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Новини
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Міжнародна організація Human Rights Watch проти передачі Україні касетних боєприпасів від США

hrw

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch на тлі повідомлень, що адміністрація США нібито розглядає питання постачання необхідних Україні касетних боєприпасів для війни у боротьбі проти Росії, закликала Вашингтон відмовитись від передачі цих боєприпасів. Організація заявила, що ЗСУ причетні до начебто застосування касетних боєприпасів при обстрілі тимчасово окупованих Росією територій України, що призвело до жертв серед цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Human Rights Watch.

У новому дослідженні Human Rights Watch виявило, що "обстріли Україною касетними боєприпасами підконтрольних Росії територій в Ізюмі та його околицях на сході України протягом 2022 року призвели до численних жертв серед українського цивільного населення".

"Українські сили застосували касетні боєприпаси, внаслідок яких загинули та отримали серйозні поранення мирні жителі", пише організація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США можуть цього тижня схвалити передачу Україні касетних боєприпасів, - CBS News

Лише після цього у матеріалі йдеться, що вже РФ "широко застосовували касетні боєприпаси в Україні, внаслідок чого загинуло багато мирних жителів і було завдано іншої серйозної шкоди цивільному населенню".

Далі організація наводить свідчення кількох випадків підриву цивільних на таких боєприпасах.

Як зазначається, HRW 6 червня звернулись до міністра оборони України з коротким викладом своїх висновків та проханням про зустріч. Міноборони України відповіло що "касетні боєприпаси не застосовувалися в межах і навколо міста Ізюм у 2022 році, коли він перебував під російською окупацією".

Також читайте: Human rights watch закликає заборонити касетні боєприпаси, які РФ застосовує проти України

HRW робить висновок, що, відповідно до Женевських конвенцій 1949 року, які застосовуються до "збройного конфлікту" в Україні, "обидві сторони повинні негайно припинити використання касетних боєприпасів" і, щобільше, "не прагнути отримати більше цієї зброї", а "США не повинні передавати Україні касетні боєприпаси".

"Передача цієї зброї неминуче призведе до довготривалих страждань цивільного населення і підірве міжнародний осуд її використання", - резюмували правозахисники.

Автор: 

Human Rights Watch (41) зброя (7535) США (23417) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+56
Вони далеко не такі. Це цинічні покидьки, які просувають лише ті ідеї, за які їм платять, а криваві, кремлівські бабки вони взагалі дуже **********, як і більшість інших, лівацьких помийок.
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06.07.2023 15:00 Відповісти
+53
Вони мабуть за те, щоб кацапи нас вбивали?
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06.07.2023 14:52 Відповісти
+38
Чергові ООНи/Червоні хрести/МАГАТЕ. Ідіть нах., кацапські посіпаки...
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06.07.2023 14:54 Відповісти
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Вони мабуть за те, щоб кацапи нас вбивали?
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06.07.2023 14:52 Відповісти
Просто рожеві поні, яких турбує навіть підвищені викиди СО2 під час роботи двигунів танків на війні.
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06.07.2023 14:54 Відповісти
Вони далеко не такі. Це цинічні покидьки, які просувають лише ті ідеї, за які їм платять, а криваві, кремлівські бабки вони взагалі дуже **********, як і більшість інших, лівацьких помийок.
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06.07.2023 15:00 Відповісти
Ця організація заявляє, що існує тільки на "пожертвування". Без оплати ніхто з них не працює.
Отже ті, хто "жертвує" (оплачує, утримує) штат цієї організації має можливість "замовляти" звіти. А штат немалий - близько 450 співробітників.
