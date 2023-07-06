Рашисти збираються перевести 4-й енергоблок на ЗАЕС у стан "гарячого зупину", - "Енергоатом"

Російські загарбники не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин" та хочуть перевести енергоблок №4 у стан "гарячого зупину".

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому", передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти збираються перевести енергоблок №4 на ЗАЕС у стан "гарячого зупину". Псевдокерівник станції юрій чернічук вже видав відповідне розпорядження. Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже – при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин".

"А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації. Український оперативний персонал, який вже понад півтора роки забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.



І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!" - додали в компанії.



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