Росіяни посилили перевірку документів на кордоні між РФ і окупованою Луганщиною, - ОВА

Замість обіцяного скасування кордонів окупанти відремонтували митний пост між так званою "ЛНР" і РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Ще з жовтня влада РФ заявляла про спрощення перетину кордону з так званою "ЛНР". Втім, люди зачекалися в чергах, неодноразово висловлюючи невдоволення – огляд і перевірка документів лише посилилися. А днями росіяни завершили ремонт КПП "Гуково". Спрощення не відбулося", - написав Лисогор.

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