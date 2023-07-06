ЗСУ ведуть наступальні дії на мелітопольському та Бердянському напрямках. РФ не здогадується, де буде головний прорив, - Сили оборони

Російські окупанти не здогадуються, де буде головний прорив Збройних Сил України під час наступу на Бердянськ та Мелітополь, а тому постійно перекидають підрозділи на різні напрямки.

Про це під час брифінгу повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, передає Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на тотальне мінування місцевості на півдні Запорізької області маємо ретельні плани продовження наступальних дій, ударні підрозділи продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах. Проводять розмінування шляхів висування. Маємо ефективну аеророзвідку місцевості. Завдаємо вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюємо заходи контрбатарейної боротьби. В готовності номер 1 продовжувати наступальні дії", - зазначив він.

"Знищуємо потенціал ворога і створюємо належні умови для просування вперед. ... Про ці напрямки наших наступальних дій можемо говорити акцентовано. І про те, що там проглядається певна системність. Сили оборони, угруповання "Таврія" ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А оборонні дії на Авдіївському напрямку. Щодо поступального руху вперед на південь в напрямку Бердянська, то можемо сказати, що тут російські окупанти чинять потужний опір, вони перебувають в так званій активній обороні, зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Наші воїни закріплюють на досягнутих рубежах і тенденція така, що ми створюємо системний тиск нашими наступальними діями.

Саме по цих двох векторах є суттєвий прогрес. Ворог не знає і не здогадується, де може відбутися великий прорив. Він передислоковує час від часу свої підрозділи, посилюючи ті чи інші напрямки. Намагається прорахувати наші дії, це створює певну хаотику, чим ми і користуємося", - додав він.

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