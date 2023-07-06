УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12851 відвідувач онлайн
Новини
687 12

Зеленський назвав "дуже змістовними переговори" з прем’єром Болгарії Денковим під час візиту до країни

зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим безпекові питання, лікування та реабілітацію українців, Формулу миру та інтеграцію України до ЄС і НАТО.

Про це він розповів під час спільної з главою болгарського уряду пресконференції у Софії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з паном Прем’єр-міністром провели дуже змістовні переговори. Увесь комплекс наших відносин, і, звичайно, передусім безпекових. Нещодавній російській теракт на Каховській ГЕС безпрецедентно ударив і забруднив наше спільне Чорне море, показав, наскільки крихкою є ситуація, поки у нашому регіоні триває агресія Росії", - сказав Президент України.

Серед тем розмови він також назвав питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, підготовку до саміту НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зволікання у передачі зброї Україні призведе до більшої кількості жертв, - Зеленський

"Я проінформував пана прем’єр-міністра про нашу роботу заради реалізації Формули миру. Хочу відзначити готовність Болгарії - те, що я почув, - брати участь у цих зусиллях", - зауважив Зеленський, додавши, що важливо почати роботу в рамках реалізації Формули миру на рівні посла. Однак Болгарія поки не призначила свого посла в Україні.

Крім того, під час візиту до Софії і зустрічі з болгарськими партнерами, Зеленський обговорить важливі питання відновлення практики лікування і реабілітації українців та українських воїнів, навчання Болгарією військово-медичного персоналу України.

Президент також подякував болгарському народові за прихисток українців, які змушені були втікати від війни. 

"Болгарія є захисницею свободи та противницею абсолютно геноцидної політики, яку Росія веде проти нашої держави, проти нашої незалежності, проти нашої свободи, проти наших людей", - підкреслив Зеленський.

Також читайте: Зеленський звернувся до болгар, які проти підтримки України: "Це допомога захисту, а не наступу"

Автор: 

Болгарія (788) візит (1613) Зеленський Володимир (24368)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
На болгарских пляжах летом её губы слегка изменились.
показати весь коментар
06.07.2023 17:20 Відповісти
+2
Хоть би отую паслицю не забув забрати з Болгарії !!
Вона б, у ВИШІ якомусь в Україні, могла б викладати отії курси… для молодєжі… Вони б може, всмоктували, як отая губка, ту науку…
А то, прямо під неї в ОПУ, Департамент зварганити міг би єрмак…
Ну, не губити ж отакий талант, і десь за кордоном!
Слава Україні!!
показати весь коментар
06.07.2023 17:14 Відповісти
+2
Тема не до кінця розкрита. Послиця вже освоїлася, працює за фахом?
показати весь коментар
06.07.2023 17:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І з тим переговори змістовні, і з цим добре по телефону побалакав. Тільки результатів - нуль.
показати весь коментар
06.07.2023 17:07 Відповісти
тому ще приїхав без рояля.. мурку не сбацав
показати весь коментар
06.07.2023 17:11 Відповісти
Хоть би отую паслицю не забув забрати з Болгарії !!
Вона б, у ВИШІ якомусь в Україні, могла б викладати отії курси… для молодєжі… Вони б може, всмоктували, як отая губка, ту науку…
А то, прямо під неї в ОПУ, Департамент зварганити міг би єрмак…
Ну, не губити ж отакий талант, і десь за кордоном!
Слава Україні!!
показати весь коментар
06.07.2023 17:14 Відповісти
Тема не до кінця розкрита. Послиця вже освоїлася, працює за фахом?
показати весь коментар
06.07.2023 17:17 Відповісти
На болгарских пляжах летом её губы слегка изменились.
показати весь коментар
06.07.2023 17:20 Відповісти
Куряча жопа.
показати весь коментар
06.07.2023 17:37 Відповісти
А малароси сівачолава все скулят і скулят. Щож ви так скулите абІжаниє?
показати весь коментар
06.07.2023 17:18 Відповісти
справді. Коли блаЗЄнський поставив сексологиню в Болгарію, все пішло як по маслу
показати весь коментар
06.07.2023 17:47 Відповісти
Гамно, тіко гроші ти розумієш
показати весь коментар
06.07.2023 18:02 Відповісти
Кремлівський кріт знов прив"яже нас до енергоатому.
показати весь коментар
06.07.2023 17:35 Відповісти
А в омані як все тре
показати весь коментар
06.07.2023 18:01 Відповісти
Що воно смислить у переговорах !
показати весь коментар
06.07.2023 18:27 Відповісти
 
 