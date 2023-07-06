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Новини Війна
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Рашисти вдарили по с. Чернещина на Харківщині, поранено 71-річну жінку, - ОВА

рф,окупанти,арміярф

Війська РФ обстріляли село Чернещина Борівської громади Ізюмського району.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни вдарили по селу близько 11:00. Внаслідок обстрілу постраждала 71-річна місцева жителька.

"Медики діагностували у жінки осколкові поранення лівого стегна та забій хребта. Потерпілу доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29206) Харківщина (6054)


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