УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12851 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 121 17

Вперше від повномасштабного вторгнення ввійдемо в зиму зі своєчасно відшитою формою для ЗСУ, - Ярова

форма

Торги з закупівлі зимової форми для ЗСУ вже запущені через систему ProZorro.

Про це в ефірі радіо NV повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради, волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, було важливо вчасно вивести на прозорі торги закупівлю верхнього одягу, тому що він відшивається довше.

"Ми розділили закупівлі на невеликі лоти. Якщо в минулому році були лоти по зимовій формі на 200 тис. одиниць на одну компанію, то зараз менші. Це знижує ризики від несвоєчасної поставки. Якщо зривається лот в 200 тис. і в 5 тис., то різні ризики", - наголосила Ярова.

Крім того, за її словами це дає можливість невеликим підприємствам брати участь в державних закупівлях.

"Вірю, що все вдасться. І вперше за два роки повномасштабного вторгнення ми ввійдемо в зиму зі своєчасно відшитою зимовою формою", - каже Дана Ярова.

Вона також відзначила, що українські виробники виходять на новий рівень якості. Так, бронежилети та каски українського виробництва вже нічим не поступаються європейським. "Коли закінчиться війна, ми можемо стати країною, яка експортуватиме якісні вироби, перевірені в боях", - упевнена Ярова.

Також читайте: Рішення Держаудитслужби щодо постачальників Міноборони поставить українських виробників на межу банкрутства, - Ярова

Автор: 

ЗСУ (7669) Ярова Дана (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Дана, вперед! Дави зелену плісняву. Тільки розголос їх оборудок допоможе нам перемогти.
Але скажемо ГОП, коли перескочимо. А то почнуть форму рахувати в м2 тканини чи в тонах.

Велика дяка Вам!
показати весь коментар
06.07.2023 16:42 Відповісти
+9
Зустріти б зиму в формі -- без віини .
показати весь коментар
06.07.2023 16:46 Відповісти
+4
Голосував за неї, радію з того. Вона НЕ з зе-шобли)
показати весь коментар
06.07.2023 16:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дана, вперед! Дави зелену плісняву. Тільки розголос їх оборудок допоможе нам перемогти.
Але скажемо ГОП, коли перескочимо. А то почнуть форму рахувати в м2 тканини чи в тонах.

Велика дяка Вам!
показати весь коментар
06.07.2023 16:42 Відповісти
Головне це фінансування, тепер потрібно вчасно розрахуватись. Провести тендери це тільки половина справи.
показати весь коментар
06.07.2023 17:09 Відповісти
Министра РЕЗНИКОВА -МАРАДЕРА НА КРОВИ под ТРИБУНАЛ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ , но в первого - ШЕФА МАФИИ ЕРМАКА !
показати весь коментар
06.07.2023 17:38 Відповісти
Зустріти б зиму в формі -- без віини .
показати весь коментар
06.07.2023 16:46 Відповісти
Так не буває. ..на жаль.
показати весь коментар
06.07.2023 16:47 Відповісти
Вперше від повномасштабного вторгнення ввійдемо в зиму зі своєчасно відшитою формою для ЗСУ

А чому не просто пошитою формою, а "відшитою"?
Звучить більш "круто" абощо?
показати весь коментар
06.07.2023 16:56 Відповісти
Виглядає як професійний жаргон - виготовлення партії одягу.
показати весь коментар
06.07.2023 19:41 Відповісти
Голосував за неї, радію з того. Вона НЕ з зе-шобли)
показати весь коментар
06.07.2023 16:59 Відповісти
Спасибі вам, Дана, за це. А то на ту дилетантську зе-команду ніякої надії
показати весь коментар
06.07.2023 17:00 Відповісти
Приклад не поганий.

А резніков та Шмигаль можуть теж зробити по їжі, бронежилетам, приборам нічного бачення, тощо?

Для кожного бійця. Як це е у солдатів НАТО
показати весь коментар
06.07.2023 17:00 Відповісти
Ще не все для Зельоних втрачено. Проструть, і розкрадуть по зе-традиції і це. От що страшно.
показати весь коментар
06.07.2023 17:12 Відповісти
только Резникову не говорите ... как пить дать , захочет погреться на зимней форме .........
показати весь коментар
06.07.2023 17:46 Відповісти
А солдати для тієї форми ще будуть?
показати весь коментар
06.07.2023 19:13 Відповісти
Приходь, на тебе чекають
показати весь коментар
06.07.2023 19:39 Відповісти
Ну хай би ти, скотина, само служило у війську то вже пиши що думаєш, але ж сам за матусину спідницю ховаєшся, а мені поради даєш? Тьфу гидота.
показати весь коментар
06.07.2023 20:08 Відповісти
Те що повинно бути за замовчуванням, зелені подають наче якесь досягнення. Це перемога, чи ще ні?
показати весь коментар
06.07.2023 19:59 Відповісти
 
 