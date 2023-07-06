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Новини Війна
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Заступника командира військової частини визнано винним у вимаганні з дружини загиблого воїна "відсотка" за призначення допомоги

дбр,замкомандира

За матеріалами ДБР Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав винним заступника командира військової частини у зловживанні впливом. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 2 років тримання у дисциплінарному батальйоні.

Про це повідомляє ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Обвинувачений на судовому засіданні визнав свою вину та розкаявся у скоєному злочині.

Нагадаємо, що у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 млн грн. Він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому віддадуть відсоток від неї – 150 тисяч гривень.

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Військовослужбовця було затримано під час одержання обумовленої суми. Наступного дня йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Автор: 

хабар (4736) ЗСУ (7669) ДБР (3558)


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Топ коментарі
+15
Падло. Сподіваюся до нього навідаються СБУ і побратими
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06.07.2023 17:09 Відповісти
+5
Тим, хто дорікає на замалий термін: дисбат жорсткіше за зону.
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06.07.2023 17:19 Відповісти
+4
Чому не пишуть яка вч.Таких тварин треба на всю країну позорити.І не лише їх ,а й пузатих мразот з ТЦК,які нагло знущаються з поранених ,що перебувають в відпустці .Це просто бидлота,а не люди.Спеціальний вид двуногих без совісті,честі і душі.
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06.07.2023 17:22 Відповісти
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Падло. Сподіваюся до нього навідаються СБУ і побратими
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06.07.2023 17:09 Відповісти
Ті, що обливали Тараса Чорновола зеленкою, вже виїхали до нього. З бідоном зеленки.
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06.07.2023 17:51 Відповісти
Виїхали і прої.. кхм.. загубилися по дорозі
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06.07.2023 17:54 Відповісти
Ні. Вони дуже принципові!

Обов'язково обіллють.
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06.07.2023 17:57 Відповісти
Так а за шо його обливати? Він же про пані Аліну нічого не писав. Подумаєш трохи вирішив підзаробити...
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06.07.2023 18:00 Відповісти
Термін серйозний?????Як так?Це дно .....
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06.07.2023 17:17 Відповісти
Тим, хто дорікає на замалий термін: дисбат жорсткіше за зону.
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06.07.2023 17:19 Відповісти
є таке. там не зашаришся.
в мій час вчиняли ще якийсь дрібний злочин, аби замість дисбату на звичайну зону потрапити
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06.07.2023 17:33 Відповісти
Я служив у 1983-85 у Талліні, військово-будівна частина. За ті 2 роки у нас пройшло десь з підесятка (чи навіть з десяток) показових процесів, результатом яких були, зазвичай, вироки з позбавленням волі. Якщо злочин був суто військовий (полишення військової частини, нестатутні вдносини), то тоді - дисбат. Якщо ж злочини були такі, що вписувались і в громадянський УПК (побиття з ушкодженнями), то могли відправити як на зону, так до дисбату.
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06.07.2023 18:01 Відповісти
мені здається, що залежало від строку. стаття до 2-х років - на діс, якщо більше - зона
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06.07.2023 18:03 Відповісти
Дісбат - до 2 років, це так.
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06.07.2023 21:26 Відповісти
Ну дісбат колись на 0 був в штурмових загонах...а зараз як?
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06.07.2023 18:39 Відповісти
Чому не пишуть яка вч.Таких тварин треба на всю країну позорити.І не лише їх ,а й пузатих мразот з ТЦК,які нагло знущаються з поранених ,що перебувають в відпустці .Це просто бидлота,а не люди.Спеціальний вид двуногих без совісті,честі і душі.
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06.07.2023 17:22 Відповісти
Традиції гнилого, постсовкового періоду щодо поборів та плати за посаду в Секторі Безпеки, в Україні змінюються дуже повільно!!! В НАТІ про це теж знають, як і про корумпованість, борців з корупцією.
А ліхтарні стовпи та вірьовка, могли б це значно зменшити!
Слава Україні!
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06.07.2023 17:25 Відповісти
В цій державі сліпий дає хабар для інвалідності. Контужений з втратою слуху має дати.
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06.07.2023 18:19 Відповісти
І знову Одеса
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06.07.2023 18:23 Відповісти
Вилла в Испании сама себя не построит. А на передовой пусть гибнут "звичайні громадяни", яких забов'язує конституція захищати Україну. А людина, яка обрала своєю професією бути військовим - сидить у тилу і грабує вдов звичайних мобілізованих громадян. Е-хе-х, довго ж ми так до перемоги будемо йти.
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06.07.2023 18:39 Відповісти
 
 