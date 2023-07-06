"Основні дискусії - про механізм та терміни вступу", - "слуга народу" Чернєв про членство України в НАТО

Основні дискусії точаться довкола механізму та термінів вступу України до НАТО. Сам вступ вже ні в кого не викликає заперечень.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, останніми місяцями він спостерігав позитивні зрушення позиції союзників щодо членства України в НАТО.

Чернєв нагадав, що і сам генсек НАТО, Єнс Столтенберг, заявляв про підтримку євроатлантичної інтеграції України з боку всіх членів Альянсу.

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"Тому сьогодні основні дискусії точаться навколо механізму та термінів інтеграції України. Сам факт такої необхідності вже ніхто не заперечує", - додав він.

Чернєв наголосив, що зараз наша країна наполягає на прискореному механізмі вступу до НАТО за прикладом Фінляндії.

"Проти членства України як такого сьогодні відкрито не виступає ніхто, але деякі країни мають питання щодо алгоритму вступу. Однак до завершення саміту (НАТО 11-12 липня. - Ред.) говорити про це не хотілося б, адже переговори та консультації продовжуються, і ми розраховуємо всіх переконати", - зазначив Чернєв.

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Нагадаємо, міністри закордонних справ Великої Британії та Польщі заявляли, що процес вступу України до НАТО, ймовірно, буде прискорений, адже ЗСУ вже опанували західну зброю.