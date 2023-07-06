Суверенна Україна - це ключ до безпеки в цьому регіоні, - прем’єр Болгарії Денков

Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков запевнив, що Софія підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України і розуміє значення України для безпекової ситуації в Європі в майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він розповів на брифінгу після зустрічі.

Денков повторив, що Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та нагадав про допомогу, надану за півтора року повномасштабної війни.

"Незалежна і суверенна Україна – це ключ до безпеки у цьому регіоні. Росія має вийти з території України у визнаних кордонах і понести відповідальність за скоєні злочини", – наголосив він.

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