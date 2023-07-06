17 з 43 претендентів на посади в САП вживали або вживають наркотики, - голова комісії Коваль

На посади у САП претендували 43 кандидати, 17 з них мали досвід вживання наркотиків.

Про це у Facebook повідомила голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в САП Катерина Коваль, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до Висновків поліграфологів які проводили психофізіологічне дослідження Кандидатів на Конкурсі САП, 17 із 43 учасників вживали або вживають наркотичні засоби . В матеріалах Комісії зберігаються Висновки, поліграми та відеозаписи досліджень", - розповіла вона.

Коваль не уточнила у конкурсі на які саме посади в САП було виявлено такі результати.

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