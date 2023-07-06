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Росіяни посилили перевірку документів на кордоні між РФ і окупованою Луганщиною, - ОВА

блокпост

Замість обіцяного скасування кордонів окупанти відремонтували митний пост між так званою "ЛНР" і РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Ще з жовтня влада РФ заявляла про спрощення перетину кордону з так званою "ЛНР". Втім, люди зачекалися в чергах, неодноразово висловлюючи невдоволення – огляд і перевірка документів лише посилилися. А днями росіяни завершили ремонт КПП "Гуково". Спрощення не відбулося", - написав Лисогор.

Також читайте: На окупованій Луганщині бюджетників перевіряють на лояльність до російської влади, - ОВА

Автор: 

окупація (6751) Луганська область (4892)


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Шо, лоханський аусвайс з куркою не катить? А вони так хотіли на болота.
показати весь коментар
06.07.2023 13:10 Відповісти
Давно пора !
показати весь коментар
06.07.2023 13:40 Відповісти
 
 