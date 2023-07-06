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Новини
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Рашисти збираються перевести 4-й енергоблок на ЗАЕС у стан "гарячого зупину", - "Енергоатом"

заес

Російські загарбники не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин" та хочуть перевести енергоблок №4 у стан "гарячого зупину".

Про це повідомила пресслужба "Енергоатому", передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти збираються перевести енергоблок №4 на ЗАЕС у стан "гарячого зупину". Псевдокерівник станції юрій чернічук вже видав відповідне розпорядження. Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже – при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рашисти свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин".

"А отже, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації. Український оперативний персонал, який вже понад півтора роки забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!" - додали в компанії.

Також читайте: Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал, - Енергоатом

Автор: 

Енергоатом (1645) Запорізька АЕС (1429)


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Топ коментарі
+5
а шо скаже паніковський гроссі?
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06.07.2023 17:21 Відповісти
+4
Що не так? На той час таки змешилась.

Чи Буданов повинен бути пророком, і точно знати що рашисти придумають у майбутньому?
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06.07.2023 18:04 Відповісти
+3
він вже сказав - "все нормально, загрози ніякої не бачу".
За аргументами прийшлось приїхати особисто.
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06.07.2023 17:31 Відповісти
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а шо скаже паніковський гроссі?
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06.07.2023 17:21 Відповісти
він вже сказав - "все нормально, загрози ніякої не бачу".
За аргументами прийшлось приїхати особисто.
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06.07.2023 17:31 Відповісти
І скільки лямів "аргументів" йому перепало?
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06.07.2023 18:01 Відповісти
Те що росіяни виводять енергоблок в аварійний режим роботи, говорить про те що в них немає інших варіантів влаштувати аварію на АЕС, отже чим скорше Україна відновить контроль над ЗАЕС, тим менше вирогідність аварії.
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06.07.2023 17:35 Відповісти
Запитую по складах: "Я-ким чи-ном У-кра-ї-на від-но-вить конт-роль над ЗАЕС"???
Відповідь буде?
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06.07.2023 18:04 Відповісти
буданов, гогилашвили и баканов работают над эти вопросом день и ночь! Коля тищенко- Каклета оказывает необходимые консультации!
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06.07.2023 18:19 Відповісти
Я ж питав у людей зі здоровим глуздом. До інших є прохання не турбуватись. Зовсім.
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06.07.2023 18:46 Відповісти
В результаті проведення успішної військової операції Україна відновить контроль над ЗАЕС та унеможливить російські терористичні акти на найбільшій в Європі атомній електростанції.
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06.07.2023 18:50 Відповісти
А це якраз зовсім не факт. Яким чином можна відновити контроль над важливим особливим стратегічним об'єктом ЗАЕС, який більше року знаходиться під контролем окупанта. Адже там зроблено все можливе, щоб не допустити повернення безпечного контролю над ЗАЕС. Це можливо було лише на початку, поки кацапи не почали перетворювати АЕС в суцільну міну.

Спробуй подумати - наприклад противник зайняв якусь ділянку лісу, або село. Якщо противника вибити одразу, то буде легко, а якщо дати йому вдосталь часу, то під кожним деревом, в кожному домі з'явиться розтяжка. І не одна.
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06.07.2023 19:07 Відповісти
Успіх це результат правильного планування! Якби росіяни хотіли підірвати АЕС, вони б її підірвали. Ви правильно замітили що в російських терористів було вдосталь часу щоб підірвати АЕС, але вони цього не зробили. Отже або вони взагалі не збираються підривати АЕС, або чекають слушної нагоди, наприклад поки вітер подує на захід. Робимо висновок, що станом на сьогодні ЗСУ потрібно атакувати ЗАЕС негайно, щоб не дати росіянам підготуватись до вибуху, якщо вони його планують і не дати дочекатись західного вітру. Невідкладність початку наступу дасть нам потрібний час до можливого вибуху і дозволить нам захопити ЗАЕС та знешкодити вибухівку ще до настання відповідної погодної ситуації для здійснення теракту російськими терористами! Задля успішного військового наступу на ЗАЕС потрібно задіяти достатньо резервів, ракетне озброєння та авіацію, а також розпочати наступ з Нової Каховки та Василівки.
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06.07.2023 19:27 Відповісти
"чекають слушної нагоди", - думаю, це - скоріш за все. Тобто - готові підірвати. І все на ЗАЕС готове до підриву( дай бог, щоб не так було). А якщо так, то вже є "червона кнопка", щоб її натиснути при нагоді. Тільки нагодою може стати не лише погодний стан, а і необдуманий наступ українських збройних сил.

Мало того, є так звані невилучні міни. Тобто після того, як вони встановлені і запущені, неможливо їх розмінувати жодним чином. Обов'язково вибухне. Сам смисл у них такий і конструкція так задумана. Оскільки ЗАЕС є дуже специфічним об'єктом, не думаю, що кацапи не задумувались застосувати саме такий принцип.

І як тоді ЗАЕС звільняти, коли можливість наступу ЗСУ з метою звільнення ЗАЕС кацапами продумана і передбачена? Давно вже.
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06.07.2023 19:57 Відповісти
так-як-видновила-контроль-над-ЧАЕС.
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06.07.2023 18:44 Відповісти
Якщо наступ ЗСУ буде швидкий та успішний російські терористи не зможуть влаштувати теракти на ЗАЕС.
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06.07.2023 18:51 Відповісти
Це як раз після того, як Буданов сказав, що небезпека подриву АЕС зменшилася?
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06.07.2023 17:36 Відповісти
Що не так? На той час таки змешилась.

