Зеленський назвав "дуже змістовними переговори" з прем’єром Болгарії Денковим під час візиту до країни

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим безпекові питання, лікування та реабілітацію українців, Формулу миру та інтеграцію України до ЄС і НАТО.

Про це він розповів під час спільної з главою болгарського уряду пресконференції у Софії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з паном Прем’єр-міністром провели дуже змістовні переговори. Увесь комплекс наших відносин, і, звичайно, передусім безпекових. Нещодавній російській теракт на Каховській ГЕС безпрецедентно ударив і забруднив наше спільне Чорне море, показав, наскільки крихкою є ситуація, поки у нашому регіоні триває агресія Росії", - сказав Президент України.

Серед тем розмови він також назвав питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, підготовку до саміту НАТО.

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"Я проінформував пана прем’єр-міністра про нашу роботу заради реалізації Формули миру. Хочу відзначити готовність Болгарії - те, що я почув, - брати участь у цих зусиллях", - зауважив Зеленський, додавши, що важливо почати роботу в рамках реалізації Формули миру на рівні посла. Однак Болгарія поки не призначила свого посла в Україні.

Крім того, під час візиту до Софії і зустрічі з болгарськими партнерами, Зеленський обговорить важливі питання відновлення практики лікування і реабілітації українців та українських воїнів, навчання Болгарією військово-медичного персоналу України.

Президент також подякував болгарському народові за прихисток українців, які змушені були втікати від війни.

"Болгарія є захисницею свободи та противницею абсолютно геноцидної політики, яку Росія веде проти нашої держави, проти нашої незалежності, проти нашої свободи, проти наших людей", - підкреслив Зеленський.

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