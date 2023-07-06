Росія не змогла продати свої вертольоти в Африку через війну проти України, - ЗМІ

Через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України плани африканської країни Бенін щодо купівлі російських транспортних вертольотів Мі-171 провалилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Military Africa.

Як зазначається, російська держкомпанія "Вертольоти Росії" не змогла надати Беніну вертольоти через перерване виробництво внаслідок війни проти України. Ці вертольоти необхідні африканській республіці для зміцнення оборони у боротьбі проти збройних груп на півночі країни. Їй загрожують бойовики "Аль-Каїди" та "ІДІЛ".

Компанії не вдалося отримати необхідні експортні ліцензії від уряду РФ, до всього іншого вона зіткнулася із затримками під час доставки західних компонентів.

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Уряд Республіки Бенін сподівається, що нові гелікоптери допомогли б ефективніше боротися з цими угрупованнями, однак тепер незрозуміло, як довго країні чекати їх від Росії, пише видання.

Ці проблеми є наслідком вторгнення РФ в Україну і санкцій з боку Заходу.

Мі-171 може використовуватися як для перевезення людей, транспортування вантажів і матеріалів, так і для десантування тактичних військ і ураження наземних об'єктів. Такі вертольоти можуть бути транспортом для медичної евакуації, використовуватися для надання екстреної медичної допомоги або забезпечення пошуково-рятувальних завдань у бойових умовах.

Військову модифікацію вертольота Мі-8АМТШ (Мі-171Ш, "Ш" - штурмовий) прийнято на озброєння 2009 року.

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