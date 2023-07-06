Україна та Болгарія наближаються до угоди про продаж Києву ядерних реакторів російського виробництва, - WSJ

Болгарія та Україна наближаються до укладення угоди про продаж "Енергоатому" двох ядерних реакторів російського виробництва з недобудованої АЕС "Белене".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal та РБК-Україна.

Згідно з угодою, переговори щодо якої тривають, болгарська державна енергетична компанія NEK продасть "Енергоатому" обладнання з недобудованої атомної електростанції "Белене", вартість якого становить щонайменше 600 млн євро.

Як відзначає видання, це вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні.

"Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить з Москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу", - додає видання.

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Нагадаємо, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявляв, що Росія активізувала в Болгарії, щоб втримати її під своїм впливом.