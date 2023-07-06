МЗС про заклики до проведення реформ перед вступом до НАТО: Захід має змінити ставлення до Росії
Київ продовжуватиме реформи, але Захід не має озиратися на Москву у питанні членства України в НАТО.
Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.
"Звернули увагу на заяву речниці Білого Дому про необхідність проведення Україною реформ, аби відповідати стандартам НАТО, перші ніж приєднатися до Альянсу. США – провідний союзник України у протидії збройній агресії Росії. Ми надзвичайно вдячні всім американцям, які підтримують Україну.
Окрім України, зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться. Водночас вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це - ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки", - зазначив він.
"Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників, стане важливим кроком задля відновлення миру в Україні і Європі загалом та унеможливлення повторення російської агресії в майбутньому", - додав Ніколенко.
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Крім того, Європа якось проживе без фінансової допомоги, на відміну від України.
*****, ну ви випросите *********, це зрозуміло, але «прилетить» і нам…
О том, что в МЗС работают назначенцы, жополизы и приспособленцы. Для кого-то новость?
Реформи?! Які реформи?!
Побійтесь Бога!
Слухаю уважно.
Захід вимагає проведення реформ в Україні, а не на болотах.
"немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території"
А який "вихлоп" від цих реформ? Перестановка ліжок хіба щось змінює, коли держ. посади займають ті самі шлюхи?
Судять дурника що вбив батьків.
Усе ніби ясно.
Останнє слово:
Суддя: - "щось маєте сказати?".
Обвинувачений: - "пан суддя, пробачте мене будь ласка, я ж - сирота..."