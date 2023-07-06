Міжнародна організація Human Rights Watch проти передачі Україні касетних боєприпасів від США

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch на тлі повідомлень, що адміністрація США нібито розглядає питання постачання необхідних Україні касетних боєприпасів для війни у боротьбі проти Росії, закликала Вашингтон відмовитись від передачі цих боєприпасів. Організація заявила, що ЗСУ причетні до начебто застосування касетних боєприпасів при обстрілі тимчасово окупованих Росією територій України, що призвело до жертв серед цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Human Rights Watch.

У новому дослідженні Human Rights Watch виявило, що "обстріли Україною касетними боєприпасами підконтрольних Росії територій в Ізюмі та його околицях на сході України протягом 2022 року призвели до численних жертв серед українського цивільного населення".

"Українські сили застосували касетні боєприпаси, внаслідок яких загинули та отримали серйозні поранення мирні жителі", пише організація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США можуть цього тижня схвалити передачу Україні касетних боєприпасів, - CBS News

Лише після цього у матеріалі йдеться, що вже РФ "широко застосовували касетні боєприпаси в Україні, внаслідок чого загинуло багато мирних жителів і було завдано іншої серйозної шкоди цивільному населенню".

Далі організація наводить свідчення кількох випадків підриву цивільних на таких боєприпасах.

Як зазначається, HRW 6 червня звернулись до міністра оборони України з коротким викладом своїх висновків та проханням про зустріч. Міноборони України відповіло що "касетні боєприпаси не застосовувалися в межах і навколо міста Ізюм у 2022 році, коли він перебував під російською окупацією".

Також читайте: Human rights watch закликає заборонити касетні боєприпаси, які РФ застосовує проти України

HRW робить висновок, що, відповідно до Женевських конвенцій 1949 року, які застосовуються до "збройного конфлікту" в Україні, "обидві сторони повинні негайно припинити використання касетних боєприпасів" і, щобільше, "не прагнути отримати більше цієї зброї", а "США не повинні передавати Україні касетні боєприпаси".

"Передача цієї зброї неминуче призведе до довготривалих страждань цивільного населення і підірве міжнародний осуд її використання", - резюмували правозахисники.