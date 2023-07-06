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Україна та Болгарія наближаються до угоди про продаж Києву ядерних реакторів російського виробництва, - WSJ

болгарія

Болгарія та Україна наближаються до укладення угоди про продаж "Енергоатому" двох ядерних реакторів російського виробництва з недобудованої АЕС "Белене".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal та РБК-Україна.

Згідно з угодою, переговори щодо якої тривають, болгарська державна енергетична компанія NEK продасть "Енергоатому" обладнання з недобудованої атомної електростанції "Белене", вартість якого становить щонайменше 600 млн євро.

Як відзначає видання, це вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії, ядерна енергія російського виробництва буде використана для збільшення виробництва електроенергії в Україні.

"Той факт, що Болгарія, колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить з Москвою, розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу", - додає видання.

Читайте також: Зеленський назвав "дуже змістовними переговори" з прем’єром Болгарії Денковим під час візиту до країни

Нагадаємо, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявляв, що Росія активізувала в Болгарії, щоб втримати її під своїм впливом. 

Болгарія (788) Енергоатом (1645) атомна енергетика (513)


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Топ коментарі
+10
Ремонт діючих блоків, бо в росатома запчастин не купиш
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06.07.2023 17:23 Відповісти
+10
Ремонт діючих. Можливо добудова двох блоків на ХАЕС.
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06.07.2023 17:24 Відповісти
+8
ми зараз використовуємо радянські реактори з американським паливом
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06.07.2023 17:23 Відповісти
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Это победа, или мы уже в нато?
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06.07.2023 17:21 Відповісти
Це сигнал кацапії і надалі завдавати ракетних ударів по об'єктах енергетики. Чим більше знищуть таких об'єктів тим більше зможуть продати своїх реакторів.
Печалька.
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06.07.2023 17:42 Відповісти
А комплектуючі до них купувати в Х**лостані ?
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06.07.2023 18:02 Відповісти
і шо ми будемо потім з ними робить? З "Росатомом" дружить?
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06.07.2023 17:21 Відповісти
Ремонт діючих блоків, бо в росатома запчастин не купиш
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06.07.2023 17:23 Відповісти
навряд чи. Там складна система ліцензування всього обладнання.
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06.07.2023 17:33 Відповісти
Їх вже ніхто не питає після того, що вони зробили
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06.07.2023 17:34 Відповісти
в МАГАТЕ це так не працює.
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06.07.2023 17:40 Відповісти
Магате вже себе показали
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06.07.2023 19:38 Відповісти
ми зараз використовуємо радянські реактори з американським паливом
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06.07.2023 17:23 Відповісти
Від Westinghouse лише паливні зборки та трохи допоміжного обладнання для мониторінгу. Але більшість запчастин російського виробництва. А тут два єнергоблоки з запчастинами зі 100% ресурса.
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06.07.2023 17:43 Відповісти
В статті про це не сказано, але можливо мова йде про добудову двох реакторів на Хмельницькій АЕС.
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06.07.2023 17:30 Відповісти
хто буде добудовувати?
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06.07.2023 17:34 Відповісти
У нас АЕС із таким обладнанням повно Можуть установить на інших наших АЕС Якщо у кацапів остаточно "рвоне картуз" і вони вчинять диверсію на ЗАЕС - буде ремкомплект для відновлення
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06.07.2023 17:34 Відповісти
