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Новини Агресія Росії проти України
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Координаторка ООН Браун щодо удару РФ по Львову: цивільні мешканці та інфраструктура мають бути захищені, ми і далі підтримуватимемо народ України

львів

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун висловила співчуття родинам загиблих від російського ракетного удару по Львову і наголосила, що ООН і гуманітарна спільнота продовжуватимуть підтримувати українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Браун.

"Сьогодні рано-вранці я раптово прокинулася від вибухів у Львові. Черговий удар Збройних сил Російської Федерації спричинив поранення та загибель людей, оскільки їхні домівки було сильно пошкоджено внаслідок обстрілу, коли вони також спали", - йдеться в повідомленні.

Браун зазначила, що сьогоднішнього удару було завдано лише за тиждень після смертельного обстрілу Краматорська та нещодавніх ударів по Сумській, Харківській та інших областях України, що принесли втрати та руйнування людям, які продовжують переживати страхіття повномасштабної війни Російської Федерації проти України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака по Львову: ракета влучила у житловий будинок, 4 загиблих (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

"Я ще раз повторюю: міжнародне гуманітарне право чітко зазначає, що цивільні мешканці та цивільна інфраструктура мають бути захищені.

Організація Об’єднаних Націй і гуманітарна спільнота продовжуватимуть підтримувати народ України.

Від імені ООН та гуманітарної спільноти висловлюю свої щирі співчуття родинам загиблих і бажаю швидкого одужання постраждалим", - підсумувала Браун.

Також читайте: Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34, - ОВА

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває. За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34.

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".

Автор: 

Львів (3091) ООН (3378)


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Дякуємо, дуже дякуємо! Ваша систематична глибока стурбованість та занепокоєність це саме те, що підтримує нас під час ракетних обстрілів.
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06.07.2023 14:47 Відповісти
Б'ють по цивільним навмисно - щоби менше ППО було залучено до наступальних операцій.
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06.07.2023 14:48 Відповісти
Ми і далі підтримуватимемо народ України. Чим підтримувати? Болтовнею? Півтора року базар про підтримку а по факту сидять на бабках кацапів і дулю держать в кармані, мразі. Шо ви зробили для України пирдуни старі. Даже кацапів з вашої нікчемної організації вигнати не можете. Наплодили всяких оонів, магате, шмагате, червоних христів і їздять з путінятіною обнімаються тварі. Цю війну могли б вже закінчити давно перемогою України але не хотять бо кацапи добре платять. На вашій совісті смерті українців та розруха в України наблюдателі.
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06.07.2023 15:07 Відповісти
Сподіваюся, будуть допомагати не тільки занепокоєностью, а хоча б декілька стурбованості додадуть.
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06.07.2023 15:13 Відповісти
Ваші співчуття - не рятують життя.
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06.07.2023 15:32 Відповісти
 
 