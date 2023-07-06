Вперше від повномасштабного вторгнення ввійдемо в зиму зі своєчасно відшитою формою для ЗСУ, - Ярова

Торги з закупівлі зимової форми для ЗСУ вже запущені через систему ProZorro.

Про це в ефірі радіо NV повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради, волонтерка Дана Ярова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, було важливо вчасно вивести на прозорі торги закупівлю верхнього одягу, тому що він відшивається довше.

"Ми розділили закупівлі на невеликі лоти. Якщо в минулому році були лоти по зимовій формі на 200 тис. одиниць на одну компанію, то зараз менші. Це знижує ризики від несвоєчасної поставки. Якщо зривається лот в 200 тис. і в 5 тис., то різні ризики", - наголосила Ярова.

Крім того, за її словами це дає можливість невеликим підприємствам брати участь в державних закупівлях.

"Вірю, що все вдасться. І вперше за два роки повномасштабного вторгнення ми ввійдемо в зиму зі своєчасно відшитою зимовою формою", - каже Дана Ярова.

Вона також відзначила, що українські виробники виходять на новий рівень якості. Так, бронежилети та каски українського виробництва вже нічим не поступаються європейським. "Коли закінчиться війна, ми можемо стати країною, яка експортуватиме якісні вироби, перевірені в боях", - упевнена Ярова.

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