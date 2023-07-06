Скандал у Львівському медуніверситеті: ректора Зіменковського звільнили після сексистських жартів над студентами, - МОЗ
Скандал із ректором Львівського медуніверситету Борисом Зіменковським, який дозволив собі образливі та сексистські жарти й знущання з прізвищ студентів, отримав продовження. У МОЗ заявили, що Зіменковського звільнено з посади ректора ЛНМУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
Як зазначається, новим виконувачем обовʼязків ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі - ЛНМУ) став Орест Чемерис.
"Студенти, майбутні лікарі, які попри повномасштабну війну продовжують навчатися та здобувати освіту в Україні, є майбутнім нашої держави. Міністерство охорони здоров’я України й надалі працюватиме задля створення всіх необхідних умов для навчання, а також відстоюватиме законні права та інтереси студентів.
Напередодні МОЗ звільнило Бориса Зіменковського з посади ректора ЛНМУ. Виконувачем обовʼязків ректора став доцент, доктор медичних наук за спеціальністю "Хірургія", проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи Орест Чемерис.
Найближчим часом новому в. о. ректора доручено забезпечити підготовку та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ЛНМУ. Також серед першочергових завдань на посаді – розробка концепції розвитку університетської лікарні у складі Львівського національного медичного університету та підготовка медзакладу до укладання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.
Ще один пріоритет – забезпечення координації дій у напрямі реалізації будівництва нового реабілітаційного центру з реконструктивної хірургії. Проєкт реалізується у рамках угоди між урядом України та урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво на базі Першого медичного об’єднання Львова.
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Одне перше вересня уже пройшло, а інше, ще і не настало!!
Так усьо було падамашнему ..
Большего вреда для науки, чем сотворил этот лизоблюд/говнюк патон перед комуняками, даже невозмозможно представить...
более 75% всего бюджета АН шло на разработку и рекламу его говняной сварки... как в песок...
... тот еще знатный *****...
... когда прохожу мимо его " бюста", никогда не упускаю возможности сходить (по-маленькому или по-большому - как получается...)
резатьлечить людей, и учить по совместительству желающих. университеты и институты это в первую очередь все же традиции и методики, а не эксперименты над здоровым смыслом. и то, что у нас говорят, что просрали институты власти, а в новые не смогли - ну, то так оно и есть,
А іншого за жарти, - звільнили з посади.
Нєсправєдліво!