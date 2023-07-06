Близько 200 "вагнерівців" вже можуть перебувати в Білорусі, - "Беларускі Гаюн". КАРТА

Близько 200 бойовиків ПВК "Вагнер" вже могли прибути до Білорусі, хоча Лукашенко стверджує зворотнє.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

У моніторинговій групі зазначають, що попри заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що найманці ще не перекинуті до Білорусі, вони вже можуть перебувати в країні.

За інформацією, яку отримав "Беларускі Гаюн", близько 200 вояків ПВК "Вагнера" наразі можуть перебувати на території військового полігону "Лосвідо", що у Вітебському районі Вітебської області.

Зазначається, що полігон знаходиться приблизно за 52 км від кордону з РФ і 150 км - від кордону з Латвією. За попередніми даними, там бійці ПВК "Вагнера" навчають стрільби деякі підрозділи ЗС РБ.

При цьому "Гаюн" повідомляє, що масштабного переміщення до Білорусі найманців поки що не зафіксовано, як і не зафіксовано прибуття в країну тактичної ядерної зброї, попри твердження Лукашенка.

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Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що лише частина найманців приватної військової компанії "Вагнер" вирушила до Білорусі після невдалої спроби заколоту в Росії.