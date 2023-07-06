Минулої доби підрозділи ВМС знищили 9 окупантів, ББМ, міномет та сховище з боєприпасами

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 9 окупантів, 1 сховище з боєприпасами, 1 бойову броньовану машину та 1 міномет. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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