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Новини Допомога Україні
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Зеленський звернувся до болгар, які проти підтримки України: "Це допомога захисту, а не наступу"

зеленський

Україна вдячна за оборонну підтримку Болгарії. Вона абсолютно публічна – її оголошує уряд, підтримує парламент.

Сьогоднішнє рішення – це пакет на захист, це пакет не наступу, заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Болгарії. Зеленський відповів на запитання місцевого телебачення, що він міг би сказати тим болгарам, які проти військової підтримки України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

"Це пакет, щоб батьки могли захистити своїх дітей, а не як це було на початку війни, коли їхніх дітей ґвалтували люди в російській формі. Можу вам сказати, що масові катування, масові поховання. Якщо ми говоримо про артилерію – це про те, щоб вони знову до нас не прийшли. Ця артилерія бʼє на відповідну відстань, вона не бʼє навіть на територію ворога, яка заслужила після того, що вона зробила. Ця артилерія стоїть, щоб вони знов не прийшли", – сказав він.

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Допомога з ППО – це для того, щоб росіяни не били по квартирах людей. Сьогодні вони вдарили по Львову, який на кордоні з Польщею, членом НАТО.

Президент наголосив, що Україна захищається. Право кожної країни – обирати, чи допомагати українцям, але станом на зараз Україна не знає, де 200 000 викрадених окупантами дітей, і хто з них живий.

Автор: 

Болгарія (788) Зеленський Володимир (24368)


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Болгарія від нині для маларосав і рашІстафашІстав нІдрюжІставіная страна і напугают- дружІствІним севьжцкІм гєй-парадам...
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06.07.2023 16:53 Відповісти
найближчим часом маша захєрова та дімон повинні проклясти Болгарію, це захєрова, та знищити ядерним ударом - дімон.
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06.07.2023 16:57 Відповісти
Машка і дімка зара страпонам зайняті
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06.07.2023 17:00 Відповісти
Не надо ни чего доказывать болгарской вате, они все ровно ни чего не поймут.
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06.07.2023 17:26 Відповісти
"Это пакет, чтобы родители могли защитить своих детей, а не как это было в начале войны, когда их детей насиловали люди в российской форме. Могу вам сказать, что массовые пытки, массовые захоронения. Если мы говорим об артиллерии - это о том, чтобы они снова к нам не пришли. Эта артиллерия бьет на соответствующее расстояние, она не бьет даже на территорию врага, которая заслужила после того, что она сделала. Эта артиллерия стоит, чтобы они снова не пришли", - сказал он. Источник:
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Три раза перечитал. Ничего не поменялось у Вовы- до сих пор трех слов связать не может. Бухой бомж на помойке лучше излагает свои мысли. Дайте Вове еще 10 лет, он научиться!
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06.07.2023 18:28 Відповісти
Руський алкаш, ти заблукав?

Що ти тут робить?
Льеш лайно на Україну?

3.14 дуй, дарагой, за руським кораблем!
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06.07.2023 20:49 Відповісти
..я проще скажу,о любом кто живет в ЕС..Насколько ты должен быть тварью,если хочешь увидеть мошанский(рюзке) мир...Сколько спящих агентов гб в Европе,мира не будет,пока болота мацковии есть ..
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06.07.2023 23:46 Відповісти
 
 