. Приїхав до країни, щоб покращити здоров'я. Він побував у військкоматі і заявив, що відмовляється йти на війну.

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За словами чоловіка, у 2014 році він і його близькі постраждали через бойові дії, його будинок і бізнес були знищені. Крім того, чоловік заразився інфекціями під час перебування в бомбосховищі та отримав психологічні травми.

Рятуючись від бойових дій, чоловік спочатку подав прохання про надання притулку в Росії, але йому відмовили. Він пробув у Росії півтора року і працював водієм. Пізніше, у 2016 році, чоловік тимчасово повернувся в Україну, оформив польську візу і поїхав до Євросоюзу.

Він не зміг отримати притулок в Іспанії, Швейцарії, Франції, Люксембурзі, Німеччині, Бельгії та Нідерландах.

У 2021 році чоловіка депортували з Нідерландів до України.

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З початком повномасштабного вторгнення він виїхав у Дніпропетровську область, а потім – у Львів. Згодом він виїхав до Росії через Крим, звідки вирішив вирушити до Латвії.

Хоча чоловік попросив політичного притулку, головним інтересом, за його словами, є лікування, якого він потребує.

Управління у справах громадянства та міграції відмовило українцю в наданні статусу біженця та альтернативного статусу в Латвії, і чоловік звернувся до суду. Суд відхилив його заяву.

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Суд не констатував, що громадянин України зіткнувся з переслідуванням в Україні або йому загрожує переслідування, пов'язане з національною приналежністю чоловіка, приналежністю до певної соціальної групи або політичними поглядами.

В ухвалі суду йдеться, що Служба державної безпеки винесла висновок у конкретній справі про те, що чоловік може загрожувати безпеці держави та суспільства.