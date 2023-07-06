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Новини
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Зеленський оголосив про досягнення домовленостей із Болгарією щодо оборонного сектору України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ спільно з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Ніколаєм Денковим оголосив про досягнення домовленостей із Болгарією щодо активізації співпраці оборонних відомств та в оборонному секторі в цілому.

Як пише Цензор.НЕТ, про це він розповів під час спільної конференції з Денковим у Софії. 

"Домовились сьогодні значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонну секторі", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, з главою болгарського уряду обговорили оборонну допомогу від країни та конкретні деталі передачі поточного оборонного пакету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про мету візиту до Болгарії: Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція, саміт НАТО, гарантії безпеки та Формула миру

Президент висловив сподівання на продовження такої співпраці.

"Болгарія вже допомогла захистити багато життів, ми дуже дякуємо за це", - підкреслив глава держави.

Автор: 

Болгарія (788) Зеленський Володимир (24368) оборона (4831)


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Топ коментарі
+4
От що міньєт животворящій робить! А ми над послицею ржали...
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06.07.2023 15:56 Відповісти
+3
бідні болгари .. вони навіть не уявляють що устами Боневтіка говорить Беня .
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06.07.2023 15:53 Відповісти
+3
Десяток по 1, 8 лева яйца были три рик назад. Зараз 4-5 лев. 2, 5 евро. Ну вони приносят голестерол да и уюх с ним. Пуйло сказал что у нас одни репи остались будем репи исти.
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06.07.2023 16:14 Відповісти
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бідні болгари .. вони навіть не уявляють що устами Боневтіка говорить Беня .
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06.07.2023 15:53 Відповісти
От що міньєт животворящій робить! А ми над послицею ржали...
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06.07.2023 15:56 Відповісти
Віктор Шлінчак:
Маю свіжі новини про посольство в Болгарії і його очільницю.
Сорі, що про наболіле, але мене тут на днях допитував Андрій Мохник, що не так з Олесею Ілащук.
Доповідаю:
Сьогодні у Софії Чеський центр відкривав вуличну виставку робіт української художниці на тему російського екоциду після підірваної Каховської ГЕС.
Я вже мовчу про те, чому ініціатором виставки не було Посольство України в Болгарії. Але все ще більш запущено. Бо на відкриття виставки приїхав посол Чехії, а от українська амбасадорка, попри обіцянку організаторам, просто не зʼявилася.
Підозрюю, що зараз знайдуть виправдання, чому її не було. Наприклад, що вона особисто переносила ящики зі снарядами і відправляла їх на фронт. Ну, або її терміново позвали на нараду в ОП. Або ще щось…
Але усі ці аргументи розбиваються об одне - посольство навіть телефоном не попередили організаторів, що Ілащук не доїде.
Отака нині дипломатична традиція. І представництво кожного з нас.
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06.07.2023 16:10 Відповісти
Треба було піднімати табличку "сарказм", так?
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06.07.2023 16:17 Відповісти
Вопрос только в чьем исполнении - Олеси или Вовы ))
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06.07.2023 16:31 Відповісти
Якщо передадуть пакетт, то Рєзнікофф !
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06.07.2023 15:58 Відповісти
масло масляне - так можна охарактеризувати цю заяву. По факту Zeпідр поїхав відпочити на морі і заодно виєпати послицю ілащук.
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06.07.2023 16:01 Відповісти
Бач -- як добре -- поіхав -- болгар збодрив
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06.07.2023 16:08 Відповісти
Да, кста, в Болгарии яйца по 1,8 лева за десяток или 90 евроцентов десяток - это 36 гр. десяток.
Ризнык! У болгар яйца по 3,6 гр. штука!!!
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06.07.2023 16:08 Відповісти
В них неправильні яйця, у різникоффа прпвильні-всі праві😁
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06.07.2023 16:09 Відповісти
Десяток по 1, 8 лева яйца были три рик назад. Зараз 4-5 лев. 2, 5 евро. Ну вони приносят голестерол да и уюх с ним. Пуйло сказал что у нас одни репи остались будем репи исти.
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06.07.2023 16:14 Відповісти
Абламал. Но не 4-5, три за десяток - 1.5 евро ил 6 гр. за яйцо.
Цены на продукты в Болгарии 2023
яйца (10 шт.) - 3,00Лв;
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06.07.2023 16:41 Відповісти
https://shop.metro.bg/shop/pv/BTY-X334207/0032/0021/10%D0%91%D0%A0-%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B0-L-%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A8%D0%B5%D1%84-Metro-Chef
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06.07.2023 16:52 Відповісти
Это шо, ценник?)))
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06.07.2023 17:03 Відповісти
Или вирус?
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06.07.2023 17:05 Відповісти
по ссылке от 5 до 6 ЛВ десяток яиц, что на гривны в районе 100грн десяток
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06.07.2023 22:00 Відповісти
This shows that the Russian fifth column in Bulgaria prevents the import of eggs from Ukraine and Poland in order to rob Bulgarians daily.
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07.07.2023 09:59 Відповісти
That's for sure. The Poles are also against the supply of our products to Europe, they have replaced our products with their own, but more expensive. Therefore, prices in Europe have risen by 50 - 80%.
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07.07.2023 15:25 Відповісти
А може краще було помовчати? До цього ж болгари нам МОВЧКИ поставляли сотні тисяч снарядів, які оплачували американські платники податків
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06.07.2023 16:25 Відповісти
А тогда получится - Нах он туда поехал?
Теперь будут марафонить - О, как с Болгарии поперло!
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06.07.2023 16:44 Відповісти
Результата ноль, сексологиня не доработала
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06.07.2023 16:31 Відповісти
ЗаСкулілі малароси😃
Діло в шляпі😃а саме савьєцкіє БК передані ще в часи савка до Болгарії.
І👆 тепер 152мм... будут уганDошІвать сівачолава- оніжІбратьєв.
Сівачолий має виступІть с протєстам і згадати Мінск
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06.07.2023 16:39 Відповісти
А где миллиард долларов?

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 06.‎07.‎2023

Станом на ‎01.‎07.‎2023 сума незабезпеченої дебіторської заборгованості за контрактами Міністерства оборони України складає 49.756 млрд. гривен. З неї 35.264 млрд. гривен з пропущеним терміном.

Кажучи загально зрозумілим - Зеленський\ Шмигаль \Рєзніков поцупили з бюджету майже 1 млрд. баксів і розпихали на фірми-одноденки, як контракти на постачання. А народу дісталось друге підвищення тарифів і цін на пальне.

У нас є НАБУ ? (питання риторичне)
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06.07.2023 16:40 Відповісти
нека да обясня това, което не се казва. Днес българския параламент обсъди и реши да обнови всичките български военновременни запаси (боеприпаси, оръжие).
Това означава, че всички тези запаси се свалят от отчет и могат да бъдат "продавани" или дарявани. Тоест, Украйна може да разчита, че всичките тези неща съвсем скоро ще бъдат в ръцете на украинските воини

дозвольте мені пояснити те, що не було сказано. Сьогодні болгарський парламент обговорив і вирішив поновити всі військові запаси Болгарії (**********, зброя).
Це означає, що всі ці акції знімаються з обліку та можуть бути «продані» або подаровані.

Тобто Україна може розраховувати на те, що все це дуже скоро буде в руках українських солдатів

Слава Україні
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06.07.2023 18:11 Відповісти
Дякуємо, брати слов'яни!
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06.07.2023 22:01 Відповісти
 
 