а встановлювати і технологічний супровід чий буде?
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06.07.2023 17:38 Відповісти
А хто зараз наші АЕС "супроводжує"?
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06.07.2023 17:57 Відповісти
не знаю.
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07.07.2023 06:00 Відповісти
Я так думаю що наші самі справляються! Судячи з обстановки навкруги ракетної галузі (зокрема в РВСН) завжди наладкою займалися по всьому Союзу саме "хахли" з "Южмаша" І оте в"яле "лякання" світу "Сатаною" припинилося переважно з-за того що вони без обслуговування спеціалістами "Южмашу" (з 2014 року) перетворлися на "нелітаючий хлам" Те ж саме мабуть і з обладнанням для АЕС У нас думаю знайдеться достатньо спеціалістів на АЕС для таких речей
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07.07.2023 06:29 Відповісти
ну так. Просто забить на кацапське ліцензування. Вони ж забивають коли обслуговують наші АНи.
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07.07.2023 06:35 Відповісти
Того вони у них і падають! "Ліцензування" - це суто " юридична діяльність в інтелектуальній сфері" У Радянському Союзі на це "клали болт" і копіювали все, що можна було вкрасти Росія це продовжила робить - в тому числі і стосовно України (Це я про АНи ) ТО чому ми не можемо "покласти болт" на російське "право власності в інтелектуальній сфері"?
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07.07.2023 07:37 Відповісти
ну що тут можно сказати... Помпаж кацапам в допомогу )
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07.07.2023 07:55 Відповісти
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні
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06.07.2023 18:09 Відповісти
добре якщо так. Хоча не впевнений, що "Енергоатом" має право монтувати російське обладнання.
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07.07.2023 05:59 Відповісти
Я думаю що організатором і замовником будівництва виступить НАЕК Енергоатома, велике питання хто/що профінансує зазначені заходи.
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06.07.2023 17:40 Відповісти
Я в цьому не тямлю - тому не буду висловлювать свою думку
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06.07.2023 17:54 Відповісти
В нас декілька недобудованих блоків є. Буде в нагоді. Окрім того, що Україна може будувати АЕС і сама (питання в тому тільки, що через свою агентуру в Україні росія завжди саботувала процес добудови Україною енергоблоків на наших, українських, АЕС. Не кажучи вже про побудову Україною АЕС в інших країнах (пригадаймо історія з будівництвом АЕС в Ірані, від якого Україна відмовилася на користь росії.
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06.07.2023 18:01 Відповісти
Если дооборудуют под американское ядерное топливо- тогда берём. Но зачем сначала надо было просрать 6 блоков в Энергодаре, чтобы потом купить 2 у болгар???
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06.07.2023 17:23 Відповісти
Ремонт діючих. Можливо добудова двох блоків на ХАЕС.
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06.07.2023 17:24 Відповісти
Тема просрания 6 блоков на ЗАЭС не раскрыта.
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06.07.2023 17:27 Відповісти
Для ХАЕС.
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06.07.2023 18:16 Відповісти
Спочатку треба просрати, а потім купити. Так у Трускавці вчили.
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06.07.2023 17:33 Відповісти
Так треба було брати до рук зброю і захищати, а то патякати про просрали ти мастак, а дивлюся до воєнкомату ніяк не дойде
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06.07.2023 17:46 Відповісти
То ти до мене звертаешся? Неборе?
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07.07.2023 12:15 Відповісти
Це повна хрень. Атомна енергетика більш-меньш дешева тільки за умови повного кредиту під 1-3 відсотка річних (РФ саме так і продає свої АЕС). Якшо буде 5-10 % (та ще й терміни будівництва 10-20 років), то ціна електрики злітає вище 15 центів за квт-ч.
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06.07.2023 17:26 Відповісти
Я Вам так скажу - ми ( не тільки лише Україна!) вступаємо в часи дорогої енергії.

