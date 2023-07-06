УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12910 відвідувачів онлайн
Новини
3 774 13

Росія не змогла продати свої вертольоти в Африку через війну проти України, - ЗМІ

росія,вертоліт

Через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України плани африканської країни Бенін щодо купівлі російських транспортних вертольотів Мі-171 провалилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Military Africa.

Як зазначається, російська держкомпанія "Вертольоти Росії" не змогла надати Беніну вертольоти через перерване виробництво внаслідок війни проти України. Ці вертольоти необхідні африканській республіці для зміцнення оборони у боротьбі проти збройних груп на півночі країни. Їй загрожують бойовики "Аль-Каїди" та "ІДІЛ".

Компанії не вдалося отримати необхідні експортні ліцензії від уряду РФ, до всього іншого вона зіткнулася із затримками під час доставки західних компонентів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь - це логістичний хаб для ПВК "Вагнер", основні сили будуть в Африці, - Буданов

Уряд Республіки Бенін сподівається, що нові гелікоптери допомогли б ефективніше боротися з цими угрупованнями, однак тепер незрозуміло, як довго країні чекати їх від Росії, пише видання.

Ці проблеми є наслідком вторгнення РФ в Україну і санкцій з боку Заходу.

Мі-171 може використовуватися як для перевезення людей, транспортування вантажів і матеріалів, так і для десантування тактичних військ і ураження наземних об'єктів. Такі вертольоти можуть бути транспортом для медичної евакуації, використовуватися для надання екстреної медичної допомоги або забезпечення пошуково-рятувальних завдань у бойових умовах.

Військову модифікацію вертольота Мі-8АМТШ (Мі-171Ш, "Ш" - штурмовий) прийнято на озброєння 2009 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не слідкує за переміщеннями Пригожина, немає можливості та бажання, - Пєсков

Автор: 

Африка (311) росія (66080) вертоліт (883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
А ви західні компоненти своїми замінюйте, наприклад кт315 і 155 серією а де треба потужніше використовуйте радіолампи.
показати весь коментар
06.07.2023 13:51 Відповісти
+2
бо треба ретельніше союзників вибирати
показати весь коментар
06.07.2023 13:46 Відповісти
+2
Яка "радісна" новина - РФ матиме більше вертольотів для війни.
показати весь коментар
06.07.2023 13:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бо треба ретельніше союзників вибирати
показати весь коментар
06.07.2023 13:46 Відповісти
бункєрни дід, усьо пропало, шєф.
показати весь коментар
06.07.2023 13:49 Відповісти
Яка "радісна" новина - РФ матиме більше вертольотів для війни.
показати весь коментар
06.07.2023 13:50 Відповісти
"кацапська держкомпанія "Вертольоти Мордора" не змогла надати Беніну вертольоти через перЕрване виробництво" Джерело:
показати весь коментар
06.07.2023 14:18 Відповісти
А далі ви зручно не помітили?
Компанії не вдалося отримати необхідні експортні ліцензії від уряду РФ, до всього іншого вона зіткнулася із затримками під час доставки західних компонентів. Джерело:
показати весь коментар
06.07.2023 15:11 Відповісти
.."РФ зіткнулася із затримками під час доставки західних компонентів" - це навпаки ще підсилює тезу, що Мокші-вертольотниці - пзда
показати весь коментар
06.07.2023 15:32 Відповісти
"Затримка" та "неможливість придбати", це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці.
Вони виробництво ракет збільшили у рази. РАКЕТ, Карл!
показати весь коментар
06.07.2023 15:37 Відповісти
радость для турков...
показати весь коментар
06.07.2023 14:42 Відповісти
Нігуя собі -- під час віини -- вони ше и вертольотами приторговують .
показати весь коментар
06.07.2023 13:50 Відповісти
А ви західні компоненти своїми замінюйте, наприклад кт315 і 155 серією а де треба потужніше використовуйте радіолампи.
показати весь коментар
06.07.2023 13:51 Відповісти
Лучше МП 42 и П 210 ))
показати весь коментар
06.07.2023 14:23 Відповісти
Не через війну, а тому що вони "тяжелее воздуха".
показати весь коментар
06.07.2023 14:04 Відповісти
Бенін, Габон, Гондурас та Гваделупа ніколи не побачать російських недороблених вертольотів.
Вони вищі за це.
показати весь коментар
06.07.2023 20:22 Відповісти
 
 