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06.07.2023 15:28 Відповісти
Так. Кацапам вони не забороняли по нас стріляти ні касетами, ні фосфором, ні ракетами по Львову. Типова ФСБешна фірма.
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06.07.2023 15:07 Відповісти
Розмістити офіс цієї організації в Бахмуті і усе стане на своє місце.
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06.07.2023 15:25 Відповісти
На американців вони б теж нападали в такому випадку? Чи тільки на Україну можуть?
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06.07.2023 14:52 Відповісти
Тапіх7й!
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06.07.2023 14:52 Відповісти
Чергові ООНи/Червоні хрести/МАГАТЕ. Ідіть нах., кацапські посіпаки...
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06.07.2023 14:54 Відповісти
кацапських шавок ще не слухали
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06.07.2023 14:54 Відповісти
Так парашні не люди, чого ця організація захвилювалась так?
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06.07.2023 14:54 Відповісти
Цей "Клуб дармоїдів" най би йшов за "руською баржею"!
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06.07.2023 14:56 Відповісти
Всраться енд закопаться. Ця срань жере гроші русні.
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06.07.2023 14:56 Відповісти
а те, що кацапи застосовують касетні **********, то ви не проти?
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06.07.2023 14:56 Відповісти
Ну почему, они против, только кацапье на них хер забило, а на американцев они могут повлиять, Они, типа, формируют общественное мнение, билять.
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06.07.2023 16:31 Відповісти
HRW ПНХ.
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06.07.2023 14:57 Відповісти
розкатали всі губу на касетні **********. не дадуть їх, заспокойтесь.
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06.07.2023 14:57 Відповісти
для свиноцабак дадут...\или ты как твой боневтик - зуб даёшь...?\
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06.07.2023 15:07 Відповісти
уzzькая щелепа заважає розуміти тебе, малорос.
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06.07.2023 15:09 Відповісти
ты кварталец давно таким имбецилом стал...?
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06.07.2023 15:15 Відповісти
не розумію твоє уzzькоізічноє скиглення, малорос. вибач.
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06.07.2023 15:26 Відповісти
ну ясно что ты имбецил кацапский...
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06.07.2023 15:29 Відповісти
Підараси...
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06.07.2023 14:57 Відповісти
Краще і не скажеш
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06.07.2023 15:00 Відповісти
срані ліваки на утриманні кацапії їх під обстріли
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06.07.2023 14:57 Відповісти
То есть агрессор 1,5 года может этими боеприпасами обстреливать мирных, а мы по их военным - нет?
Эти бесполезные организации так себя нивелируют.
Ответ один для такой организации - барабан на шею и вперед за кацапским кораблем
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06.07.2023 14:58 Відповісти
Может эти твари порпосят не убивать кацапских солдат на захваченной территории Украины, а то козломордым больно, когда в них попадают осколки и кацапы плачут?
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06.07.2023 14:58 Відповісти
Ну то нехай оті ''гуманітарії'' беруть автомати і йдуть воювати! Завили ''захиснички'' ***...!
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06.07.2023 14:59 Відповісти
окЕЙ. замість касетних... згодні на "томагавки". несіть вже...
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06.07.2023 14:59 Відповісти
ну ? А що я писав зранку?

