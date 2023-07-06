Зеленський оголосив про досягнення домовленостей із Болгарією щодо оборонного сектору України

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ спільно з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Ніколаєм Денковим оголосив про досягнення домовленостей із Болгарією щодо активізації співпраці оборонних відомств та в оборонному секторі в цілому.

Як пише Цензор.НЕТ, про це він розповів під час спільної конференції з Денковим у Софії.

"Домовились сьогодні значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонну секторі", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, з главою болгарського уряду обговорили оборонну допомогу від країни та конкретні деталі передачі поточного оборонного пакету.

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Президент висловив сподівання на продовження такої співпраці.

"Болгарія вже допомогла захистити багато життів, ми дуже дякуємо за це", - підкреслив глава держави.