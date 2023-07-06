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17 з 43 претендентів на посади в САП вживали або вживають наркотики, - голова комісії Коваль

сап

На посади у САП претендували 43 кандидати, 17 з них мали досвід вживання наркотиків.

Про це у Facebook повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в САП Катерина Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до Висновків поліграфологів які проводили психофізіологічне дослідження Кандидатів на Конкурсі САП, 17 із 43 учасників вживали або вживають наркотичні засоби . В матеріалах Комісії зберігаються Висновки, поліграми та відеозаписи досліджень", - розповіла вона.

Коваль не уточнила у конкурсі на які саме посади в САП було виявлено такі результати.

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Автор: 

наркотики (1462) САП (2238)


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Топ коментарі
+27
Всього 17 з 43 ???!!! Підозріла статистика...
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06.07.2023 15:17 Відповісти
+23
Результати відповіді кандидатів до САП на питання, хто з них вже брав хабарі та хто йде до САП, щоби брати хабарі, нам просто бояться озвучувати.
Вирішили обмежитися наркотою
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06.07.2023 15:32 Відповісти
+21
Добре, що претендентів на посаду президента не перевіряють
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06.07.2023 15:19 Відповісти
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Всього 17 з 43 ???!!! Підозріла статистика...
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06.07.2023 15:17 Відповісти
Потрібно негайно перевірити всі прокуратури та всі суди на наркоту та алкоголізм.
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06.07.2023 15:42 Відповісти
43 х 73% = 31. Значит, не употребляют 12 человек, да и те порохоботы.
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06.07.2023 16:38 Відповісти
молодіє ліца)))
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06.07.2023 15:17 Відповісти
Є з кого приклад брати - з очільників
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06.07.2023 15:23 Відповісти
Ахрєнеть...
А чого, під "дур`ю" процес розслідування цікавіше
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06.07.2023 15:17 Відповісти
Результати відповіді кандидатів до САП на питання, хто з них вже брав хабарі та хто йде до САП, щоби брати хабарі, нам просто бояться озвучувати.
Вирішили обмежитися наркотою
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06.07.2023 15:32 Відповісти
Ну поліграф насправді так собі аргумент. Але нічого надзвичайного. Реальність.
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06.07.2023 15:18 Відповісти
То якщо 'клієнт' під наркотою
- поліграф не є аргумент.

Головне - проскочити у перше крісло і тоді вже можна гундосити аж до передозу.
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06.07.2023 19:40 Відповісти
Добре, що претендентів на посаду президента не перевіряють
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06.07.2023 15:19 Відповісти
а чому добре ?? ..і кому добре ?? тому у кого медичний канабіс у голові ввесь час ??
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06.07.2023 15:26 Відповісти
Добре. Бо маємо зараз на цій посаді "найвеличнішого"
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06.07.2023 15:33 Відповісти
Це сарказм, повинні перевіряти обов'язково, але ...
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06.07.2023 15:45 Відповісти
нормальна робоча статистика
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06.07.2023 15:19 Відповісти
Коли вже вони візьмуть мочу у зелі, щоб всіх заспокоїти?
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06.07.2023 15:19 Відповісти
Это другое )
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06.07.2023 15:21 Відповісти
Який президент- такий і САП !
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06.07.2023 15:21 Відповісти
Ви праві. Але, на жаль, треба брати вище
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06.07.2023 15:24 Відповісти
Ну алкоголь це теж наркотик.
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06.07.2023 15:22 Відповісти
Наркомани-алкоголіки розказують, що це корисно в малих дозах.
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06.07.2023 15:30 Відповісти
Якщо копнути глибше, то і цигарки, і кава, і шоколад ...
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06.07.2023 15:46 Відповісти
Їх потрібно лікувати електрикою!
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06.07.2023 15:23 Відповісти
В Україні електричний стілець заборонено у всіх штатах, навіть у Бандерлозі !
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06.07.2023 16:24 Відповісти
Каци кажуть: Каков поп (Зельць),таков і пріход....
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06.07.2023 15:24 Відповісти
17 в темі а решта втягуються -- шоб не випадати .
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06.07.2023 15:25 Відповісти
Я декілька разів курив коноплю з пацанами. Останній раз - больше 20 років тому. То я теж "употреблял наркотіки"?... Насправді, на це питання для поліграфа всі повинні були дати позитивну відповідь (бо наркотики хоча б раз вживав кожен), а результат такий, що правду говорить тільки третина кандидатів
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06.07.2023 15:27 Відповісти
Ну все ж не кожен. Я навіть тютюну жодного разу не пробував)
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06.07.2023 15:34 Відповісти
Дімедрол - теж наркотик Але його колють в деяких випадках з іншими ліками при необхідності швидко знять алергічний приступ Кажу це як "алергік зі стажем" Та й інші антигістамінні препарати трохи "кумарять" - саме тому після їх вживання забороняється управління траспортними засобами Але одна справа - вживать подібне з лікувальною метою і зовсім інша - для "кайфу"
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06.07.2023 16:52 Відповісти
Все залежить від сприйняття людиною поняття наркотик. Може для когось наркотик це конопля а для когось тільки ті речовини які викликають стійку залежність, бо алкоголь наприклад теж наркотик але для нас алкоголь це алкоголь а наркотики це наркотики.
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06.07.2023 15:34 Відповісти
Повинно було мінімум 73%, а тут тільки 30, треба наздоганяти.
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06.07.2023 15:28 Відповісти
Коли йдеш влаштовуватися на роботу до приватного підприємця
Так він людину добре перевірить і на наркотики алкоголізм а також засцдженість за скоєні злочини
Чому держава не може?
Важко перевірити людину?
Чи мабуть легше грабувати і халатно відноситись до роботи прикриваючись тим що на роботі працюють наркомани
У приватного підприємця ви не знайдете жодного наркомана бо такі люди йому не потрібні
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06.07.2023 15:30 Відповісти
Маячня. Різних вистачає.
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06.07.2023 15:42 Відповісти
Етиловий спирт теж вважається наркотичним засобом.
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06.07.2023 15:32 Відповісти
також "красави"? - мають усі шанси на кар'єрний ліфт за влади дермаків
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06.07.2023 15:34 Відповісти
"сильні духом" і від тютюну звільнитись не можуть,наркотично залежні)
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06.07.2023 15:36 Відповісти
А дехто з такою залежністю, навіть, зміг отримати посаду президента!
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06.07.2023 15:37 Відповісти
Це в нас виходить слуги наркота чи що?!!
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06.07.2023 15:38 Відповісти
Почему то не наркологов а полиграфологов привлекли. А где висновки уфологов?
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06.07.2023 15:38 Відповісти
Це як? На державні посади ідуть НАРКОМАНИ!
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06.07.2023 15:43 Відповісти
Про взятки и откаты давайте, а то, шо они все марафетчики мы и без полиграфов знаем.
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06.07.2023 15:43 Відповісти
Вчені з'ясували, що сало, - наркотик!

