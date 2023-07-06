Фінляндія надасть Україні засоби ППО і боєприпаси в межах 17 пакету військової допомоги на EUR105 млн
Фінляндія надасть Україні черговий, 17 пакет військової допомоги, в межах якого, зокрема, передасть засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в пресрелізі фінського уряду в четвер.
Згідно із заявою, відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду.
Цей пакет допомоги обійдеться Фінляндії в EUR105 млн.
З метою гарантувати безпечну доставку військових вантажів до місця призначення точніші деталі про зміст пакету допомоги, терміни та шляхи його транспортування не розголошуються.
Загалом Фінляндія надала Україні військової допомоги на суму приблизно EUR1,2 млрд.
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Игорь Матвеев #551288
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