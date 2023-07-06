Зеленський оголосив про досягнення домовленостей із Болгарією щодо оборонного сектору України
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ спільно з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Ніколаєм Денковим оголосив про досягнення домовленостей із Болгарією щодо активізації співпраці оборонних відомств та в оборонному секторі в цілому.
Як пише Цензор.НЕТ, про це він розповів під час спільної конференції з Денковим у Софії.
"Домовились сьогодні значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонну секторі", - сказав Зеленський.
Також, за його словами, з главою болгарського уряду обговорили оборонну допомогу від країни та конкретні деталі передачі поточного оборонного пакету.
Президент висловив сподівання на продовження такої співпраці.
"Болгарія вже допомогла захистити багато життів, ми дуже дякуємо за це", - підкреслив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Маю свіжі новини про посольство в Болгарії і його очільницю.
Сорі, що про наболіле, але мене тут на днях допитував Андрій Мохник, що не так з Олесею Ілащук.
Доповідаю:
Сьогодні у Софії Чеський центр відкривав вуличну виставку робіт української художниці на тему російського екоциду після підірваної Каховської ГЕС.
Я вже мовчу про те, чому ініціатором виставки не було Посольство України в Болгарії. Але все ще більш запущено. Бо на відкриття виставки приїхав посол Чехії, а от українська амбасадорка, попри обіцянку організаторам, просто не зʼявилася.
Підозрюю, що зараз знайдуть виправдання, чому її не було. Наприклад, що вона особисто переносила ящики зі снарядами і відправляла їх на фронт. Ну, або її терміново позвали на нараду в ОП. Або ще щось…
Але усі ці аргументи розбиваються об одне - посольство навіть телефоном не попередили організаторів, що Ілащук не доїде.
Отака нині дипломатична традиція. І представництво кожного з нас.
Ризнык! У болгар яйца по 3,6 гр. штука!!!
Цены на продукты в Болгарии 2023
яйца (10 шт.) - 3,00Лв;
Теперь будут марафонить - О, как с Болгарии поперло!
Діло в шляпі😃а саме савьєцкіє БК передані ще в часи савка до Болгарії.
І👆 тепер 152мм... будут уганDошІвать сівачолава- оніжІбратьєв.
Сівачолий має виступІть с протєстам і згадати Мінск
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 06.07.2023
Станом на 01.07.2023 сума незабезпеченої дебіторської заборгованості за контрактами Міністерства оборони України складає 49.756 млрд. гривен. З неї 35.264 млрд. гривен з пропущеним терміном.
Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне.
У нас є НАБУ ? (питання риторичне)
Това означава, че всички тези запаси се свалят от отчет и могат да бъдат "продавани" или дарявани. Тоест, Украйна може да разчита, че всичките тези неща съвсем скоро ще бъдат в ръцете на украинските воини
дозвольте мені пояснити те, що не було сказано. Сьогодні болгарський парламент обговорив і вирішив поновити всі військові запаси Болгарії (**********, зброя).
Це означає, що всі ці акції знімаються з обліку та можуть бути «продані» або подаровані.
Тобто Україна може розраховувати на те, що все це дуже скоро буде в руках українських солдатів
Слава Україні