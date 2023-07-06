Рашисти збираються перевести 4-й енергоблок на ЗАЕС у стан "гарячого зупину", - "Енергоатом"
Російські загарбники не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин" та хочуть перевести енергоблок №4 у стан "гарячого зупину".
Про це повідомила пресслужба "Енергоатому", передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти збираються перевести енергоблок №4 на ЗАЕС у стан "гарячого зупину". Псевдокерівник станції юрій чернічук вже видав відповідне розпорядження. Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже – при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рашисти свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин".
"А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації. Український оперативний персонал, який вже понад півтора роки забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.
І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!" - додали в компанії.
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паніковськийгроссі?
За аргументами прийшлось приїхати особисто.
Відповідь буде?
Спробуй подумати - наприклад противник зайняв якусь ділянку лісу, або село. Якщо противника вибити одразу, то буде легко, а якщо дати йому вдосталь часу, то під кожним деревом, в кожному домі з'явиться розтяжка. І не одна.
Мало того, є так звані невилучні міни. Тобто після того, як вони встановлені і запущені, неможливо їх розмінувати жодним чином. Обов'язково вибухне. Сам смисл у них такий і конструкція так задумана. Оскільки ЗАЕС є дуже специфічним об'єктом, не думаю, що кацапи не задумувались застосувати саме такий принцип.
І як тоді ЗАЕС звільняти, коли можливість наступу ЗСУ з метою звільнення ЗАЕС кацапами продумана і передбачена? Давно вже.
Чи Буданов повинен бути пророком, і точно знати що рашисти придумають у майбутньому?
Коли в Німеччині та інших країнах по суті безграмотні уряди почали закривати АЕС, я ще тоді, в 90-их, дивувався невігластву політиків. Тепер у невігласів інша дурка - "глобальне потепління" з зойками про те, що свійська худоба (корови та свині з вівцями) випускає в атмосферу надто багато метану) і от це та метан від людей і є головною причиною потепління. . Тупість "екологів" та всяких грет тумбергів в цьому випадку просто вражає. Чорт вас забирай, та хоч би відкрили Вікі та почитали, скільки в одному Четвертинному періоді було льодовиків та потеплінь.
Невігластво політиків тут не до чого.Це було зроблено навмисно,щоб загнати Німеччину в залжність від рашистького газу.Агент Штазі Меркель постаралась.
Тепер у невігласів інша дурка - "глобальне потепління" з зойками про те, що свійська худоба (корови та свині з вівцями) випускає в атмосферу надто багато метану) і от це та метан від людей і є головною причиною потепління.
Це не дурка,а цілеспрямований план-за допомогою "кліматичній повістці" загнати у рабство всю планету".Змусити їсти комах замість м'яса,бо тваринництво вони хочуть практично знищити,як і сільске господарство.Людей загнати у міста,бо їх там легше буде контролювати.
Тупість "екологів" та всяких грет тумбергів в цьому випадку просто вражає.
Екологи та Тумберг куплені глобалістами.Ви багато ще чого не знаєте.
Клімат змінювався завжди, незалежно від людського фактору. Наприклад, ще тисячу років тому на атлантичному узбережжі Канади (Ньюфаундленд, Лабрадор) ріс виноград. Про це свідчать вікінги Лейфа Еріксона, які відкрили американський континент саме тут, і назвали ці землі Вінланд ("земля винограду").
А тепер тут субарктичний клімат з пропливаючими айсбергами навіть влітку.