в Заходу одна болячка--боягузство..в тому числі і в наданні зброї ,і постійні обмеження в далекобійності ракет

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06.07.2023 14:59 Відповісти
Росіянам вони ж не можуть обмежити касетні снаряди, а українцям дуже хочуть. Ось що буває, коли рожеві поні лізуть у питання війни, де нічого не розуміють. Можна рожевим поні сказати хай порівняють скільки українців загине в катівнях і концтаборах і від інших дій росіян. Явно більше чим від касетних снарядів в ЗСУ.
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06.07.2023 15:00 Відповісти
А з якого хера Ізюм підконтрольна раші територія?
Тимчасово окупована!
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06.07.2023 15:01 Відповісти
Ізюм відбили. То про старі бої повідомлення
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06.07.2023 15:03 Відповісти
Мені ось що цікаво: а де в міжнародної організації знаходиться анальний отвір? Ну має ж десь бути?! Ото в той отвір присунути уламки кацапських снарядів,самих що не нає рубчатих! Як що сподобаються враження,то можливо і касетних *********** передавати не потрібно!
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06.07.2023 15:02 Відповісти
сразу - нах.й, дороговалютним хвойдам кремля
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06.07.2023 15:07 Відповісти
Такі брехливі лівацькі організації, як Human Rights Watch, завжди виступають на боці агресора та інших ліваків. Тому вони завжди звинувачують Ізраїль у тому, що він знищує терористів. Саме такі ліваки змусили США здати В'єтнам комуністам і радянським терористам. Здати без будь-якої військової поразки. А тепер вони хочуть отримати мир за рахунок України.
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06.07.2023 15:07 Відповісти
От жеж підари! Тобто кацапам можна КБ використовувати, а Україн ні? Та пішли ви нахєр!
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06.07.2023 15:07 Відповісти
Немає слів,
Одні матюки
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06.07.2023 15:09 Відповісти
Ответ должен быть решительным - отсосите у бегемота.
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06.07.2023 15:10 Відповісти
*******.
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06.07.2023 15:10 Відповісти
Вони не *******, а відробляють путєнське замовлення. Заробляють копійчину, які ж вони *******?
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06.07.2023 15:50 Відповісти
Будь який корабель гадить так, що всі,всі наземні транспорти просто легко відпочивають, а, ще й повітряний флот
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06.07.2023 15:11 Відповісти
Скільки цивільних буде гинути, якщо кацапські ваньки звалять з України?
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06.07.2023 15:14 Відповісти
А вона не проти, що рашисти використовують і хімічну зброю, і фосфорну, і все інше, що заборонене конвенціями. Це вже не перший зашквар цих прорашистів.
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06.07.2023 15:15 Відповісти
після такого наклепу сприймати їх не як правозахисну, а прибуткову організацію
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06.07.2023 15:16 Відповісти
Що це за правозахисна організація котра проти міжнародного права, свободи, демократії, кордонів незалежних держав, проти допомозі Україні. Це мабуть якийсь філіал Кремля
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06.07.2023 15:17 Відповісти
******'s rights watch.
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06.07.2023 15:19 Відповісти
Fuck off from Ukraine! if you so much care about the civilians -- go to Ukraine PHYSICALLY and help those people PHYSICALLY and not from you comfortable offices having veery nice salaries. you are another worthless, over-bureacrtatic and impotent international organization. go to the so-called russia and stop them from killing Ukrainians if you so much care about the rights of people. russia started the genocidal war against each and every Ukrainian based on the national feature and we protect ourselevs. You do not care, you are worthless and hipocritic. Fuck you is the minimum I can tell you -- worhtless, worthless, worthless!
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06.07.2023 15:20 Відповісти
19 октября 2009 года почётный председатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн, основавший эту организацию и руководивший ею на протяжении 20 лет, выступил с публичной критикой в связи с позицией организации по арабо-израильскому конфликту. В открытом письме, опубликованном в Нью-Йорк Таймс, Роберт Бернштейн написал:[45][46]
…Сегодня же эта организация все чаще забывает о той важной грани, которую она проводила между открытыми и закрытыми обществами. Это больше всего заметно в её работе на Ближнем Востоке. В этом регионе масса авторитарных режимов, грубо попирающих права человека. Но в последние годы Human Rights Watch за нарушения норм международного права гораздо чаще осуждает Израиль, нежели любое другое государство Ближнего Востока.
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06.07.2023 15:22 Відповісти
Штати, посилайте нах! ти передастів з HRW, й організуйте їм екскурсію на передову з раша-фашистами...
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06.07.2023 15:25 Відповісти
Не буде нам ні касетних снарядів, ні літаків, годі вже цього чекати.
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06.07.2023 15:30 Відповісти
Так в нас же нема цих боеприпасів до чого тут 2022р?
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06.07.2023 15:32 Відповісти
Ок. Ми їх почули.

А тепер хай Хюмен райтс розповість Роісє, як нехорошо фігачити тими ж касетними бомбами та використовувати хімічну зброю. Хай роскажуть, що не гарно підривати ГЕС та бомбити мирні міста.

І от після цього ми їм відповімо відповідно до того, чого вони добьються своїми заявами від кацапів.

Якщо нічого, то й пішли ***** з своїми заявами...
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06.07.2023 15:35 Відповісти
Ці хюман райт, просто бісові ліваки на московській кормушці
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06.07.2023 15:35 Відповісти

Коли треба захистити своє , свій дім , то чхати на ниття всяких довбаних Human Rights , і на те - який вид зброї буде для цього застосований ,, будь то - касетна зброя чи звичайна , чи хімічна , чи навіть ядерна , чи хоч і бойові комарі з бойовими равликами . Все що стріляє і вбиває кацапа , має бути використано без вагань .
Жаль лише що в нас всього цього немає .
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06.07.2023 15:39 Відповісти
Дуже добре пам'ятаю це HRW і тамтешню функціонерку Таню ЛОкшину (чи ЛокшинУ). Це було чудовим видовищем, Данило Яневський її зразково розчохлив.

