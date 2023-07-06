УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12851 відвідувач онлайн
Новини
11 812 53

Кушнір про відсторонення від посади президента "Київміськбуду": У мене рак, я інвалід. Вся родина займається бізнесом та платить податки

кушнір

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір прокоментував інформацію про відсторонення від посади.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мер заявив про відсторонення мене від займаної посади Голови правління - президента "Київміськбуду" на час проведення аудиту компанії. Я повністю згоден з таким рішенням. Діяльність компанії відбувається у рамках чинного законодавства. Тож, сподіваюсь, аудит розставить усі крапки над "і" та доведе, що бізнес моєї родини не пересікається з "Київміськбудом", - зазначив Кушнір.

За його словами, з лютого 2023 року у ЗМІ регулярно почали зʼявлятись матеріали негативного характеру про нього та його родину.

Також дивіться: Президент "Київміськбуду" Кушнір, який підкорив Еверест, виїхав з України з довідкою про інвалідність, - ЗМІ. ВIДЕО

"Деякі з них були відверто замовними. Хтось вважав, що, якщо я перестану бути президентом "Київміськбуду", то компанія почне працювати краще. Той, хто керував великим підприємством та в цілому розуміється на бізнес-процесах, ніколи не скаже, що це "медом помазано". Більше того, у час війни, коли ринок практично завмер. Великий бізнес у нашій країні чомусь апріорі вважається чимось негативним, і дехто радо підтримує цей наратив. На жаль. Бо хайп і скандал це завжди цікавіші, аніж реальні фінансові показники та результати.

Скажу чесно, намагався не звертати увагу на провокації та різний сфабрикований негатив, але ситуація з реакцією на мою інвалідність стала останньою краплею. Мене не треба жаліти, але ніколи не думав, що доведеться у виправдальному тоні говорити про свої діагнози. Так, у мене рак, я інвалід, і з ним я піднявся на Еверест. Виїжджав за кордон я також на законних підставах. Залишу це на совісті хайпожерів: бережіть себе та нехай вам ніколи не доведеться дізнатись, що таке онко", - додав Кушнір.

Також він зазначив, що його родина займається бізнесом, усі мають офіційний дохід та сплачують податки, що видно у деклараціях.

"Моя дружина є громадянкою Кіпру та веде бізнес у країнах Європи. До слова, там надзвичайно суворе відношення до питань, що стосуються походження коштів та сплати податків. Тож будь-які закиди щодо неправомірності її доходів є безпідставними.  Час усе розставить по своїх місцях. Все буде Україна!" - підсумував він.

Читайте також: Голова "Київміськбуду" Кушнір у рейтингу найкращих топменеджерів України

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку про інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест.

Також журналісти з'ясували, що дружина Кушніра має віллу у Франції за €20 млн. У пресслужбі президента "Київміськбуду" заявили, що той має інвалідність через онкологію.

Пізніше Кушніра відосторонили від посади.

Читайте: Кличко ініціював аудит "Київміськбуду" із залученням провідної міжнародної компанії

Автор: 

Київміськбуд (91) Кушнір (25)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Да,да,именно на Кипре очень суровые законы про денежные махинации!Чуть не поверил.
показати весь коментар
06.07.2023 17:25 Відповісти
+17
Шерпи на ношах несли...
показати весь коментар
06.07.2023 17:14 Відповісти
+16
Ага, так рубанув правду-матку, що аж "сльози мєшают гаваріть"
показати весь коментар
06.07.2023 17:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шоб ти здох.
показати весь коментар
06.07.2023 17:07 Відповісти
Як ти собі гарно побажав. Чисто у москальскому СТИЛЕ!
показати весь коментар
06.07.2023 19:49 Відповісти
не понял. На Эверест сраком что ли шёл?
показати весь коментар
06.07.2023 17:08 Відповісти
Шерпи на ношах несли...
показати весь коментар
06.07.2023 17:14 Відповісти
ну да. Між двома кисневими балонами.
показати весь коментар
06.07.2023 17:16 Відповісти
Форум ЦН став огидним. Прикро, але учасники, котрих я поважав, стають циніками. Ви(якщо судити по коментах) обізнаний в багатьох галузях), але ви ще й альпініст(мін. м.с.). Експедицію на Еверест(очевидно) профінансувала дружина Кушніра, але вони(Він і Вона) є альпіністами(високої кваліфікації). На Еверест кого попало не пускають, навіть за гроші, то не Говерла(прохідний двір). В проміжних таборах, на підйомі до вершини, фільтрують і неспроможних відправляють назад, а підкорення вершини фіксується офіційно.
Вам не приходило в голову, що дружина Кушніра організувала і профінансувала сходження в надії, шо це допоможе подолати невиліковну хворобу чоловіка
Так кохати один одного можуть тільки альпіністи
ЗЄбобіки звільняють всіх керівників(не ЗЄслуг) з керівних посад будівельних організацій(грядьот велика відбудова)

