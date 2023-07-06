17 з 43 претендентів на посади в САП вживали або вживають наркотики, - голова комісії Коваль
На посади у САП претендували 43 кандидати, 17 з них мали досвід вживання наркотиків.
Про це у Facebook повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в САП Катерина Коваль, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідно до Висновків поліграфологів які проводили психофізіологічне дослідження Кандидатів на Конкурсі САП, 17 із 43 учасників вживали або вживають наркотичні засоби . В матеріалах Комісії зберігаються Висновки, поліграми та відеозаписи досліджень", - розповіла вона.
Коваль не уточнила у конкурсі на які саме посади в САП було виявлено такі результати.
Топ коментарі
+27 Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар06.07.2023 15:17 Відповісти Посилання
+23 Darnytsya Kyiv
показати весь коментар06.07.2023 15:32 Відповісти Посилання
+21 Tommy Lee
показати весь коментар06.07.2023 15:19 Відповісти Посилання
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А чого, під "дур`ю" процес розслідування цікавіше
Вирішили обмежитися наркотою
- поліграф не є аргумент.
Головне - проскочити у перше крісло і тоді вже можна гундосити аж до передозу.
Так він людину добре перевірить і на наркотики алкоголізм а також засцдженість за скоєні злочини
Чому держава не може?
Важко перевірити людину?
Чи мабуть легше грабувати і халатно відноситись до роботи прикриваючись тим що на роботі працюють наркомани
У приватного підприємця ви не знайдете жодного наркомана бо такі люди йому не потрібні
Жирная пища, такая как сало, пирожные и другие подобные продукты, может вызывать зависимость, схожую с той, что появляется при регулярном употреблении кокаина, выяснили ученые.
Ученые из Scripps Research Institute во Флориде провели исследование на крысах. Животные были разделены на три группы. Крысы из первой ели обычную для них еду, вторая группа подопытных в течение двух часов в день употребляла жирную пищу, а крысам из третьей группы разрешалось есть высококалорийные продукты круглые сутки без ограничений.
Как и ожидали ученые, грызуны из третьей группы быстро набрали вес. Однако они не только пристрастились к жирной пище, но и продемонстрировали определенные изменения в мозге.
Подобно тому, как мозг функционирует при приеме наркотиков, мозг подопытных крыс «привык» к жирной пище и перестал насыщаться обычным ее количеством. Чтобы получить прежнее удовольствие, животные стали поедать больше продуктов.
Примечательно, что зависимость от еды у крыс третьей группы была настолько сильной, что им стало очень трудно отвлечься от еды. Даже удары током не заставили крыс перестать есть.
Подобный эффект - снижение в мозге количества допамина - ученые обнаружили только у этой группы крыс. Предыдущие эксперименты показали, что данный эффект аналогичен тому, который появлялся у крыс при употреблении кокаина и героина.
Авторы исследования также подчеркивают, что заявлять о существовании идентичных реакций в организме человека пока рано. Тем не менее, как утверждают исследователи, тяжелые наркотики и высококалорийная пища прошли схожий путь в ходе истории.
Так, человечество нашло не только более продвинутые способы очистки кокаина, но и методы избавления жирной пищи от всего лишнего, что сделало ее еще более способной вызывать привыкание.
https://kramtp.info/novosti/interesnoe/full/7556