https://youtu.be/VGj20a6Wk2s Російське бюро Humans Rights Watch: На сході України внутрішній збройний конфлікт
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06.07.2023 15:39 Відповісти
а Україна є в цій міжнародній щоб нам чи комусь вказувати?
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06.07.2023 15:42 Відповісти
Ну тоді,як ви такі розумні йдіть і захищайте Україну вИ!!!!!!,сидять та й ****.....ть всяку хєрню!!!!
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06.07.2023 15:45 Відповісти
Для чого американці про це триндять. Дали та і все, щось дуже багато галасу навколо цього. Щоб не дати.....
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06.07.2023 15:46 Відповісти
А это еще шо за миньето-грантоеды? Развели говнища на планете и оплачиваем этих импотентных дэбилов.
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06.07.2023 15:47 Відповісти
як бачимо, гнид на Заході достатньо, навіть під гарними 'вивісками'
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06.07.2023 15:47 Відповісти
Всі організації, що колись створювались для конкретних цілей з благими намірами, з часом геть зкурвились і обросли продажними корупціонерами. Їх би по доброму всі нахер ліквідувать і створить нові з адекватними державами з врахуванням сьогоденних викликів і без дебільного права вето.
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06.07.2023 23:57 Відповісти
Ну так давайте, потребуйте у пуйла прекратить пользоваться кассетными боеприпасами. Только решите сначала, ножкой вы топнете, или попку лизнёте. Можно заодно потребовать перестать использовать против Украинцев фосфорные боеприпасы... ах нет, требовать этого - чересчур бесчеловечно по отношению к несчастным "нашим мальчикам"!
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06.07.2023 15:50 Відповісти
Вони ,просто, лобіюють передачу союзниками білих рукавичок та шпаг на благородні потреби захисту української нації. Але ці фріки хоч послідовні .
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06.07.2023 16:04 Відповісти
Висуньте претензії росії за використання хімічної, термобарічної, фосфорної зброї, і тих самих касетних ***********.
Слабо?
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06.07.2023 16:09 Відповісти
Цей заклик незаконний так як ні мордор, ні Україна, ні США не підписували ніяких договорів про нерозповсюдження касетних боеприпасів. Тим більше накриття ними живої сили московщини в укріпленнях і багатоярусній обороні, скоротить кількість жертв як серед військових так і серед цивільних. Хай радетілі прав краще розслідують застосування рашен-рейхом фосфорних, термобаричних і тих же касетних боеприпасів особливо проти мирного населення.
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06.07.2023 16:14 Відповісти
Адміністрація Байдена для того щоб "культурно" відмовити Україні в наданні касетних *********** і підключає такі "правові організації". А потім показує на них пальцем.
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06.07.2023 16:16 Відповісти
В этой конторе одни ***** и ******** - когда ********** херачит Украину кассетными боеприпасами они "воды в рот набрали".
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06.07.2023 16:17 Відповісти
Human Rigths Watch финансирует Сорос.
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06.07.2023 16:34 Відповісти
Эта ублюдочная конторка ничего не хочет сказать по поводу нарушения прав Саакашвили? А по поводу передачи украинских военнопленных конченной венгрии? А по похищению украинских детей свиномосковитами? Human Rigths Watch - это мрази и пособники террористов, сующие нос не в свои дела. И вообще, как твари могут заниматьса вопросами соблюдйения прав человека? Бесполезные гниды.
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06.07.2023 16:47 Відповісти
а не пішла би ця росо - фашистська "контора" з вигадками окупантів до дупи? геть!
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06.07.2023 16:51 Відповісти
Які цивільні у посадках? Від цієї організації смердить мокшанськими лаптями.
Тим паче Україна як і московія не підписувала ніяких зобов'язань, стосовно використання касетних ***********.
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06.07.2023 16:55 Відповісти
анонімний жертвователь грізно насупив брови - ми вам платим а ви мовчите...... і почалось "сотрясаниє спертого бункерного воздуха".
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06.07.2023 16:59 Відповісти
почему нет реакции МИД ?
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06.07.2023 17:05 Відповісти
вони можуть йти *****
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06.07.2023 17:18 Відповісти
сша если захочет дать, то и так даст. А не захочет, то не даст и без этой го*но организации.
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06.07.2023 17:35 Відповісти
Ці уїбани схоже вірять кацапським ЗМІ без обмежань.
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06.07.2023 17:44 Відповісти
І ці п.......си у кацапів на прткормі.... тфу... ***....
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06.07.2023 18:13 Відповісти
Всі побажання у відповідь викреслила самоцензура...
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06.07.2023 18:34 Відповісти
О, ще одна консерва вскрилася!!!
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06.07.2023 18:41 Відповісти
ці під@ри чомусь не виступають проти того що кацапи вже давно застосовують касетні бк,
і фосфор і термобаричні і іншу заборонену зброю
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06.07.2023 19:38 Відповісти
хрв пнх!
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06.07.2023 20:59 Відповісти
HRW, <******* вам - https://youtu.be/IPhUIkUf_4w?t=19 туда
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06.07.2023 22:21 Відповісти
Тим дибілам із хюмен жопа голови ніхто не відрізав. Їх би відправити до вагнера на донбас щоб їм кувалдов мозги вправили.
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07.07.2023 07:45 Відповісти
 
 