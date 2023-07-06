Заступника командира військової частини визнано винним у вимаганні з дружини загиблого воїна "відсотка" за призначення допомоги

За матеріалами ДБР Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав винним заступника командира військової частини у зловживанні впливом. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 2 років тримання у дисциплінарному батальйоні.

Про це повідомляє ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Обвинувачений на судовому засіданні визнав свою вину та розкаявся у скоєному злочині.

Нагадаємо, що у березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 млн грн. Він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому віддадуть відсоток від неї – 150 тисяч гривень.

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Військовослужбовця було затримано під час одержання обумовленої суми. Наступного дня йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.