Причому відносно дешева традиційна енергія, як от вироблена на ТЕЦ і подібних станціях, буде коштувати приблизно стільки ж, якщо не дорожче, як і зроблена з відновлюваних джерел енергії, через вуглецеві податки.

На тлі цього те, що зараз є невигідним, через пару-трійку років стане дуже навіть прибутковим.
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06.07.2023 17:33 Відповісти
По прогнозам МЕА, ціна на електрику В СВІТІ в майбутньому буде знижуватися на 0,5 % на рік, тому що швидко знижується ціна електрики СЄС і ВЄС, але поки що не вирішена проблема дешевих Стореджів: потрібно, щоб ціна на літієві аккумулятори знизилася з 300 дол до 50-100 дол / квт-ч
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06.07.2023 17:46 Відповісти
Можно посилання на звіт?

Мені не віриться, що електрика з відновлюваних джерел зрівняється в ціні з атомними станціями.

З тепловими, можливо гідро - ще може бути.
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06.07.2023 17:52 Відповісти
Подівіться (в Картинках Гугл) на любий графік з назвою LCOE (це общепринятий метод розрахунку ціни електрики; можете почитати про нього в Вікіпедії). Ви здивуєтесь, але електрика від СЕС і ВЕС уже вдвічі дешевша, ніж АЕС. Пояснити, чому це розходиться з відомою байкою про дешевизну АЄС коротко не зможу, хоча економіст сам в цьому робереться за вечір... Ті графіки зазвичай для світових, а не українських реалій, де поза конкуренцією по дешевизні знаходяться вугільні ТЕС, не рахуючи старих ГЕС і АЕС, які, можливо, і доживуть до кінця війни
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06.07.2023 18:24 Відповісти
Почитайте будь де про LCOE, як воно абсолютно непридатне для оцінки джерел з некерованою доступністю, бо не враховує ті шалені гроші які треба витратити щоб скомпенсувати ті періоди коли наприклад вітер раптом стих.
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06.07.2023 18:34 Відповісти
На жаль, другого ОБЩЕПРИНЯТОГО методу, ніж LCOE, немає. (Це як Черчіль казав, що "Демократія - це поганий устрій, але кращого немає"). По маневренності СЕС і ВЕС претензії справедливі, але їх намагаються врахувати по іншому (До речі, в АЕС теж проблеми з маневренністю, на відміну від ГЕС і газових ТЕС)
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06.07.2023 18:45 Відповісти
І ось що цікаво, як можна дізнатися ціну електроенергії в залежності від технології її виробництва? У європах (як і в Україні) гуртова ціна на електроенергію формується на біржах, на кожні 15 хвилин, ну і звичайно електроенергія не має міток - вироблена на СЕС, на ВЕС, на ТЕС, якщо це не прямий контракт.
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06.07.2023 21:58 Відповісти
Біржі - це "ціна" електрики, а я говорив про cost (стоимость). Це різні речі, і наприклад ціна може бути взагалі від'ємною (на іноземних біржах таке часто трапляється)
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06.07.2023 22:22 Відповісти
Ви мали на увазі собівартість генерації електроенергії? Від'ємні ціни на електроенергію - йдеться про балансуючу електроенергію?
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06.07.2023 22:28 Відповісти
Наприклад, можете подивитися на графік в статті Вікіпедії Levelized cost of electricity. Там електрика АЕС в 3,5 рази дорожче, ніж СЕС і ВЕС
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06.07.2023 18:47 Відповісти
Ооо, знову ці грінпісовскі байки про те що СЕС і ВЕС дешевші за АЕС. Так дешевші що в Европі всі ці ВЕС є дотаційні. Я вже не кажу про те що вони шкодять довкіллю і займають багато площі.
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06.07.2023 19:39 Відповісти
Дотацій на сонячну енергетику, крім України, уже давно ніде немає (Україна тут "останній із могикан"). Точніше, залишки від старих дотацій ще десь залишилися, але ж і в Україні 10 років тому електрику СЕС викупали по 45 евроцент / квт-ч, а зараз в декілька разів дешевше... Зараз СЕС бьють рекорди по дешевизні, і в сонячних пустелях є контракти на викуп їх електрики по 2-3 цента / квт-ч
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06.07.2023 20:05 Відповісти
Вони дешеві лише коли це приватний будинок з сонячними панелями чи вітряком. Коли річ заходить про промислову заміну ТЄЦ, цінник виростає на очах. Зелена енергетика, це дутий міф.
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06.07.2023 22:29 Відповісти
"Площу" можна частково "зекономить" - розмістить, наприклад, каскад панелей СЕС над каналами, що несуть воду на південь Просто опори їх стоятимуть на берегах При цьому і площа, яка не використовувавалась ніяким чином, буде використана, і буде суттєво зменшено випаровування води з поверхні каналу - бо левова частка сонячної енергії буде перехоплена та поглинута сонячними панелями Тобто ще й воду зекономимо! Канали, що мають проекцію "північ-південь", можна перекривать впоперек Ті ж, що мають іншу проекцію можна перекривать, встановлюючи їх по-іншому - на одному з берегів
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07.07.2023 06:56 Відповісти
По майбутньому зниженню ціни електрики на 0,5 % щорічно - це був звіт МЕА десь 5 років тому. Ссилку знайти вже не зможу, хоча думаю, що в нових звітах МЕА той же самий прогноз на зниження ціни в майбутньому
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06.07.2023 18:30 Відповісти
Цікаво - а той звіт в своїх прогнозах передбачав війну, а відтак і глобальну перебудову у всій Європі енергетичного ринку через скорочення споживання російських енергоносіїв?
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06.07.2023 19:02 Відповісти
Зазвичай, прогнози МЕА недооцінюють сонячну і вітряну енергетики, тобто через декілька років після прогнозу, виявляється, що СЕС і ВЕС виросли набагато більше (а ціна їх електрики знизилася набагато швидше) ніж колись передбачав МЕА. Звісно, війна і зниження закупівлі газу не передбачалося, але це ще більше прискорило розвиток СЕС і ВЕС. Нинішнє зростання цін на європейську електрику вважається тимчасовим, і через декілька років (коли ліквідують дефіцит елетрики внаслідок випадіння газових ТЕС) все знову повернеться до прогнозованого спеціалістами МЕА, які, звісно, богами-прогнозистами не являються
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06.07.2023 19:58 Відповісти
СЕС та ВЕС - це допоміжні потужності, але вони працюють лише коли є джерело постійної потужності, і то такої, яка може задавати і втримувати частоту мережі, під яку підлаштовуються інвертори.