Жирная пища, такая как сало, пирожные и другие подобные продукты, может вызывать зависимость, схожую с той, что появляется при регулярном употреблении кокаина, выяснили ученые.

Ученые из Scripps Research Institute во Флориде провели исследование на крысах. Животные были разделены на три группы. Крысы из первой ели обычную для них еду, вторая группа подопытных в течение двух часов в день употребляла жирную пищу, а крысам из третьей группы разрешалось есть высококалорийные продукты круглые сутки без ограничений.

Как и ожидали ученые, грызуны из третьей группы быстро набрали вес. Однако они не только пристрастились к жирной пище, но и продемонстрировали определенные изменения в мозге.

Подобно тому, как мозг функционирует при приеме наркотиков, мозг подопытных крыс «привык» к жирной пище и перестал насыщаться обычным ее количеством. Чтобы получить прежнее удовольствие, животные стали поедать больше продуктов.

Примечательно, что зависимость от еды у крыс третьей группы была настолько сильной, что им стало очень трудно отвлечься от еды. Даже удары током не заставили крыс перестать есть.

Подобный эффект - снижение в мозге количества допамина - ученые обнаружили только у этой группы крыс. Предыдущие эксперименты показали, что данный эффект аналогичен тому, который появлялся у крыс при употреблении кокаина и героина.

Авторы исследования также подчеркивают, что заявлять о существовании идентичных реакций в организме человека пока рано. Тем не менее, как утверждают исследователи, тяжелые наркотики и высококалорийная пища прошли схожий путь в ходе истории.

Так, человечество нашло не только более продвинутые способы очистки кокаина, но и методы избавления жирной пищи от всего лишнего, что сделало ее еще более способной вызывать привыкание.
https://kramtp.info/novosti/interesnoe/full/7556
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06.07.2023 15:46 Відповісти
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06.07.2023 15:48 Відповісти
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06.07.2023 16:00 Відповісти
Практику перевірки на поліграфі треба закріпити за всіма чиновниками.
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06.07.2023 16:03 Відповісти
А без досвіду нарковживання там і робтити немає чого. Робота нервова, треба відключатись і замість корупціонерів половити трохи зелених крокодилів.
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06.07.2023 16:10 Відповісти
а що таке САП ?
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06.07.2023 16:42 Відповісти
Зовсім недивно вони і кришують усю наркоту
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06.07.2023 16:48 Відповісти
Це що, тільки 17 кандидатів були висунуті з "кварталістів"? Щось мало орденоносців.
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06.07.2023 17:17 Відповісти
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06.07.2023 18:03 Відповісти
 
 