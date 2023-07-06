Сімох імовірних терористів ІДІЛ, які при’їхали з України, заарештували в Німеччині

У німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія поліція арештувала сімох ймовірних членів терористичної організації "Ісламська держава". Це громадяни Туркменістану, Киргизстану і Таджикистану, які в’їхали до ФРН навесні 2022 року.

Про це повідомила Федеральна прокуратура міста Карлсруе, інформує Цензор.НЕТ з посилання на Європейську правду.

Правоохоронці вказали, що затримані "обґрунтовано підозрюються у створенні внутрішньої терористичної організації та участі в ній", адже нібито планували влаштувати "гучні атаки" в країні.

За даними слідчих, зловмисники контактували з членами регіонального відгалуження ІДІЛ "Ісламська держава Хорасанська провінція" та вже визначили цілі для здійснення нападу, хоча на момент арешту не мали конкретного плану.

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Арешти в різних місцях землі провели Федеральне відомство кримінальної поліції спільно з Управлінням кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Повідомляється, що правоохоронці співпрацювали з Федеральним відомством із захисту конституції та владою Нідерландів, тому ще двох імовірних терористів затримали в Нідерландах.

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