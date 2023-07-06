Кушнір про відсторонення від посади президента "Київміськбуду": У мене рак, я інвалід. Вся родина займається бізнесом та платить податки

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір прокоментував інформацію про відсторонення від посади.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мер заявив про відсторонення мене від займаної посади Голови правління - президента "Київміськбуду" на час проведення аудиту компанії. Я повністю згоден з таким рішенням. Діяльність компанії відбувається у рамках чинного законодавства. Тож, сподіваюсь, аудит розставить усі крапки над "і" та доведе, що бізнес моєї родини не пересікається з "Київміськбудом", - зазначив Кушнір.

За його словами, з лютого 2023 року у ЗМІ регулярно почали зʼявлятись матеріали негативного характеру про нього та його родину.

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"Деякі з них були відверто замовними. Хтось вважав, що, якщо я перестану бути президентом "Київміськбуду", то компанія почне працювати краще. Той, хто керував великим підприємством та в цілому розуміється на бізнес-процесах, ніколи не скаже, що це "медом помазано". Більше того, у час війни, коли ринок практично завмер. Великий бізнес у нашій країні чомусь апріорі вважається чимось негативним, і дехто радо підтримує цей наратив. На жаль. Бо хайп і скандал це завжди цікавіші, аніж реальні фінансові показники та результати.

Скажу чесно, намагався не звертати увагу на провокації та різний сфабрикований негатив, але ситуація з реакцією на мою інвалідність стала останньою краплею. Мене не треба жаліти, але ніколи не думав, що доведеться у виправдальному тоні говорити про свої діагнози. Так, у мене рак, я інвалід, і з ним я піднявся на Еверест. Виїжджав за кордон я також на законних підставах. Залишу це на совісті хайпожерів: бережіть себе та нехай вам ніколи не доведеться дізнатись, що таке онко", - додав Кушнір.

Також він зазначив, що його родина займається бізнесом, усі мають офіційний дохід та сплачують податки, що видно у деклараціях.

"Моя дружина є громадянкою Кіпру та веде бізнес у країнах Європи. До слова, там надзвичайно суворе відношення до питань, що стосуються походження коштів та сплати податків. Тож будь-які закиди щодо неправомірності її доходів є безпідставними. Час усе розставить по своїх місцях. Все буде Україна!" - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір виїхав з України, пред’явивши довідку про інвалідність. Два місяці тому він разом із дружиною піднявся на Еверест.

Також журналісти з'ясували, що дружина Кушніра має віллу у Франції за €20 млн. У пресслужбі президента "Київміськбуду" заявили, що той має інвалідність через онкологію.

Пізніше Кушніра відосторонили від посади.

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