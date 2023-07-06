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Новини Війна
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Путіну дають тільки позитивну інформацію про ситуацію в Україні. Погану він чути не хоче, - Зеленський

путін

Президент Володимир Зеленський вважає, що Володимиру Путіну повідомляють лише позитивну інформацію про події на фронті, тому той перебуває "не в повній інформаційній адекватності".

Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Я вважаю, що він повністю не контролює процеси (керування російською армією в Україні. - Ред.). Він командує керівниками, і вони бояться втратити посади. Але на середній, нижній ланках - він точно не контролює і не розуміє, що відбувається. Іноді ми бачимо це чітко: він говорить про місця, які нібито під російським прапором, а вони повністю контролюються нами. Це свідчить про те, що він перебуває не в повному інформаційному розумінні та адекватності. Йому дають тільки позитивну інформацію. Погану він чути не хоче", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ATACMS та артилерія залишаються пріоритетом, - Зеленський

Зеленський також додав, що автократичні лідери, особливо похилого віку, не хочуть отримувати погані емоції, навіть коли йдеться про фактичний стан справ. На його думку, командири підтримали Пригожина під час заколоту, бо той був "реально на полі бою" поруч із ними.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) путін володимир (24125)


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Топ коментарі
+21
Судя по ежевечерним тупым гундосикам, дезой кормят не только Ху#ло.
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06.07.2023 13:26 Відповісти
+17
Нам по марафону теж.
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06.07.2023 13:19 Відповісти
+13
Зелена чума теж любить позитину інформацію. Але має суцільні зашквари та про**би.
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06.07.2023 13:31 Відповісти
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Не удивлюсь если )(уйлу до сих пор рассказывают что Херсон их
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06.07.2023 13:16 Відповісти
Не важливо яку інформацію подають путіну, важливо доносити правдиву інформацію до росіян по всьому світі. Україна має створювати цікавий телевізійний та Інтернет контент з українською контрпропагандою.
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06.07.2023 14:11 Відповісти
флаг тебе в "руки" Игорёша...\эксперд ты наш...\
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06.07.2023 14:37 Відповісти
а тобі що надають
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06.07.2023 13:18 Відповісти
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06.07.2023 13:19 Відповісти
Нам по марафону теж.
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06.07.2023 13:19 Відповісти
Якщо друга армія світу вже скоро півтора року як не може впоратись з 15-ю, це має дати підставу для деяких підозр, але "умом россію нє понять".
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06.07.2023 13:20 Відповісти
Ти ж йому *********, троянський кінь кремля.

https://enigma.ua/articles/plan-buratino-proekt-zelenskiy
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06.07.2023 13:22 Відповісти
А тебе какую дают, чувырло? Прыпыздок наверное до сих пор верит, что у него поддержка 90%, а войска верны ему и способны выполнить его политические задачи.
Ну и чем небритый Вован отличается от плешивого Вована?
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06.07.2023 13:25 Відповісти
Та це він трохи за піськова хоче попрацювати.
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06.07.2023 14:10 Відповісти
Це він відбілює пуйло? Хоче в очі зазернути?
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06.07.2023 13:25 Відповісти
Судя по ежевечерним тупым гундосикам, дезой кормят не только Ху#ло.
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06.07.2023 13:26 Відповісти
Примерно сообщение новостей Путину выглядит так: https://www.youtube.com/watch?v=yCJRi7epLUg
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06.07.2023 13:28 Відповісти
Наче у зе-дебілів інакше - якщо щось не так,то винен Порошенко або Залужний,а якшо хтось має успіхи,то вилазять слуги дєрьмака,типу сирського,і примазуються,що то вони все зробили. Шо кацапи,шо клоун з шоблою - однакове гівно одної породи.
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06.07.2023 13:28 Відповісти
Бреше, як завжди
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06.07.2023 13:29 Відповісти
Путіну дають тільки позитивну інформацію про ситуацію в Україні. Погану - бояться, навіть мені лячно - Зеленський.
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06.07.2023 13:29 Відповісти
Есть ложь, есть наглая ложь, а ещё есть пурга от пескова....
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06.07.2023 13:29 Відповісти
А є пурга від Зеленського !
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06.07.2023 13:32 Відповісти
запили відос, розкрий йому очі
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06.07.2023 13:31 Відповісти
Зелена чума теж любить позитину інформацію. Але має суцільні зашквари та про**би.
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06.07.2023 13:31 Відповісти
От наюх таке казати?((Від,хуйло,хоч і маньяк,але не повний осел(((
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06.07.2023 13:32 Відповісти
А ти сам не в теплій ванні, Вова?
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06.07.2023 13:35 Відповісти
а по єдиному лохотрону правди теж не почуєш
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06.07.2023 13:37 Відповісти
під столом сидів разом з буденим і все чув
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06.07.2023 13:44 Відповісти
Зельоний про себе розказує? Ні! Бо він навіть не усвідомлює як його в теплій ванночці ізолював ОП.
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06.07.2023 14:06 Відповісти
Станом на ‎01.‎07.‎2023 сума незабезпеченої дебіторської заборгованості за контрактами Міністерства оборони України складає 49.756 млрд. гривень. З неї 35.264 млрд. гривень з пропущеним терміном.

Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.07.2023 14:06 Відповісти
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06.07.2023 14:35 Відповісти
І це каже зеля якому довподоби тепла ванна від дермака
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06.07.2023 15:04 Відповісти
Зельц,а ти нам яку інформацію даєш у своїх щоденних тупих відосиках? Слава богу Яхве,що ти хоч добре завчив картавий вислів з твоєї реклами: Мені личить ваша мужність....
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06.07.2023 15:22 Відповісти
А що по факту такого критичного для нього сталося за останні 8-9 місяців і про що він має дізнатися?
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06.07.2023 15:34 Відповісти
Зеля, ти ж таке точно *****, ніби клон, але навіть погіршена його версія.
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06.07.2023 16:09 Відповісти
А Зеленский в курсе что Ермак тоже ему доносит не всю информацию?
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06.07.2023 18:22 Відповісти
Зе цікавив тільки особистий рейтинг. Але під час війни зрозумів - що рейтинг не має значення - вибори можна і не проводити взагалі. Тому і своєю шоблю краде в 2 горла - і ні на які зашквари уваги не зверта. Все їм по..й. РЕальність Бубиря і не цікавила взагалі. Він - із тієї телевізійно-шоу тусовки - де те, яка людина насправді- не має значення. Імідж створювався за гроші. А вони на цьому годувалися. Знає чи не знає Бубирь що дійсно відбувається в країні і на фронті- не має значення. воно все одно буде чиняти так як і завжди. Тому що повністю впевнений у власній безкарності.
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06.07.2023 18:55 Відповісти
 
 