Координаторка ООН Браун щодо удару РФ по Львову: цивільні мешканці та інфраструктура мають бути захищені, ми і далі підтримуватимемо народ України

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун висловила співчуття родинам загиблих від російського ракетного удару по Львову і наголосила, що ООН і гуманітарна спільнота продовжуватимуть підтримувати українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Браун.

"Сьогодні рано-вранці я раптово прокинулася від вибухів у Львові. Черговий удар Збройних сил Російської Федерації спричинив поранення та загибель людей, оскільки їхні домівки було сильно пошкоджено внаслідок обстрілу, коли вони також спали", - йдеться в повідомленні.

Браун зазначила, що сьогоднішнього удару було завдано лише за тиждень після смертельного обстрілу Краматорська та нещодавніх ударів по Сумській, Харківській та інших областях України, що принесли втрати та руйнування людям, які продовжують переживати страхіття повномасштабної війни Російської Федерації проти України.

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"Я ще раз повторюю: міжнародне гуманітарне право чітко зазначає, що цивільні мешканці та цивільна інфраструктура мають бути захищені.

Організація Об’єднаних Націй і гуманітарна спільнота продовжуватимуть підтримувати народ України.

Від імені ООН та гуманітарної спільноти висловлюю свої щирі співчуття родинам загиблих і бажаю швидкого одужання постраждалим", - підсумувала Браун.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня, близько 2:30, у Львові пролунав вибух. Російська ракета влучила у будинок. Згодом президент України Володимир Зеленський опублікував відео, на якому зафіксовано жахливі наслідки ракетного удару по Львову.

За даними ДСНС, станом на 8 ранку 6 липня проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку у Львові. Станом на 8:20: унаслідок вибухів 4 людини загинули та 32 - отримали поранення, з них одна дитина. Рятувальна операція триває. За даними ОВА, кількість постраждалих внаслідок обстрілу Львова зросла до 34.

У Повітряних силах заявили, що знищено 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".