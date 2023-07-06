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Новини
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Фінляндія надасть Україні засоби ППО і боєприпаси в межах 17 пакету військової допомоги на EUR105 млн

боєприпаси

Фінляндія надасть Україні черговий, 17 пакет військової допомоги, в межах якого, зокрема, передасть засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в пресрелізі фінського уряду в четвер.

Згідно із заявою, відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду.

Цей пакет допомоги обійдеться Фінляндії в EUR105 млн.

З метою гарантувати безпечну доставку військових вантажів до місця призначення точніші деталі про зміст пакету допомоги, терміни та шляхи його транспортування не розголошуються.

Загалом Фінляндія надала Україні військової допомоги на суму приблизно EUR1,2 млрд.

Читайте також: Україна потребує всієї можливої допомоги на шляху до виконання критеріїв членства в НАТО, - президент Фінляндії Нііністе

Автор: 

допомога (8449) Фінляндія (1329)


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Дякуємо! Вони добре знають що таке срашка.
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06.07.2023 15:31 Відповісти
Нє, янелох казав бітум потрібен
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06.07.2023 15:31 Відповісти
Північний фланг мордору так нічого собі. Фінляндії ще попереду повернення району Петсамо, терріторій в Карелії і до самого пітербуху. Мудрі рішення - московщину обескровити в Україні. Тоді північним лижникам залишиться меньше роботи.
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06.07.2023 16:08 Відповісти
Kiitos.
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06.07.2023 16:22 Відповісти
 
 