Тож в мене питання до Вас - на Вашу думку, які електростанції будуть тим самим основним джерелом генерації?
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06.07.2023 20:16 Відповісти
Повторю, що в умовах України нові електростанції можуть бути економічно рентабельні тільки вугільні ТЕС (або вугільні ТЕЦ), хоча старі електростанції будуть рентабельно працювати до тих пір, доки їх не розібьють россіяни. Якщо небезпека ракетних ударів буде довгостроковою, то електростанції мають бути дуже маленькі і дешевше 10-1000 тис. дол (тобто дешевше Шахеда або Калібра). Це виключає АЄС, вугільні ТЕС і великі ГЕС, а можна буде тільки СЕС, ВЕС і газові ТЕС (ТЕЦ)
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06.07.2023 20:33 Відповісти
Коли країну заставлять платити карбоновий податок, і він буде входит в ціну тієї електрики, Ви самі взвиєте, і станете вимагати закрити цю станцію!
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06.07.2023 21:07 Відповісти
Особисто я вити не буду, але інші будуть. Зрозумійте, я не проти існуючих АЄС: хай працють, і хай продовжують свій строк експлуатації по максимуму. Я проти НОВИХ реакторів і АЕС, оскільки вони не являються рентабельними (внаслідок дуже високих процентних ставок капіталу саме у нас в Україні і внаслідок великих інвестицій за кВт). І ви могли помітити, що я не фанат СЕС і ВЕС, і відверто говорю, що для українських реалій краще будувати нові електростанції типу "вугільна ТЄС": інвестиції на кВт невеликі, строки будівництва набагато меньші ніж АЕС і ГЕС, вугілля своє (в т.ч. в Павлограді)
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06.07.2023 22:35 Відповісти
Не буду з Вами сперечатись стосовно відсоткових ставок - я у світових фінансових ринках не сильно розбираюсь, хоча думаю, що АЕС будуть будуватись на кредити від **** і інших європейських і світових організацій, і там будуть зовсім інші відсотки.

Стосовно ТЕС - категоричний противник, передо всім через їхню шкоду довкіллю! І цб шкоду таки треба буде компенсувати великими податками і зборами, бо шкода давкіллю означає шкода здоров'ю кожній людині. Вугілля, як на мене, треба залишити в 19-му і 20-му століттях.

І саме тому я є прибічником більш чистих технологій - СЕС, ВЕГ, АЕС, ГЕС, ГАЕС... хоча дві останні все ж наносять шкоду довкіллю, і історія Великого Лугу це підтверджує, але принаймі не шкодить здоров'ю. Так - це дорожче, але й моє здоров'я теж недешеве!
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06.07.2023 23:04 Відповісти
Енергетика на відновлювальних джерелах (окрім гідроенергетики), у поточному стані, це жопа без ручки. Оскільки щоб функціонувала енергосистема, потрібна традиційна генерація (ТЕС, ГЕС) з регулювальним діапазоном конського розміру.
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06.07.2023 17:58 Відповісти
Модульні АЕС проектувались саме з розрахунком на регулювання виробленої потужності в широкому діапазоні протягом доби.

Не може бути так, щоби вчоре було одне, а сьогодні вже зовсім інше, і ми не одні такі в стані переходу... хоча і відстаєм від лідерів.
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06.07.2023 18:11 Відповісти
Все так, атомний енергоблок може змінювати потужність протягом доби. Проте я мав на увазі резерви потужності для випадку n-1, коли протягом 15 хвилин потрібно замістити втрачену потужність. Наприклад від мережі аварійно відвалився енергоблок ТЕС 300 МВт, або той самий атомний 1000 МВт; або сонячні станції виробляли 600 МВт але зненацька з'явилася хмара, закрила сонце і від 600 МВт залишилося 100.
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06.07.2023 18:27 Відповісти
Жодна електростанція любого типу не може так швидко реагувати.

Для таких випадків укладаються договори з іншими країнами на взаємодопомогу.

Свого часу при совку була створена єдина енергомережа фактично на 8 часових поясів (я вже не пам'ятаю, чи були до неї підключені країни СЕВ), и це було реально дуже вигідне рішення.
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06.07.2023 19:06 Відповісти
ГЕС можуть пускатися з нуля і досягати максимальної потужності за пару хвилин, аби тільки була вода. Енергоблоки ТЕС звичайно не запустяться з нуля, але досить тримати на працюючих ТЕС невеликий резерв на завантаження (30-40 МВт) масштабований на десяток енергоблоків. Ну і козирна карта - ГАЕС.
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06.07.2023 21:45 Відповісти
ОГО! Потужно!

