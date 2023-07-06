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Суверенна Україна - це ключ до безпеки в цьому регіоні, - прем’єр Болгарії Денков

денков,ніколай

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков запевнив, що Софія підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України і розуміє значення України для безпекової ситуації в Європі в майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він розповів на брифінгу після зустрічі.

Денков повторив, що Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та нагадав про допомогу, надану за півтора року повномасштабної війни.

"Незалежна і суверенна Україна – це ключ до безпеки у цьому регіоні. Росія має вийти з території України у визнаних кордонах і понести відповідальність за скоєні злочини", – наголосив він.

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Автор: 

Болгарія (788) Україна (5968)


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И это правильная оценка болгарского премьера. Фактически, Украина успешно сражается с дикой лапотной ордой сама, выполняя роль НАТО в Европе. Сама за все НАТО ! И слава богу, что Запад дает нам оружие. Наши героические ВСУ показали всему миру, как надо громить кацапов превосходящих нас по количеству своего быдла и количеству оружия, которому, как кукарекали до войны репоеды, анало говнет, и уже поэтому нас должны принять в НАТО безоговорочно !
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06.07.2023 16:43 Відповісти
Безоговорочно не выйдет. НАТО - не военный блок, в который бы наше ВСУ принять можно было еще вчера, а военно-политический. А коррупция, беззаконность и отсутствие реформ , не то что в НАТО будет воспринято.
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06.07.2023 16:51 Відповісти
Дякуємо Болгарії за підтримку і безцінну допомогу на початку повномаштабного вторгнення.
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06.07.2023 17:17 Відповісти
 
 