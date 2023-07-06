Удар РФ по житловому будинку у Львові: Міноборони РФ бреше, що атакували "військові" об’єкти
Міністерство оборони Росії знову збрехало про наслідки обстрілів мирних українських міст.
У відомстві заявили, що нібито атакували "військові" об’єкти, повідомляє Цензор.НЕТ.
Представник міноборони РФ Ігор Конашенков твердить, що росіяни нібито завдали удару по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ та місцях збереження іноземних танків.
"Усі призначені об'єкти уражені, стратегічним резервам противника завдано істотної шкоди", - заявив він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 6 липня Росія атакувала Львів за допомоги ракет "Калібр". Сили ППО збили 7 з 10 випущених ракет. Внаслідок влучання у Львові зруйновано один житловий будинок і пошкоджено понад 30. Загинули п'ятеро людей, ще 40 поранені. В місті оголосили дводенну жалобу.
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Істоти добре знають що саме українці - це стратегічний резерв нашої оборони.