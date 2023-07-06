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Латвія відмовилася надати статусу біженця громадянину України, який не захотів воювати проти РФ

латвія

У Латвії відмовили у наданні притулку та статусу біженця громадянину України, який заявив, що не підтримує бойові дії, відмовився від участі у війні проти Росії та втік до Європи.

Про це пише Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Громадянин України прибув до Латвії в серпні минулого року і попросив притулку. Він стверджував, що не згоден з політикою України і не підтримує бойові дії. Приїхав до країни, щоб покращити здоров'я. Він побував у військкоматі і заявив, що відмовляється йти на війну.

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За словами чоловіка, у 2014 році він і його близькі постраждали через бойові дії, його будинок і бізнес були знищені. Крім того, чоловік заразився інфекціями під час перебування в бомбосховищі та отримав психологічні травми.

Рятуючись від бойових дій, чоловік спочатку подав прохання про надання притулку в Росії, але йому відмовили. Він пробув у Росії півтора року і працював водієм. Пізніше, у 2016 році, чоловік тимчасово повернувся в Україну, оформив польську візу і поїхав до Євросоюзу. 

Він не зміг отримати притулок в Іспанії, Швейцарії, Франції, Люксембурзі, Німеччині, Бельгії та Нідерландах.

У 2021 році чоловіка депортували з Нідерландів до України.

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З початком повномасштабного вторгнення він виїхав у Дніпропетровську область, а потім – у Львів. Згодом він виїхав до Росії через Крим, звідки вирішив вирушити до Латвії.

Хоча чоловік попросив політичного притулку, головним інтересом, за його словами, є лікування, якого він потребує.

Управління у справах громадянства та міграції відмовило українцю в наданні статусу біженця та альтернативного статусу в Латвії, і чоловік звернувся до суду. Суд відхилив його заяву.

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Суд не констатував, що громадянин України зіткнувся з переслідуванням в Україні або йому загрожує переслідування, пов'язане з національною приналежністю чоловіка, приналежністю до певної соціальної групи або політичними поглядами.

В ухвалі суду йдеться, що Служба державної безпеки винесла висновок у конкретній справі про те, що чоловік може загрожувати безпеці держави та суспільства.

Автор: 

біженці (1897) Латвія (1364) притулок (53)


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Топ коментарі
+25
Гоніть того передаста, ніяких допомог не видавайте і передайте особисті дані СБУ.
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06.07.2023 12:51 Відповісти
+15
Видати фрукту пачпорт "гражданіна міра" і хай котиться за вітром. Такі тільки русні потрібні, вона має методи утилізації.
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06.07.2023 12:49 Відповісти
+10
Странам ЕС надо депортировать в Украину ВСЕХ, кто туда смылся от мобилизации и не имеет правовых оснований для нахождения в их странах. Но увы, ......
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06.07.2023 12:56 Відповісти
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Видати фрукту пачпорт "гражданіна міра" і хай котиться за вітром. Такі тільки русні потрібні, вона має методи утилізації.
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06.07.2023 12:49 Відповісти
Гоніть того передаста, ніяких допомог не видавайте і передайте особисті дані СБУ.
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06.07.2023 12:51 Відповісти
Скільки багато подібної передасні втікло в Європу, ще й паразитами присмокталось до місцевих бюджетів...
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06.07.2023 14:34 Відповісти
Странам ЕС надо депортировать в Украину ВСЕХ, кто туда смылся от мобилизации и не имеет правовых оснований для нахождения в их странах. Но увы, ......
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06.07.2023 12:56 Відповісти
Щоб вони у складі ЗСУ передавали інформацію ворогу?! Тож не впевнений, що Ваша пропозиція слушна.
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06.07.2023 13:01 Відповісти
Нет, что бы они в исправительных колониях шили рукавицы для ремонтников бронетехники и сколачивали поддоны для нужд ВСУ
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06.07.2023 13:02 Відповісти
Я обома руками за Україну і нічого рашикам передавати не збираюся. Але я вважаю незаконною і антиконституційною заборону на виїзд чоловіків за кордон. Тому плювати на неї хотів. Наша влада як і росіяни діє тупими методами совкової бюрократії. А коментарі на цю новину справляють враження, що пишуть палкі путіністи, які чомусь володіють українською. Наприклад як "депортувати"? Депортують злочинців, по яким є ухвала суду або принаймні кримінальна справа,відкрита слідчим прокуратури. За що депортувати? За наявність пісюна?
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06.07.2023 14:13 Відповісти
Треба погодитись, що наші мобільні оператори до війни провели дуже добру роботу. Який у вас в окопі добрий зв'язок
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06.07.2023 13:27 Відповісти
Стар лінк, й цілодобово я не сиджу в окопі... Це так для спеціаліста з мобільних операторів...
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06.07.2023 17:42 Відповісти
Це повідомлення було не для вас, а для Пачкуале, який зібрався усіх депортувати
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06.07.2023 18:29 Відповісти
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06.07.2023 12:56 Відповісти
Вата яка за мір. Русскій мір в Європі.
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06.07.2023 12:57 Відповісти
У ЄС відповідно й вірно оцінили ЯКИЙ це "громадянин" України, і чи може він вважатися "біженцем", ліпше ніж це роблять наші українські суди!!! Тому я й пропоную до ТАКИХ недогромадян відноситись як у Естонії, надаючи їм паспорт НЕгромадянина!!!
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06.07.2023 12:59 Відповісти
Правильно!! гнать надо этого гавнюка домой , В УКраину, и сразу повестку в зубы!!
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06.07.2023 13:00 Відповісти
І що саме він буде робити у складі ЗСУ, зливати інфу ворогу???!!!
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06.07.2023 13:02 Відповісти
Тільки у якості робота-розмінувальника.
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06.07.2023 13:06 Відповісти
Но что за удівітєльний маршрут . Німнога я смущьон, прізнаюсь. Са Львова чєл в расєю ... чєрєз Крим чькурнул ?
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06.07.2023 13:03 Відповісти
Ось з таким треба щос робити на законодавчому рівні.
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06.07.2023 13:04 Відповісти
Ото треба зробити прецедент і позбавити його громадянства й паспорт відібрати. Видати посвідку, як при совдепії - ПІБ, дата народження, місце народження й нехай валить. Бо такі повинні буди позбавлені всх прав громадян України.

