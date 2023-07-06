МЗС про заклики до проведення реформ перед вступом до НАТО: Захід має змінити ставлення до Росії

Київ продовжуватиме реформи, але Захід не має озиратися на Москву у питанні членства України в НАТО.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Звернули увагу на заяву речниці Білого Дому про необхідність проведення Україною реформ, аби відповідати стандартам НАТО, перші ніж приєднатися до Альянсу. США – провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії. Ми надзвичайно вдячні всім американцям, які підтримують Україну.

Окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться. Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це - ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки", - зазначив він.

"Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому", - додав Ніколенко.

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