Зеленський звернувся до болгар, які проти підтримки України: "Це допомога захисту, а не наступу"

Україна вдячна за оборонну підтримку Болгарії. Вона абсолютно публічна – її оголошує уряд, підтримує парламент.

Сьогоднішнє рішення – це пакет на захист, це пакет не наступу, заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Болгарії. Зеленський відповів на запитання місцевого телебачення, що він міг би сказати тим болгарам, які проти військової підтримки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

"Це пакет, щоб батьки могли захистити своїх дітей, а не як це було на початку війни, коли їхніх дітей ґвалтували люди в російській формі. Можу вам сказати, що масові катування, масові поховання. Якщо ми говоримо про артилерію – це про те, щоб вони знову до нас не прийшли. Ця артилерія бʼє на відповідну відстань, вона не бʼє навіть на територію ворога, яка заслужила після того, що вона зробила. Ця артилерія стоїть, щоб вони знов не прийшли", – сказав він.

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Допомога з ППО – це для того, щоб росіяни не били по квартирах людей. Сьогодні вони вдарили по Львову, який на кордоні з Польщею, членом НАТО.

Президент наголосив, що Україна захищається. Право кожної країни – обирати, чи допомагати українцям, але станом на зараз Україна не знає, де 200 000 викрадених окупантами дітей, і хто з них живий.