Чи Буданов повинен бути пророком, і точно знати що рашисти придумають у майбутньому?
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06.07.2023 18:04 Відповісти
Прикинь! В нього посада така - пророк (начальник Головного управління розвідки)!
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06.07.2023 18:21 Відповісти
Прикінь - розвідка - це не про пророкування майбутніх ідіотських рішень психічно хворих людей!
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06.07.2023 18:56 Відповісти
А про що?!!! Про констатацію загально відомих фактів? Ви, зелені ідіоти, всі дібіли?
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06.07.2023 19:51 Відповісти
Все наши высказывания, что рашисты не выполняют требования нашего регулятора...это какое-то блеяние терпил, чесное слово. Россияне захватили станцию и делают что хотят. Чтобы нашим варнякать, нужно для начала отбить её обратно.
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06.07.2023 17:38 Відповісти
О чем вы, наразi главная тема - как не нытьем, так катаньем , пропихнуть в оборот ПРИБЫЛЬНУЮ веСЧу (канабис). ЗЕБУИНЫ ВСЕМ СКОПОМ, В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ УЖЕ НА КIЗЯК ВСЕ ВЫШЛИ.
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06.07.2023 17:58 Відповісти
тобто ці руські денегерати власноруч планеті другий "Чорнобиль" погрожують влаштувати? амбіційні вони... погрожують і одномоментно адреналін собі по ляшкам пускають з переляку...
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06.07.2023 17:43 Відповісти
Зараз прибіжить кацап і буде вимагати пояснень про технічні можливості підриву
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06.07.2023 17:44 Відповісти
Ему шо, с бодуна. ЗЫ... к Сереге: " а если водку гнать не из опилок, ты б здесь не блеял , с пяти бутылок. Скажи, Серега?"
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06.07.2023 18:03 Відповісти
Усі грамотні негуманітарії, які вивчали в ВУЗах загальний курс фізики (я вивчав в КПІ три семестри) в змозі розібратись в тому, про що пише Лойко. https://www.facebook.com/profile.php?id=100013808743625 Після катастрофи на ЧАЕС був час для цього. Про себе можу сказати, що Лойко для мене нічого нового не сказав. Але от свою дружину переконати не можу, що ніякого великого бада-буму на ЗАЕС не буде. Може стаття Лойка допоможе.
Коли в Німеччині та інших країнах по суті безграмотні уряди почали закривати АЕС, я ще тоді, в 90-их, дивувався невігластву політиків. Тепер у невігласів інша дурка - "глобальне потепління" з зойками про те, що свійська худоба (корови та свині з вівцями) випускає в атмосферу надто багато метану) і от це та метан від людей і є головною причиною потепління. . Тупість "екологів" та всяких грет тумбергів в цьому випадку просто вражає. Чорт вас забирай, та хоч би відкрили Вікі та почитали, скільки в одному Четвертинному періоді було льодовиків та потеплінь.
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06.07.2023 18:16 Відповісти
Коли в Німеччині та інших країнах по суті безграмотні уряди почали закривати АЕС, я ще тоді, в 90-их, дивувався невігластву політиків.
Невігластво політиків тут не до чого.Це було зроблено навмисно,щоб загнати Німеччину в залжність від рашистького газу.Агент Штазі Меркель постаралась.

Тепер у невігласів інша дурка - "глобальне потепління" з зойками про те, що свійська худоба (корови та свині з вівцями) випускає в атмосферу надто багато метану) і от це та метан від людей і є головною причиною потепління.
Це не дурка,а цілеспрямований план-за допомогою "кліматичній повістці" загнати у рабство всю планету".Змусити їсти комах замість м'яса,бо тваринництво вони хочуть практично знищити,як і сільске господарство.Людей загнати у міста,бо їх там легше буде контролювати.

Тупість "екологів" та всяких грет тумбергів в цьому випадку просто вражає.
Екологи та Тумберг куплені глобалістами.Ви багато ще чого не знаєте.
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06.07.2023 19:00 Відповісти
Вы правы. бо после кратковременного похолодания, когда Европа чахла без урожаев, вот уже около 3-х столетий продолжается потепление.
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06.07.2023 19:24 Відповісти
Цілком очевидно, що існують великі цикли змін клімату планети. Між іншим, льодовикові періоди продовжуються набагато довше, ніж доволі короткі за історичними мірками проміжки між ними.
Клімат змінювався завжди, незалежно від людського фактору. Наприклад, ще тисячу років тому на атлантичному узбережжі Канади (Ньюфаундленд, Лабрадор) ріс виноград. Про це свідчать вікінги Лейфа Еріксона, які відкрили американський континент саме тут, і назвали ці землі Вінланд ("земля винограду").
А тепер тут субарктичний клімат з пропливаючими айсбергами навіть влітку.

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06.07.2023 20:58 Відповісти
Так нам же наш буданов сказав шо всьо нАрмАльнА. Панікі нєт
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06.07.2023 18:56 Відповісти
 
 