Рашисти вдарили по с. Чернещина на Харківщині, поранено 71-річну жінку, - ОВА
Війська РФ обстріляли село Чернещина Борівської громади Ізюмського району.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни вдарили по селу близько 11:00. Внаслідок обстрілу постраждала 71-річна місцева жителька.
"Медики діагностували у жінки осколкові поранення лівого стегна та забій хребта. Потерпілу доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
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