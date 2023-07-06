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Новини
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Сімох імовірних терористів ІДІЛ, які при’їхали з України, заарештували в Німеччині

німеччина,поліцай

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція арештувала сімох ймовірних членів терористичної організації "Ісламська держава". Це громадяни Туркменістану, Киргизстану і Таджикистану, які в’їхали до ФРН навесні 2022 року.

Про це повідомила Федеральна прокуратура міста Карлсруе, інформує Цензор.НЕТ з посилання на Європейську правду.

Правоохоронці вказали, що затримані "обґрунтовано підозрюються у створенні внутрішньої терористичної організації та участі в ній", адже нібито планували влаштувати "гучні атаки" в країні.

За даними слідчих, зловмисники контактували з членами регіонального відгалуження ІДІЛ "Ісламська держава Хорасанська провінція" та вже визначили цілі для здійснення нападу, хоча на момент арешту не мали конкретного плану.

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Арешти в різних місцях землі провели Федеральне відомство кримінальної поліції спільно з Управлінням кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Повідомляється, що правоохоронці співпрацювали з Федеральним відомством із захисту конституції та владою Нідерландів, тому ще двох імовірних терористів затримали в Нідерландах.

Також читайте: ФСБ вербує бойовиків ІДІЛ та відправляє їх "агентами" у ЗСУ, - росЗМІ

Автор: 

біженці (1897) Німеччина (7484) тероризм (2868) ІДІЛ (307)


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А вони точно з України приїхали? Чи це так як і кацапські ракети які впали в Польщі-аби ляпнути.
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06.07.2023 14:43 Відповісти
Аха, транзитным рейсом Ашхабат - Киев - Карлсруе.
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06.07.2023 15:07 Відповісти
дуже надихаюча новина, ні про що
а Карлсрує в Бадені, до Північної Вестфалії пахать і пахать
https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/carte-de-lallemagne-illustration-vectorielle-tr%C3%A8s-d%C3%A9taill%C3%A9e-gm1404705186-456853300
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06.07.2023 15:21 Відповісти
 
 