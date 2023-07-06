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МЗС про заклики до проведення реформ перед вступом до НАТО: Захід має змінити ставлення до Росії

мзс

Київ продовжуватиме реформи, але Захід не має озиратися на Москву у питанні членства України в НАТО.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Звернули увагу на заяву речниці Білого Дому про необхідність проведення Україною реформ, аби відповідати стандартам НАТО, перші ніж приєднатися до Альянсу.  США – провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії. Ми надзвичайно вдячні всім американцям, які підтримують Україну.

Окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться. Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це - ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки", - зазначив він.

"Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому", - додав Ніколенко.

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Автор: 

МЗС (4173) США (23417) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+36
Поправлю цього представника МЗС - керівництво України РОБИТЬ ВИГЛЯД що проводить якісь реформи, але дуже швидко виконує все необхідне для узурпації влади!!!
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06.07.2023 13:53 Відповісти
+23
Яку ''таку кількість реформ''? Із семи пунктів виконали лише два, і розповідають які вони нев*бенні реформатори. ЗЄбуїни, на заході вже зрозуміли що ви балаболи, тому дивляться лише на виконані завдання.
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06.07.2023 13:56 Відповісти
+22
Заходу не потрібно вступати в НАТО та ЄС.
Крім того, Європа якось проживе без фінансової допомоги, на відміну від України.
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06.07.2023 13:53 Відповісти
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Заходу не потрібно вступати в НАТО та ЄС.
Крім того, Європа якось проживе без фінансової допомоги, на відміну від України.
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06.07.2023 13:53 Відповісти
Це прямий натяк на те, що реформам в УКРАЇНІ ВІД ЗЕЛЕНИХ табу.
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06.07.2023 14:09 Відповісти
"Спочатку ти саботуєш реформи, не помічаєшь зростання коррупції і призначаєш людину на відповідальну посаду, яка співпрацювала із російською розвідкою в рамках дискредитації президента США, а потім раптово лунає заява, що у Білому домі вважають, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. "
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06.07.2023 14:29 Відповісти
А що зелені прийшли до влади заради реформ і цивілізованого майбутнього України? З таким послужним списком колишніх ригів і кротів кремля плани були і лишаються зовсім іншого характера..
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06.07.2023 14:37 Відповісти
Англійка мова - це не докорінна реформа, а маячня, дибіли
*****, ну ви випросите *********, це зрозуміло, але «прилетить» і нам…
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06.07.2023 13:53 Відповісти
Поправлю цього представника МЗС - керівництво України РОБИТЬ ВИГЛЯД що проводить якісь реформи, але дуже швидко виконує все необхідне для узурпації влади!!!
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06.07.2023 13:53 Відповісти
Та ну нах -- в нас такі реформи -- шо всім реформам - реформи
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06.07.2023 13:54 Відповісти
Про коментуйте краще прізначення в АРМА
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06.07.2023 13:54 Відповісти
Яку ''таку кількість реформ''? Із семи пунктів виконали лише два, і розповідають які вони нев*бенні реформатори. ЗЄбуїни, на заході вже зрозуміли що ви балаболи, тому дивляться лише на виконані завдання.
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06.07.2023 13:56 Відповісти
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06.07.2023 14:11 Відповісти
По наглій логіці Зельоних, це Кацапія вимагає реформ в Україні!
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06.07.2023 14:00 Відповісти
WAW Аж від серця відлягло... А то люди себе так накрутили… Всього-навсього щось виявляється Захід має змінити.. Лишилося пережити тільки ось це. Спокійніше якось стало. Життя заграло барвами нових сенсів. А НАМ НІЧОГО НЕ ПОТРІБНО ЗМІНИТИ ???????
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06.07.2023 14:00 Відповісти
