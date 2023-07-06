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Новини Війна
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Міноборони про влучання в Макіївці: Знищено справді великий склад артснарядів та ракет для "ГРАДів"

макіївка

Прильоти по тимчасово окупованій Макіївці - яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми все бачимо. Щодня ЗСУ знаходить і знищує склади та логістичні вузли окупантів. Тільки за минулу добу знищено 6 складів боєприпасів на одному лише Таврійському напрямку", - зазначила вона.

За словами чиновниці, це наша відповідь на лобові штурми ворога.

"Ми наносимо ефективні, болючі точкові удари, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів та пального раніше чи пізніше стане фатальною. В сучасній війні логістичні цілі є ключовими", - зазначила Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій день поспіль в окупованій Макіївці лунають вибухи. ВIДЕО

"Вже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів та ракет для РСЗВ БМ-21 "ГРАД", - резюмує вона.

Нагадаємо, 4 липня в Макіївці лунали вибухи. 5 липня Сили оборони знову завдали удару по місту, горіла нафтобаза окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Макіївка (110) Маляр Ганна (525)


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Воно помітно навіть без коментарів. Слава ЗСУ! Як би ще Горлівку дістати: там зборище підарасів!!!
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06.07.2023 14:37 Відповісти
Чи не забагато маляр? міністерство оборони не має відношення до бойових дій..
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06.07.2023 14:37 Відповісти
Ну їм же якось треба відбілюватися від ''*******************'' про**бів.Ось і примазуються до чогось позитивного.
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06.07.2023 14:47 Відповісти
Та невже?
https://wz.lviv.ua/blogs/483925-za-shcho-vidpovidaie-ministr-oborony Ось що каже з цього приводу Бутусов.
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06.07.2023 15:09 Відповісти
 
 