Тільки дарма журналісти це рознесли завчасно, бо теперь орки зроблять максимум, аби перешкодити цій угоді.

Тілки я не розумію, чи дійсно нам так потрібні саме російські реактори, і чи не ліпше переходити на новіші, ті ж модульні американскі - в них же ж нібито суттево вищі заходи безпеки передбачені ще на етапі пректування, причому саме пасивні засоби безпеки, які не залежать від зовнішніх чинників як от наявність зовнішньої електрики, чи води для охолодження.
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06.07.2023 17:27 Відповісти
Модульних ще живих немає у природі
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06.07.2023 17:35 Відповісти
Ну так - там проблеми з ліцензуванням нової технології.

Але такі реактори вже будуються, хоча до запуску навіть першого пройде ще декілька років.

В України є шанс стати однією з перших країн, і, зважаючи що наші діючі реактори вже є далеко не новими, і час їхньої проектної есплуатації наближається, нам треба будувати нові реактори.
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06.07.2023 17:47 Відповісти
Орки уже все давно знают. В деталях. Не зря же в ОП "зарплату" получают.
Да и разведка у них работает. Не спит.
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06.07.2023 18:03 Відповісти
Здається мені, що це те ж саме, що мільярди інвестицій з Оману, та угода про будівництво десятка реакторів від Вестінгауз (яку Зе-бовтун привіз 3 роки тому зі США)
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06.07.2023 17:29 Відповісти
Недарма ж Моніка відсмоктувала Патрушеву в Омані.
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06.07.2023 17:41 Відповісти
Наче українські привладні мародери менші жуліки (шахраї) і аферисти. Згадайте як вони "переконують" іноземних контрагентів продавати Україні все за якнайвищою ціною, щоб з різниці між ринковою ціною отримати якнайбільший відкат.
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07.07.2023 10:15 Відповісти
Чорнобильську станцію запустять
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06.07.2023 17:46 Відповісти
Болгари позбуваються металобрухту з Росатома, а Україна купляє?
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06.07.2023 17:48 Відповісти
В такому випадку всі українські АЕС теж металобрухт? Вони ж савєцькі, ні?) Розумію гнів на русню, але рашка у ядерній енергетиці задніх не пасе, й це факт.
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06.07.2023 18:16 Відповісти
Маленька "аналогія" - вчора казус був: Вийшов на вулицю у старих армійських камуфльованих штанях (Треба було дружині на клумбі допомогти) На них вставив старий парадний офіцерський пояс (щоб штани не спадали) Зручний - застібається легко та надійно Сусідка напосілася:
- Сними и выбрось! Там звезда савецкая!
Пояснюю:
- Це - ПОЯС! Утилітарна річ для підтримки штанів А не плакат "Путин, введи!" Бандерівці воювали ППШ та СВТ і не вважали це "пропогандою більшовизму"!
-Всё равно, ты выставляешь напоказ савецкий символ!
-"А своєю російською мовою Ви в Україні "русский мир" не пропагуєте?
- А я плохо говорю по-украински!
- А хто вам тридцять років заважав його вивчить "хорошо"?
Тут (приблизно) - те саме!
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07.07.2023 07:18 Відповісти
Буде реакція козл#мордих сильна. Уявляю. Якщо вони постачання нам *********** із збідненим ураном інтерпретували як червону лінію, то такий крок для них взагалі кабзда. Скабєєха скаже: ну, всьо ....а х#йло й#бне тактичкою
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06.07.2023 17:51 Відповісти
Ще, як кажуть, курочка у гнізді, яєчко у ..., а ці журнашлюхи розбігалися.
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06.07.2023 18:13 Відповісти
Купівля двох старих реакторів у болгар - це буде афера століття! Мама рідна, вбережи нас від цього зеленого свавілля
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06.07.2023 18:36 Відповісти
Хто сказав що вони "старі"? Вони такі самі, що будуються і в Туреччині зараз! Але в цих країнах їх ще не було, а у нас подібні давно працюють Просто болгари вирішили відразу перейти на обладнання західного зразка (поки не влізли в радянське) А нам яка різниця? Якщо у нас УЖЕ працює купа подібних блоків АЕС та напрацьований досвід їх експлуатації?
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07.07.2023 07:23 Відповісти
 
 