Перекладають з хворої голови на здорову.
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06.07.2023 14:01 Відповісти
Ну так на Зомбомарафоні давненько ссуть в очі зе-свідкам покращення, що Зельониє вже все виконали!
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06.07.2023 14:03 Відповісти
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06.07.2023 14:12 Відповісти
О чем говорит это заявление спикера МЗС Украины?
О том, что в МЗС работают назначенцы, жополизы и приспособленцы. Для кого-то новость?
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06.07.2023 14:03 Відповісти
То через цього найвеличнішого лідора і його шапіто нас не беруть в нато?
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06.07.2023 14:04 Відповісти
ви букву в слові переплутали не "л", а "п"
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06.07.2023 21:35 Відповісти
Ну, само собою!
Реформи?! Які реформи?!
Побійтесь Бога!
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06.07.2023 14:06 Відповісти
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06.07.2023 14:10 Відповісти
Купляти яйця, паливо, олію, яблука, картоплю в тридорого простіше, ніж робити реформи, так *******???
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06.07.2023 14:11 Відповісти
Вже нареформували, далі нікуди.
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06.07.2023 14:11 Відповісти
Так, 144 потужні реформи від попередника ще кілька десятиліть Україні виходитимуть боком...
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06.07.2023 15:15 Відповісти
а можна конкретики? а то якось голословно. які 144? яким боком? що саме вам не подобається? Тільки давайте не про Іловайськ, бо задовбали. Мізки є? Давайте щось ще ло Іловайська . Бо я теж можу перерахувати : Маріуполь, Херсон, Мелітополь, Бучу, Ірпінь, Миколаїв, ЗАЕС, вся Запорізька область, вся Херсонська і багато чого ще. Це все на руках найвеличнішого. Бо ж треба бути справедливими.: раз Порох винуватий в тому, то зелень- в цьому. Ок?
Слухаю уважно.
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06.07.2023 21:41 Відповісти
Ви де живете? В якій країні? Ви хочете конкретики? Тоді розплющуйте очі. Не доводилось відчувати на собі наслідки реформ? Тоді вам пощастило. А мені, на жаль, вже довелось. Зокрема, медичної в тому числі. 2 роки ходіння по кабінетах, величезна купа грошей, а результату - нуль. Та і не тільки це. Все описувати - це ціла повість. Тут не зовсім вдале місце для написання цілих творів. Я не хочу бажати вам нічого поганого, але це неминуче, рано чи пізно прийде час і вам доведеться мати справу з різними "реформованими" органами і тоді ви сповна відчуєте на собі результати тих "реформ"...
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06.07.2023 23:07 Відповісти
До чого тут мацква?!?
Захід вимагає проведення реформ в Україні, а не на болотах.
"немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території"
А який "вихлоп" від цих реформ? Перестановка ліжок хіба щось змінює, коли держ. посади займають ті самі шлюхи?
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06.07.2023 14:13 Відповісти
Чим далі то "краще", пробиваємо чергове дно Бережи Бог Україну і дай розуму "мудрому наріду"
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06.07.2023 14:14 Відповісти
рехформ не будет, потому как расия виновата, а на Солнце - магнитные бури. А еще бузина не созрела в огороде тети Клавы, а Киев - столица Украины. Каких вам причин еще не достает, чтобы не взять нас НАТО?
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06.07.2023 14:15 Відповісти
Реформы нужны самим НАТО , и обучить их должны украинцы
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06.07.2023 14:15 Відповісти
Мар'яна, ти?
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06.07.2023 14:18 Відповісти
Клёво !
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06.07.2023 15:19 Відповісти
З ешелону НАТО будь-які місцеві алкаші можуть спокійно поцупити кілька ящиків ***********. В НАТО 21-річний шмаркач може спокійно носити додому надсекретні документи, фотографувати їх і викладати в соцмережі. В ЗСУ такого безладу нема. Тому так, реформувати потрібно саме НАТО...
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06.07.2023 15:26 Відповісти
вас в ответ закидают яйцами по 17
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06.07.2023 17:51 Відповісти
Це еталонна хуцпа.

