Міжнародна організація Human Rights Watch проти передачі Україні касетних боєприпасів від США
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch на тлі повідомлень, що адміністрація США нібито розглядає питання постачання необхідних Україні касетних боєприпасів для війни у боротьбі проти Росії, закликала Вашингтон відмовитись від передачі цих боєприпасів. Організація заявила, що ЗСУ причетні до начебто застосування касетних боєприпасів при обстрілі тимчасово окупованих Росією територій України, що призвело до жертв серед цивільного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Human Rights Watch.
У новому дослідженні Human Rights Watch виявило, що "обстріли Україною касетними боєприпасами підконтрольних Росії територій в Ізюмі та його околицях на сході України протягом 2022 року призвели до численних жертв серед українського цивільного населення".
"Українські сили застосували касетні боєприпаси, внаслідок яких загинули та отримали серйозні поранення мирні жителі", пише організація.
Лише після цього у матеріалі йдеться, що вже РФ "широко застосовували касетні боєприпаси в Україні, внаслідок чого загинуло багато мирних жителів і було завдано іншої серйозної шкоди цивільному населенню".
Далі організація наводить свідчення кількох випадків підриву цивільних на таких боєприпасах.
Як зазначається, HRW 6 червня звернулись до міністра оборони України з коротким викладом своїх висновків та проханням про зустріч. Міноборони України відповіло що "касетні боєприпаси не застосовувалися в межах і навколо міста Ізюм у 2022 році, коли він перебував під російською окупацією".
HRW робить висновок, що, відповідно до Женевських конвенцій 1949 року, які застосовуються до "збройного конфлікту" в Україні, "обидві сторони повинні негайно припинити використання касетних боєприпасів" і, щобільше, "не прагнути отримати більше цієї зброї", а "США не повинні передавати Україні касетні боєприпаси".
"Передача цієї зброї неминуче призведе до довготривалих страждань цивільного населення і підірве міжнародний осуд її використання", - резюмували правозахисники.
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Отже ті, хто "жертвує" (оплачує, утримує) штат цієї організації має можливість "замовляти" звіти. А штат немалий - близько 450 співробітників.
Эти бесполезные организации так себя нивелируют.
Ответ один для такой организации - барабан на шею и вперед за кацапским кораблем
в Заходу одна болячка--боягузство..в тому числі і в наданні зброї ,і постійні обмеження в далекобійності ракет
Тимчасово окупована!
Одні матюки
…Сегодня же эта организация все чаще забывает о той важной грани, которую она проводила между открытыми и закрытыми обществами. Это больше всего заметно в её работе на Ближнем Востоке. В этом регионе масса авторитарных режимов, грубо попирающих права человека. Но в последние годы Human Rights Watch за нарушения норм международного права гораздо чаще осуждает Израиль, нежели любое другое государство Ближнего Востока.
А тепер хай Хюмен райтс розповість Роісє, як нехорошо фігачити тими ж касетними бомбами та використовувати хімічну зброю. Хай роскажуть, що не гарно підривати ГЕС та бомбити мирні міста.
І от після цього ми їм відповімо відповідно до того, чого вони добьються своїми заявами від кацапів.
Якщо нічого, то й пішли ***** з своїми заявами...
Коли треба захистити своє , свій дім , то чхати на ниття всяких довбаних Human Rights , і на те - який вид зброї буде для цього застосований ,, будь то - касетна зброя чи звичайна , чи хімічна , чи навіть ядерна , чи хоч і бойові комарі з бойовими равликами . Все що стріляє і вбиває кацапа , має бути використано без вагань .
Жаль лише що в нас всього цього немає .
https://youtu.be/VGj20a6Wk2s Російське бюро Humans Rights Watch: На сході України внутрішній збройний конфлікт
Слабо?
Тим паче Україна як і московія не підписувала ніяких зобов'язань, стосовно використання касетних ***********.
і фосфор і термобаричні і іншу заборонену зброю