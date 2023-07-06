На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 5 російських складів з боєприпасами, - Сили оборони

За минулу добу на Таврійському напрямку Сили оборони України знищили п’ять складів із боєприпасами ворога. Втрати особового складу противника склали понад 300 осіб.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень під час онлайн-брифінг.у в Military Media Center, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1293 вогневі завдання. Завдані потужні удари по районах зосередження особового складу та знищені 5 складів боєприпасів.

"Не варто забувати, що людський ресурс у противника переважає. Характерною рисою (для ворожих підрозділів. – Ред.) є постійна ротація. Проте ми знищуємо потенціал ворога і створюємо належні умови для просування вперед", - зазначив Шершень.

Читайте також: Росія втрачає свою перевагу у важкому озброєнні на фронті в Україні, - Bloomberg

Нагадаємо, він також повідомляв, що ЗСУ ведуть наступальні дії на Мелітопольскому та Бердянському напрмяках.