Судять дурника що вбив батьків.
Усе ніби ясно.
Останнє слово:
Суддя: - "щось маєте сказати?".
Обвинувачений: - "пан суддя, пробачте мене будь ласка, я ж - сирота..."
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06.07.2023 14:16 Відповісти
фіктивні реформи не рахуються, перекажіть хтось це МЗС)))))
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06.07.2023 14:17 Відповісти
Якщо ми не хочемо змінюватись, то це наша проблема, не Заходу. А як Заходу відноситись до Московії, то це їх проблема. Дякувати богу, що вони нам досі помагають, а ми, чомусь, замість проведення реальних реформ, постійно від Заходу чогось вимагаємо.
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06.07.2023 14:18 Відповісти
Тупая зеленая плесень, которая живет одним днем... Вы, зеледауны, до сих пор не понимаете какое впечатления на весь мир произвела одна фраза наркоши про "мир в глазах" путлера.
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06.07.2023 14:19 Відповісти
Якими б виродками не були зе-бабуїни, а частка правди в словах представника МЗС є. ВІд сраліна ніхто не вимагав якихось реформ, коли треба було боротися з абсолютним злом. За ленд-лізом озброєння і т. ін. пливло рікою. А зараз, схоже, Захід з радістю вчепився за цю відмазку з непровадженням реформ. Тепер у них є легальний привід не давати Україні необхідної зброї у потрібній кількості. Зброю ж не розкрадеш, вона піде на поле бою. Звісно, рішення в Україні ухвалюють ті, хто має важелі. Інших би рук до цих важелів.
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06.07.2023 14:25 Відповісти
Ледь не єдиний притомний коментар. Саме так, демократичні США тоді впритул не помічали ні тоталітаризму, ні тиранії, ні культу особистості, ні гулагу, ні масових репресій...
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06.07.2023 15:19 Відповісти
после перл-харбора все эти тонкости сша не волновали. Если бы им действительно было надо, Украину приняли бы в НАТО вчера, и даже в состоянии войны. А т.к им не надо, вам найдут вагон причин, почему нет.
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06.07.2023 17:54 Відповісти
Захід,котрому наша влада намагається "в очі божою росою"-суттєво відрізняється від глядачів "єдиного марафону". А от Кулеба,схоже,не дуже відрізняється!
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06.07.2023 14:29 Відповісти
А як у нас можна зробити реформи? У нас в місті поставили камери стежання (швидкості), так по місцевим паблікам такий гвалт в коментах.... Платіжні картки будуть перевірять на наявність лівих доходів - теж гвалт, касові апарати поставлять - не приймає цього суспільство. Реформи потрібні, але шоб в мене особисто нічого не змінилось... Нам всім потрібно морально вирости, щоб хоч якісь зміни стійко прийняти, а ви кажете про реформи....
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06.07.2023 14:37 Відповісти
ЛЮТО ПЛЮСУЮ!
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06.07.2023 15:22 Відповісти
Бляха, мені, як громадянину, цікаво - які ж реформи проводить чинна влада? Земельну провели - і то ніхто нічого не зробив з проконстантованим Зеленським фактом, що 5 млн га землі просто зникли з дежвласності - тоб-то були вкрадені. Шо це за реформи? Безвідносно до НАТО, якби не війна зезедента і чинну вр вже б цілком вірогідно витяг би черговий Майдан до найближчого ліхтаря за такого роду реформи.
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06.07.2023 14:47 Відповісти
З попередніх коментарів зрозумів що більшість з них Порохоботи. Але якщо по справедливості то в нас реформи дуууже слабкі але і захід реформуватися не спішить, тільки на оон подивитись, чи те як вони до сих пір озираються що там Ху...ло ляпне, і йдуть у нього на мотузку. Але по звичці захід рахує що він правий незважаючи на повністю провальну політики по відношенню до кацапії.
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06.07.2023 15:04 Відповісти
Зеля бажає зробити вигляд, що на не приймають в НАТО, не через корупцію, а від страху перед Московією. Тоді народ його зрозуміє.
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06.07.2023 15:13 Відповісти
что значит "зробити вигляд"? именно від страху перед Московією нас и не принимают. Или вы решили что из-за коррупции? 😁
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06.07.2023 17:56 Відповісти
Після такої заяви лишилось тільки одне : зламати ручку!
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06.07.2023 15:21 Відповісти
Вирішили торгуватись? Це виглядає смішно - вони в LEVI'S LVC, а ці - з голими ср@ками
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06.07.2023 15:29 Відповісти
Реальність- ніяких реформ немає а якщо і є то дурнуваті і тільки на шкоду а до НАТО не візьмуть скільки б не казали.
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06.07.2023 15:41 Відповісти
Окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість грабежу державного бюджету і кишень українців.через МО ,в умовах масштабної війни на своїй території, купляючи продукти харчування,амуніцію,та навіть пальне для армії в де-кілька разів дорожче від аналогічних товарів на ринку....
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06.07.2023 15:59 Відповісти
 
 