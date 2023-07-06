Україна та Болгарія наближаються до угоди про продаж Києву ядерних реакторів російського виробництва, - WSJ
Болгарія та Україна наближаються до укладення угоди про продаж "Енергоатому" двох ядерних реакторів російського виробництва з недобудованої АЕС "Белене".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal та РБК-Україна.
Згідно з угодою, переговори щодо якої тривають, болгарська державна енергетична компанія NEK продасть "Енергоатому" обладнання з недобудованої атомної електростанції "Белене", вартість якого становить щонайменше 600 млн євро.
Як відзначає видання, це вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні.
"Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить з Москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу", - додає видання.
Нагадаємо, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявляв, що Росія активізувала в Болгарії, щоб втримати її під своїм впливом.
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Печалька.
Причому відносно дешева традиційна енергія, як от вироблена на ТЕЦ і подібних станціях, буде коштувати приблизно стільки ж, якщо не дорожче, як і зроблена з відновлюваних джерел енергії, через вуглецеві податки.
На тлі цього те, що зараз є невигідним, через пару-трійку років стане дуже навіть прибутковим.
Мені не віриться, що електрика з відновлюваних джерел зрівняється в ціні з атомними станціями.
З тепловими, можливо гідро - ще може бути.
Тож в мене питання до Вас - на Вашу думку, які електростанції будуть тим самим основним джерелом генерації?
Стосовно ТЕС - категоричний противник, передо всім через їхню шкоду довкіллю! І цб шкоду таки треба буде компенсувати великими податками і зборами, бо шкода давкіллю означає шкода здоров'ю кожній людині. Вугілля, як на мене, треба залишити в 19-му і 20-му століттях.
І саме тому я є прибічником більш чистих технологій - СЕС, ВЕГ, АЕС, ГЕС, ГАЕС... хоча дві останні все ж наносять шкоду довкіллю, і історія Великого Лугу це підтверджує, але принаймі не шкодить здоров'ю. Так - це дорожче, але й моє здоров'я теж недешеве!
Не може бути так, щоби вчоре було одне, а сьогодні вже зовсім інше, і ми не одні такі в стані переходу... хоча і відстаєм від лідерів.
Для таких випадків укладаються договори з іншими країнами на взаємодопомогу.
Свого часу при совку була створена єдина енергомережа фактично на 8 часових поясів (я вже не пам'ятаю, чи були до неї підключені країни СЕВ), и це було реально дуже вигідне рішення.
Тільки дарма журналісти це рознесли завчасно, бо теперь орки зроблять максимум, аби перешкодити цій угоді.
Тілки я не розумію, чи дійсно нам так потрібні саме російські реактори, і чи не ліпше переходити на новіші, ті ж модульні американскі - в них же ж нібито суттево вищі заходи безпеки передбачені ще на етапі пректування, причому саме пасивні засоби безпеки, які не залежать від зовнішніх чинників як от наявність зовнішньої електрики, чи води для охолодження.
Але такі реактори вже будуються, хоча до запуску навіть першого пройде ще декілька років.
В України є шанс стати однією з перших країн, і, зважаючи що наші діючі реактори вже є далеко не новими, і час їхньої проектної есплуатації наближається, нам треба будувати нові реактори.
Да и разведка у них работает. Не спит.
- Сними и выбрось! Там звезда савецкая!
Пояснюю:
- Це - ПОЯС! Утилітарна річ для підтримки штанів А не плакат "Путин, введи!" Бандерівці воювали ППШ та СВТ і не вважали це "пропогандою більшовизму"!
-Всё равно, ты выставляешь напоказ савецкий символ!
-"А своєю російською мовою Ви в Україні "русский мир" не пропагуєте?
- А я плохо говорю по-украински!
- А хто вам тридцять років заважав його вивчить "хорошо"?
Тут (приблизно) - те саме!