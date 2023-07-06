Зеленський назвав "дуже змістовними переговори" з прем’єром Болгарії Денковим під час візиту до країни
Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим безпекові питання, лікування та реабілітацію українців, Формулу миру та інтеграцію України до ЄС і НАТО.
Про це він розповів під час спільної з главою болгарського уряду пресконференції у Софії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми з паном Прем’єр-міністром провели дуже змістовні переговори. Увесь комплекс наших відносин, і, звичайно, передусім безпекових. Нещодавній російській теракт на Каховській ГЕС безпрецедентно ударив і забруднив наше спільне Чорне море, показав, наскільки крихкою є ситуація, поки у нашому регіоні триває агресія Росії", - сказав Президент України.
Серед тем розмови він також назвав питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, підготовку до саміту НАТО.
"Я проінформував пана прем’єр-міністра про нашу роботу заради реалізації Формули миру. Хочу відзначити готовність Болгарії - те, що я почув, - брати участь у цих зусиллях", - зауважив Зеленський, додавши, що важливо почати роботу в рамках реалізації Формули миру на рівні посла. Однак Болгарія поки не призначила свого посла в Україні.
Крім того, під час візиту до Софії і зустрічі з болгарськими партнерами, Зеленський обговорить важливі питання відновлення практики лікування і реабілітації українців та українських воїнів, навчання Болгарією військово-медичного персоналу України.
Президент також подякував болгарському народові за прихисток українців, які змушені були втікати від війни.
"Болгарія є захисницею свободи та противницею абсолютно геноцидної політики, яку Росія веде проти нашої держави, проти нашої незалежності, проти нашої свободи, проти наших людей", - підкреслив Зеленський.
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Вона б, у ВИШІ якомусь в Україні, могла б викладати отії курси… для молодєжі… Вони б може, всмоктували, як отая губка, ту науку…
А то, прямо під неї в ОПУ, Департамент зварганити міг би єрмак…
Ну, не губити ж отакий талант, і десь за кордоном!
Слава Україні!!