Може Ви, пане вірите, що Петро Порошенко вбив і з'їв брата?
показати весь коментар
06.07.2023 19:27 Відповісти
Пишуть, що у Кушніра меланома (рак шкіри). Тим більше дивно, що він поперся в гори.
Адже саме в горах у кілька разів вищий рівень ультрафіолету, який є чи не головним фактором ризику в розвитку раку шкіри.
Я бачу лише два варіанти, - або це брехня, або він плює на свій стан здоров'я, бо хвороба вже у невиліковній стадії.

https://www.cancer.net/cancer-types/melanoma/risk-factors-and-prevention Чинники ризику появи меланоми

Виявлення факторів ризику всього, що збільшує шанси захворіти на рак, може допомогти людині змінити свій спосіб життя та зберегти здоров'я. Які чинники збільшують шанси людини захворіти на рак шкіри (меланому):
Надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання (сонця). Люди, які протягом усього року живуть у регіоні, де постійне яскраве сонячне світло, мають більший ризик розвитку меланоми, так само, як і ті, хто постійно працюють опівдні.
Штучна засмага. Використання соляріїв, сонячних ламп підвищує ризик раку шкіри.
...
показати весь коментар
06.07.2023 20:00 Відповісти
Ви маєте рацію. На висоті, розріджена атмосфера і УФ-радіація в рази вища, але альпіністи застосовують спеціальні маски(вони, крім всього, захищають від обморожень). Кушнір(швидше всього), займаючись альпінізмом, часто нехтував Т.Б. і нажив меланому. Ми не все знаємо.
Апостол Павло до Коринтян: "... не судіть, бо про все ми знаємо тільки частинно..." Не гарантую, що точно процитував Євангеліє, але зміст саме такий.
показати весь коментар
06.07.2023 20:24 Відповісти
Мирон,дружище,ти з Київміськбуду? Я розумію,у твого хазяїна була світла мрія №1-потрапити на Еверест,особливо піднятися вище від рівня,де підвищене УФ опромінення,для меланоми це саме те що треба! Мрія 32-купити на Лазуровому березі (де також УФ дох....і більше) маєток мінімум за 20 млн Є (це що за такий геніяльний бізнес з такими бабками?) Мрія №3 стати мільярдером. Затягнемо паски і допоможемо цій світлій (без УФ ))))людинці досягти мрії? А якщо серйозно,йди ти НХЙ гов.....!!
показати весь коментар
06.07.2023 20:12 Відповісти
Так "іспражнятся" може тільки ЗЄлєбобік(прислуга слуги) . Твоя прабабуся мила підлоги в корчмі?
показати весь коментар
06.07.2023 20:31 Відповісти
Воин лазурного берега не ты ли это, Игорек?
показати весь коментар
06.07.2023 21:44 Відповісти
Шановний, я точно знаю, що в цьому житті я не схожу на Замін Карор, та навіть точно вже не буду на Ушбі навіть по четвірці. І якщо би для цього я мав би зайві 10 тисяч доларів, то віддав би їх на пікап у підрозділ сина мого друга, та на лікування його ока та контузії.
Тому в данному випадку свої рефлексії та спогади про кохання альпіністів можете засунути у сраку.
З усією повагою.
показати весь коментар
07.07.2023 05:49 Відповісти
вся сімейка знизу підпихала
показати весь коментар
06.07.2023 17:12 Відповісти
А Микитася там по дорозi не зустрiв ?
показати весь коментар
06.07.2023 17:13 Відповісти
Он на первом промежуточном лагере застрял-вещмешок с наличкой слишком тяжелый.
показати весь коментар
06.07.2023 17:30 Відповісти
в Україні - ракомний зворий

за межами - на Еверест!
показати весь коментар
06.07.2023 17:14 Відповісти
Я не дуже експерт, але хіба онкологія дає право на інвалідність?
показати весь коментар
06.07.2023 17:16 Відповісти
Дає.
показати весь коментар
06.07.2023 17:18 Відповісти
Однак, якщо проаналізувати РОЗКЛАД хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, то й з онко можуть мобілізувати при певних умовах. У нас все організовано так, щоб можна було крутити законами як циган сонцем.
показати весь коментар
06.07.2023 17:35 Відповісти
З таким діагнозом, пів України живе і захищає Україну, правда без виведених млнів!!! Що був крепкий, тримайся за Збройні Сили, там усі хвороби зникають на передовій!!
Луценко, може підтвердити!
Слава Україні!
показати весь коментар
06.07.2023 17:19 Відповісти
ага. Луцик - ізвєстний "стрєлок"

https://ukranews.com/ua/news/918367-volodymyr-bojko-zaluzhnyj-dovidavsya-pro-pryznachennya-yuriya-lutsenka-komandyrom-vzvodu-lyshe-z
показати весь коментар
06.07.2023 21:24 Відповісти
Я льотчик!
Я в танкє горєл!

