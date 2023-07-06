Кушнір про відсторонення від посади президента "Київміськбуду": У мене рак, я інвалід. Вся родина займається бізнесом та платить податки
Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір прокоментував інформацію про відсторонення від посади.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Мер заявив про відсторонення мене від займаної посади Голови правління - президента "Київміськбуду" на час проведення аудиту компанії. Я повністю згоден з таким рішенням. Діяльність компанії відбувається у рамках чинного законодавства. Тож, сподіваюсь, аудит розставить усі крапки над "і" та доведе, що бізнес моєї родини не пересікається з "Київміськбудом", - зазначив Кушнір.
За його словами, з лютого 2023 року у ЗМІ регулярно почали зʼявлятись матеріали негативного характеру про нього та його родину.
"Деякі з них були відверто замовними. Хтось вважав, що, якщо я перестану бути президентом "Київміськбуду", то компанія почне працювати краще. Той, хто керував великим підприємством та в цілому розуміється на бізнес-процесах, ніколи не скаже, що це "медом помазано". Більше того, у час війни, коли ринок практично завмер. Великий бізнес у нашій країні чомусь апріорі вважається чимось негативним, і дехто радо підтримує цей наратив. На жаль. Бо хайп і скандал це завжди цікавіші, аніж реальні фінансові показники та результати.
Скажу чесно, намагався не звертати увагу на провокації та різний сфабрикований негатив, але ситуація з реакцією на мою інвалідність стала останньою краплею. Мене не треба жаліти, але ніколи не думав, що доведеться у виправдальному тоні говорити про свої діагнози. Так, у мене рак, я інвалід, і з ним я піднявся на Еверест. Виїжджав за кордон я також на законних підставах. Залишу це на совісті хайпожерів: бережіть себе та нехай вам ніколи не доведеться дізнатись, що таке онко", - додав Кушнір.
Також він зазначив, що його родина займається бізнесом, усі мають офіційний дохід та сплачують податки, що видно у деклараціях.
"Моя дружина є громадянкою Кіпру та веде бізнес у країнах Європи. До слова, там надзвичайно суворе відношення до питань, що стосуються походження коштів та сплати податків. Тож будь-які закиди щодо неправомірності її доходів є безпідставними. Час усе розставить по своїх місцях. Все буде Україна!" - підсумував він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку про інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест.
Також журналісти з'ясували, що дружина Кушніра має віллу у Франції за €20 млн. У пресслужбі президента "Київміськбуду" заявили, що той має інвалідність через онкологію.
Пізніше Кушніра відосторонили від посади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вам не приходило в голову, що дружина Кушніра організувала і профінансувала сходження в надії, шо це допоможе подолати невиліковну хворобу чоловіка
Так кохати один одного можуть тільки альпіністи
ЗЄбобіки звільняють всіх керівників(не ЗЄслуг) з керівних посад будівельних організацій(грядьот велика відбудова)
Може Ви, пане вірите, що Петро Порошенко вбив і з'їв брата?
Адже саме в горах у кілька разів вищий рівень ультрафіолету, який є чи не головним фактором ризику в розвитку раку шкіри.
Я бачу лише два варіанти, - або це брехня, або він плює на свій стан здоров'я, бо хвороба вже у невиліковній стадії.
https://www.cancer.net/cancer-types/melanoma/risk-factors-and-prevention Чинники ризику появи меланоми
Виявлення факторів ризику всього, що збільшує шанси захворіти на рак, може допомогти людині змінити свій спосіб життя та зберегти здоров'я. Які чинники збільшують шанси людини захворіти на рак шкіри (меланому):
Надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання (сонця). Люди, які протягом усього року живуть у регіоні, де постійне яскраве сонячне світло, мають більший ризик розвитку меланоми, так само, як і ті, хто постійно працюють опівдні.
Штучна засмага. Використання соляріїв, сонячних ламп підвищує ризик раку шкіри.
...
Апостол Павло до Коринтян: "... не судіть, бо про все ми знаємо тільки частинно..." Не гарантую, що точно процитував Євангеліє, але зміст саме такий.
Тому в данному випадку свої рефлексії та спогади про кохання альпіністів можете засунути у сраку.
З усією повагою.
за межами - на Еверест!
Луценко, може підтвердити!
Слава Україні!
https://ukranews.com/ua/news/918367-volodymyr-bojko-zaluzhnyj-dovidavsya-pro-pryznachennya-yuriya-lutsenka-komandyrom-vzvodu-lyshe-z
Я в танкє горєл!
©
в обоймі десятки років. чистий, як немовля
От таке от гівно вспливає коли хоч трохи копають журналісти, це гарний індикатор корупційності країни де 70% інвалідностей липові. І так пачему ми не в ната та ЄС.....
У дружини президента "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за 20 млн євро.
https://lb.ua/world/2023/07/04/563535_druzhini_prezidenta.html
"бох" никого не берет за яйца, поскольку его не существует.
Не надейтесь на "боха" и САМИ берите за яйца всех этих "... Бєнь,Пінь,Фірташей,Рінатіков..."
А "бох" задним числом все одобрит...
Вкрав гроши інвесторів!!!