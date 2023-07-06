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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 5 російських складів з боєприпасами, - Сили оборони

склад

За минулу добу на Таврійському напрямку Сили оборони України знищили п’ять складів із боєприпасами ворога. Втрати особового складу противника склали понад 300 осіб.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень під час онлайн-брифінг.у в Military Media Center, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1293 вогневі завдання. Завдані потужні удари по районах зосередження особового складу та знищені 5 складів боєприпасів.

"Не варто забувати, що людський ресурс у противника переважає. Характерною рисою (для ворожих підрозділів. – Ред.) є постійна ротація. Проте ми знищуємо потенціал ворога і створюємо належні умови для просування вперед", - зазначив Шершень.

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Нагадаємо, він також повідомляв, що ЗСУ ведуть наступальні дії на Мелітопольскому та Бердянському напрмяках. 

Таврія (205) ЗСУ (7669) склад (183) контрнаступ на Півдні (345)


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"склад" це скільки? Два ящика набоїв теж склад...
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06.07.2023 17:11 Відповісти
Що швидше закінчиться: У нас ********** чи у них "склади"?
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06.07.2023 17:12 Відповісти
а ты что бы хотел из этих двух вариантов...?
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06.07.2023 17:43 Відповісти
Щиро дякуємо, Захисникам України та їх Сім'ям!!
Слава Україні!!
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06.07.2023 17:15 Відповісти
Подскажите профану, Таврийское направление это куда?
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06.07.2023 18:07 Відповісти
Сили оборони, угруповання "Таврія" ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Джерело:
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06.07.2023 20:54 Відповісти
 
 