©
показати весь коментар
06.07.2023 17:21 Відповісти
"Час усе розставить по своїх місцях. Все буде Україна!" - підсумував він." - і жінка стане українкою?
показати весь коментар
06.07.2023 17:21 Відповісти
Аха, счаз, не может патриотка Кипра до мозга костей, изменить своей Родине, да и характерное имя сразу выдает в ней киприотку - Оксана.
показати весь коментар
06.07.2023 19:15 Відповісти
Да,да,именно на Кипре очень суровые законы про денежные махинации!Чуть не поверил.
показати весь коментар
06.07.2023 17:25 Відповісти
Ага, так рубанув правду-матку, що аж "сльози мєшают гаваріть"
показати весь коментар
06.07.2023 17:37 Відповісти
Якщо хтось не вірить, Ігарьок може навіть справку пред'явити... з "Євролабу".
показати весь коментар
06.07.2023 17:26 Відповісти
особисто я знав про те, шо він лікувався від раку в Ізраілі ще в 2012 році
показати весь коментар
06.07.2023 19:05 Відповісти
Конечно он согласен с мэром, они же компаньоны, лучше лето пересидеть на лазурном в Ницце чем в Киеве под звуки сирен, тем более в ОП Ермаку и Арахамии занесли, так что отпуск оплачен
показати весь коментар
06.07.2023 17:29 Відповісти
лол.
в обоймі десятки років. чистий, як немовля
показати весь коментар
06.07.2023 17:35 Відповісти
Тепер зрозуміло чому він Еверест подолав то була мрія яку хотів втілити в життя перед кончиною, божечки чуть сльозу не пустив, так це ж золота людина....
От таке от гівно вспливає коли хоч трохи копають журналісти, це гарний індикатор корупційності країни де 70% інвалідностей липові. І так пачему ми не в ната та ЄС.....
показати весь коментар
06.07.2023 17:40 Відповісти
... я на колчаковских фронтах раненый! ...
показати весь коментар
06.07.2023 17:41 Відповісти
Хоспіді, рак, не рак. Не важливо. Хатка за 20 лямов у улюбленої дружини. Все, що тре знати.
показати весь коментар
06.07.2023 17:50 Відповісти
Оксана Кушнир является гражданкой Кипра ?
показати весь коментар
06.07.2023 18:00 Відповісти
Ото заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса.
показати весь коментар
06.07.2023 18:07 Відповісти
Це *******....
показати весь коментар
06.07.2023 19:26 Відповісти
Яке заразне те шапіто...
показати весь коментар
06.07.2023 18:17 Відповісти
Фраза "моя дружина є громадянкою Кіпру та веде бізнес у країнах Європи... там надзвичайно суворе відношення до питань, що стосуються походження коштів та сплати податків" чітко дала зрозуміти, наскільки правдивий цей п@#дьож.
показати весь коментар
06.07.2023 18:26 Відповісти
Моя жена гражданка Кипра....))) спасибо, дальше моно не продолжать. Все понятно ))
показати весь коментар
06.07.2023 18:28 Відповісти
А він , як і Остап Берта Марія, син турецького подданого. Тут усі вірять!
показати весь коментар
06.07.2023 19:30 Відповісти
Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей
показати весь коментар
07.07.2023 11:10 Відповісти
Игорь живет в каком то своем мире, у него ничего не поменялось, как воровал при Януковиче так и ворует, кадры в ОП поменялись, хотя какая разница ему - кому от него Кравец в ОП заносит.
показати весь коментар
06.07.2023 18:32 Відповісти
чому вони всі так жахаються від одіяла в клітинку?
показати весь коментар
06.07.2023 18:41 Відповісти
Тут вот у гражданки Кипру бунгало нашли -
У дружини президента "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за 20 млн євро.
https://lb.ua/world/2023/07/04/563535_druzhini_prezidenta.html
показати весь коментар
06.07.2023 19:20 Відповісти
Є що йому пред'являти по його ділах - пред'являйте! А так, те,що тут у коментах - це тупа травня від 73% . Мерзенно бачити таке, наче кодло шакалів накинулося. Не по-українськи! Не по-людськи! Наговорили ви собі біди, а ще і дітям своїм.
показати весь коментар
06.07.2023 19:54 Відповісти
Как БАБКИ тырить - так ты ОГУРЧИК, а как зоной запахло, то сразу инвалид.
показати весь коментар
06.07.2023 19:59 Відповісти
Якби Бог дав щоб серйозно взяли за Фаберже всіх цих Бєнь,Пінь,Фірташей,Рінатіков тощо...Страшно навіть уявити,якими смертельними хворобами страждають ці світлі,благородні люди...Он Богуслаєва не встигли арештувати,а в нього вже діабет,шизофренія,катар,пронос і ще 3 важкі хвороби,поки-що невідомі науці....
показати весь коментар
06.07.2023 20:16 Відповісти
религия - опиум для лохтората.
"бох" никого не берет за яйца, поскольку его не существует.
Не надейтесь на "боха" и САМИ берите за яйца всех этих "... Бєнь,Пінь,Фірташей,Рінатіков..."
А "бох" задним числом все одобрит...
показати весь коментар
07.07.2023 11:19 Відповісти
рак по гороскопу?
показати весь коментар
07.07.2023 14:19 Відповісти
Кушнир -вор.
Вкрав гроши інвесторів!!!
показати весь коментар
25.07.2023 23:40 Відповісти
 
 