Теж саме треба робити з тими, хто працює на мокш. Тіх хто інфу зливають.
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06.07.2023 13:04 Відповісти
Був у військоматі , відмовився іти на війну, і у військоматі його відпустили. А що , так можна????
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06.07.2023 13:05 Відповісти
Можна! На самому початку війни, була велика кількість добровольців і навіть всіх бажаючих добровольців не брали, тому чоловіка, який прямо говорив, що воювати не буде, силою не примушували.
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06.07.2023 13:27 Відповісти
Молодці латиши!!! Це не українець, воно з донбосятин, який хотів і рибку з'їсти і на щось присісти!!!!!
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06.07.2023 13:06 Відповісти
Підозрюю, що чоловік ромської національності і звісноякий в нього був бізнес
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06.07.2023 13:07 Відповісти
Велика писанина далі:
Якби він так не мотався по його словам в Україні, то я міг би подумати, що то ЗеВофку накрило:
1. Не згоден з політикою України(згадаймо передвиборчу компанію Зелені). +
2. Він не втік бо йому відмовили (Рятуючись від бойових дій, чоловік спочатку подав прохання про надання притулку в Росії, але йому відмовили.) +
3. (Він не зміг отримати притулок в Іспанії, Швейцарії, Франції, Люксембурзі, Німеччині, Бельгії та Нідерландах.) Ну трохи води. У 2021 році чоловіка депортували з Нідерландів до України. - цукру перебрав. +
4. Крім того, чоловік заразився інфекціями під час перебування в бомбосховищі та отримав психологічні травми. - не якісний товар, бомбосховище, травми... +

І скажіть мені що ЗЕ.уйло не підходить під опис чувака, який оце все розповів?
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06.07.2023 13:14 Відповісти
І ця гнида варта публікації новини на поважному сайті?
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06.07.2023 13:15 Відповісти
Йому потрібно вчинити якесь грубе правопорушення, його там посадять у в'язницю з хорошими умовами, він там підлікується і отримає тимчасовий прихисток
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06.07.2023 13:19 Відповісти
Ну це ж не ''інвалід'' кушнір з маєтком 20 т евро
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06.07.2023 13:34 Відповісти
А навіщо зараз просити про статус біженця, якщо тимчасовий захист у ЄС для українців оформлюється як два пальця обісцяти?
Я отримав гуманітарний пароль у США за програмою Uniting for Ukrainie. І ніхто мене не запитував, чому я не йду воювати
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06.07.2023 14:07 Відповісти
я надеюсь, еще спросят
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06.07.2023 18:00 Відповісти
Депортувати в рашу. Позбавити громадянства України. Заборонити в'їзд в Україну назавжди. Циркач ватний.
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06.07.2023 14:22 Відповісти
А шо таке, кричав "путєнавєді", а тепер на рашці нах не потрібен?
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06.07.2023 18:08 Відповісти
 
 