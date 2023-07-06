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Скандал у Львівському медуніверситеті: ректора Зіменковського звільнили після сексистських жартів над студентами, - МОЗ

зіменковський

Скандал із ректором Львівського медуніверситету Борисом Зіменковським, який дозволив собі образливі та сексистські жарти й знущання з прізвищ студентів, отримав продовження. У МОЗ заявили, що Зіменковського звільнено з посади ректора ЛНМУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Як зазначається, новим виконувачем обовʼязків ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі - ЛНМУ) став Орест Чемерис.

"Студенти, майбутні лікарі, які попри повномасштабну війну продовжують навчатися та здобувати освіту в Україні, є майбутнім нашої держави. Міністерство охорони здоров’я України й надалі працюватиме задля створення всіх необхідних умов для навчання, а також відстоюватиме законні права та інтереси студентів.

Напередодні МОЗ звільнило Бориса Зіменковського з посади ректора ЛНМУ. Виконувачем обовʼязків ректора став доцент, доктор медичних наук за спеціальністю "Хірургія", проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи Орест Чемерис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Студенти – не мішень для словесного насильства, - МОЗ відреагував на образливі слова львівського ректора Зіменковського. Той каже, що говорив це жартома при вимкненому мікрофоні

Найближчим часом новому в. о. ректора доручено забезпечити підготовку та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ЛНМУ. Також серед першочергових завдань на посаді – розробка концепції розвитку університетської лікарні у складі Львівського національного медичного університету та підготовка медзакладу до укладання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.

Ще один пріоритет – забезпечення координації дій у напрямі реалізації будівництва нового реабілітаційного центру з реконструктивної хірургії. Проєкт реалізується у рамках угоди між урядом України та урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво на базі Першого медичного об’єднання Львова.

Також читайте: Скандал у Львівському медичному: ректор Зіменковський радив студентці "повіситися" і жартував, що жінка-хірург його "заріже". ВIДЕО

Автор: 

Львів (3091) МОЗ (5401) ректор (52)


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Топ коментарі
+7
83 роки все таки-маразм!
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06.07.2023 17:01 Відповісти
+6
ця історія лише загострює увагу до проблеми вікового цензу для професури. Наприклад, у сусідній Польщі: ректором- до 70 років, професором - до 70 років, президентським професором - до 75 років. І все. Чао!
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06.07.2023 17:06 Відповісти
+4
А як же його челядники, тепер харчеваться будуть?
Одне перше вересня уже пройшло, а інше, ще і не настало!!
Так усьо було падамашнему ..
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06.07.2023 17:01 Відповісти
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просто, відправили на заслужену пенсію
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06.07.2023 16:58 Відповісти
А як же його челядники, тепер харчеваться будуть?
Одне перше вересня уже пройшло, а інше, ще і не настало!!
Так усьо було падамашнему ..
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06.07.2023 17:01 Відповісти
83 роки все таки-маразм!
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06.07.2023 17:01 Відповісти
Таких пердунів всіх потрібно звільняти, у всіх вузах!!!
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06.07.2023 17:23 Відповісти
Когда-то я работал на одном известном заводе. И был там чувак, который в молодые годы сказал, что всех старше 55 нужно растреливать. Так вот, когда ему самому исполнилось 55 над ним издевался весь отдел. И вспоминали это ему практически до самой пенсии. Так, что нужно поакуратней на поворотах...
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06.07.2023 17:55 Відповісти
От старий пеньок, йому б вже в сторону цвинтаря повзти, а він все за посаду тримався
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06.07.2023 17:01 Відповісти
Борис Патон в сто років ще академією наук командував (якшо не помиляюся, а якшо помиляюся, то лише на декілька років). Так шо які в того дідка роки? Ще молодик. Ще студенток за сраку щипати.
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06.07.2023 17:04 Відповісти
более 25 лет отработал в Академии Наук Украины (1976 - 2004). к.ф-м.н., с.н.с)
Большего вреда для науки, чем сотворил этот лизоблюд/говнюк патон перед комуняками, даже невозмозможно представить...
более 75% всего бюджета АН шло на разработку и рекламу его говняной сварки... как в песок...
... тот еще знатный *****...
... когда прохожу мимо его " бюста", никогда не упускаю возможности сходить (по-маленькому или по-большому - как получается...)
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06.07.2023 17:34 Відповісти
Ото воно йому треба було?
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06.07.2023 17:01 Відповісти
Вітаю. Форма, в черговий раз, перемогла зміст
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06.07.2023 17:04 Відповісти
Зараз якусь просунуту і трендову дурепу з червоним волоссям на його місце треба призначати однозначно
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06.07.2023 17:06 Відповісти
Та вже призначили. Орест Чемерис, 40 років, доктор наук, професор. Начебто непоганий фахівець.
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06.07.2023 17:12 Відповісти
ця історія лише загострює увагу до проблеми вікового цензу для професури. Наприклад, у сусідній Польщі: ректором- до 70 років, професором - до 70 років, президентським професором - до 75 років. І все. Чао!
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06.07.2023 17:06 Відповісти
В МОЗ думали, що маразм старечий є але деменції ще не має, то може бути ректором.
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06.07.2023 17:09 Відповісти
старому пердуну думати про вічне... а не хрюкати непристойні жарти про студенток... іди діду, відпочивай.
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06.07.2023 17:22 Відповісти
А ректор Поплавський сексистських висловів собі не дозволяє.Він просто зробив зі свого університету бордель а це на відміну від висловів законом не переслідується...
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06.07.2023 17:32 Відповісти
Оцих всіх старперів ,стукнуло пенсія і додому ,дайте молодим.дорогу
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06.07.2023 17:45 Відповісти
а в чем проблема? собрались - запилили себе университет, выбрали ректора, построили кладбище, начали резать лечить людей, и учить по совместительству желающих. университеты и институты это в первую очередь все же традиции и методики, а не эксперименты над здоровым смыслом. и то, что у нас говорят, что просрали институты власти, а в новые не смогли - ну, то так оно и есть,
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06.07.2023 18:45 Відповісти
ректор - все же выборная посада, как и депутаты. если можно так просто "уволить" одних - значит, можно и других.
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06.07.2023 18:34 Відповісти
Одного за жарти вибрали президентом.
А іншого за жарти, - звільнили з посади.
Нєсправєдліво!
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06.07.2023 21:17 Відповісти
 
 