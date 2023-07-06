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Новини Війна
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Удар РФ по житловому будинку у Львові: Міноборони РФ бреше, що атакували "військові" об’єкти

конашенков

Міністерство оборони Росії знову збрехало про наслідки обстрілів мирних українських міст.

У відомстві заявили, що нібито атакували "військові" об’єкти, повідомляє Цензор.НЕТ.

Представник міноборони РФ Ігор Конашенков твердить, що росіяни нібито завдали удару по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ та місцях збереження іноземних танків.

"Усі призначені об'єкти уражені, стратегічним резервам противника завдано істотної шкоди", - заявив він.

Читайте: Кількість жертв ракетного удару РФ по Львову зросла до 5, - ОВА

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч проти 6 липня Росія атакувала Львів за допомоги ракет "Калібр". Сили ППО збили 7 з 10 випущених ракет. Внаслідок влучання у Львові зруйновано один житловий будинок і пошкоджено понад 30. Загинули п'ятеро людей, ще 40 поранені. В місті оголосили дводенну жалобу.

Автор: 

Львів (3091) обстріл (29206) Міноборони рф (716)


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Топ коментарі
+7
У кацапів куди влетіло там ''військовий об'єкт''
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06.07.2023 16:13 Відповісти
+7
а коли какашенков не збрехав? Цензор, не опускайтеся, цитуючи того імбецила і йому подібних.
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06.07.2023 16:18 Відповісти
+4
Кацапи спочатку стріляють по місту Ракета падає і вибухає Потім вони на карті малюють кружечок у точці вибуху і називають те місце "Центром пинятия решений" або "стратегческим складом иноземной техники"
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06.07.2023 16:28 Відповісти
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06.07.2023 16:10 Відповісти
А ми і так знаємо. Займіться своєю справою
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06.07.2023 16:11 Відповісти
У кацапів куди влетіло там ''військовий об'єкт''
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06.07.2023 16:13 Відповісти
а коли какашенков не збрехав? Цензор, не опускайтеся, цитуючи того імбецила і йому подібних.
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06.07.2023 16:18 Відповісти
Шурік з "Невловимих" -- може колись зловлять - да - Буданов.
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06.07.2023 16:19 Відповісти
Мне даже немного жалко этого дэбила
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06.07.2023 16:19 Відповісти
тупорылым кацапам, лохам-терпилам, давно известно, что танки - это такая хр.нь, которую можна не только накопать в шахтах Даунбаса, но и наладить отвёрточную сборку в многоэтажных домах Львова
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06.07.2023 16:22 Відповісти
"Усі призначені об'єкти вражені, стратегічним резервам противника завдано істотної шкоди", - заявив він.
=====
Істоти добре знають що саме українці - це стратегічний резерв нашої оборони.
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06.07.2023 16:25 Відповісти
Ну, раз вдарили по общазі, то для них це потенційне розміщення військових. А взагалі вражає - дальність калібру 2500 км. А ми такі: "кацапи дурні, ідіоти, мобікі-чмобікі", а калібри мають. А ми - ні, бо ми ж розумні, ***...
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06.07.2023 16:27 Відповісти
Кацапи спочатку стріляють по місту Ракета падає і вибухає Потім вони на карті малюють кружечок у точці вибуху і називають те місце "Центром пинятия решений" або "стратегческим складом иноземной техники"
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06.07.2023 16:28 Відповісти
Там, на третьому поверсі, в крайній кімнаті Абрамс був схований.
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06.07.2023 16:53 Відповісти
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
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06.07.2023 17:06 Відповісти
завдали удару по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ та місцях збереження іноземних танків. Джерело:
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06.07.2023 20:02 Відповісти
 
 