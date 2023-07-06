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Новини НАТО
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"Основні дискусії - про механізм та терміни вступу", - "слуга народу" Чернєв про членство України в НАТО

нато,україна

Основні дискусії точаться довкола механізму та термінів вступу України до НАТО. Сам вступ вже ні в кого не викликає заперечень.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ. 

За його словами, останніми місяцями він спостерігав позитивні зрушення позиції союзників щодо членства України в НАТО.

Чернєв нагадав, що і сам генсек НАТО, Єнс Столтенберг, заявляв про підтримку євроатлантичної інтеграції України з боку всіх членів Альянсу.

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"Тому сьогодні основні дискусії точаться навколо механізму та термінів інтеграції України. Сам факт такої необхідності вже ніхто не заперечує", - додав він.

Чернєв наголосив, що зараз наша країна наполягає на прискореному механізмі вступу до НАТО за прикладом Фінляндії.

"Проти членства України як такого сьогодні відкрито не виступає ніхто, але деякі країни мають питання щодо алгоритму вступу. Однак до завершення саміту (НАТО 11-12 липня. - Ред.) говорити про це не хотілося б, адже переговори та консультації продовжуються, і ми розраховуємо всіх переконати", - зазначив Чернєв.

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Нагадаємо, міністри закордонних справ Великої Британії та Польщі заявляли, що процес вступу України до НАТО, ймовірно, буде прискорений, адже ЗСУ вже опанували західну зброю. 

НАТО (6547) членство в НАТО (1743) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+17
"Слуги" як кацапи:
Навіть коли "говорять правду" - БРЕШУТЬ та НЕ договорюють!
Вже сто разів Захід сказав:
Корупція та Шпигуни - ось головні та єдині перешкоди для вступу України у НАТО.
А "слуги" все шлангами прикидаються:
"не розуміють" та "не пам'ятають".
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06.07.2023 17:40 Відповісти
+13
Звичайно у НАТО не вистачає корупціонерів крадіїв зрадників...Як ця ната взагалі без них існує...
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06.07.2023 17:38 Відповісти
+8
Бот не намагайся "стрілки переводити"!
Всім відомо, що корупціонери та шпигуни, це:
Ермаки, Подоляки, Деркачи, Арахамії, Верещучки та інщі Слуги-Регионали.
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06.07.2023 18:03 Відповісти
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Звичайно у НАТО не вистачає корупціонерів крадіїв зрадників...Як ця ната взагалі без них існує...
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06.07.2023 17:38 Відповісти
зацінив сарказм. Зачотно.
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06.07.2023 18:14 Відповісти
🤣
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06.07.2023 17:39 Відповісти
"Слуги" як кацапи:
Навіть коли "говорять правду" - БРЕШУТЬ та НЕ договорюють!
Вже сто разів Захід сказав:
Корупція та Шпигуни - ось головні та єдині перешкоди для вступу України у НАТО.
А "слуги" все шлангами прикидаються:
"не розуміють" та "не пам'ятають".
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06.07.2023 17:40 Відповісти
Сказати що хотіли?
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06.07.2023 17:48 Відповісти
особенно ты...
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06.07.2023 17:48 Відповісти
особливо огидний порошенковский ермак і бублахамія
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06.07.2023 17:49 Відповісти
переведи свой бред, пожалуйста.
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06.07.2023 17:50 Відповісти
Бот не намагайся "стрілки переводити"!
Всім відомо, що корупціонери та шпигуни, це:
Ермаки, Подоляки, Деркачи, Арахамії, Верещучки та інщі Слуги-Регионали.
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06.07.2023 18:03 Відповісти
не вистачало в моєму кондуїті зебілів
Тепер буде
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06.07.2023 18:18 Відповісти
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06.07.2023 17:42 Відповісти
Вам до НАТИ як до Місяця рачки.
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06.07.2023 17:43 Відповісти
Яке , про що ця гнида каже. ?
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06.07.2023 17:43 Відповісти
Заступник голови Комітету, голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
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06.07.2023 17:52 Відповісти
Головні євроінтегратори це наші військові! Про вступ України до ЄС - Петро Порошенко з Брюсселю
https://www.youtube.com/watch?v=jA827VFbtVI
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06.07.2023 18:00 Відповісти
Її Зермак вибрав, що поприколюватись з НАТО, ржать так ржать.
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06.07.2023 18:17 Відповісти
Інвалід дитинства.
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06.07.2023 20:01 Відповісти
Основні дискусії точаться довкола механізму та термінів вступу України до НАТО. Сам вступ вже ні в кого не викликає заперечень.

Только эта зеленая тварь забыла сказать что вступление после нашей победы над парашей. Зеледенту по ушам уже надавали наши западные партнеры, теперь шушара зеленая продолжает это дело. А то от таких наездов у вавы уже дупа болит. Но заказ кремля через Дерьмака никто не отменял.
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06.07.2023 17:55 Відповісти
Так отож -- терміни -- ше Кучма хотів в НАТО
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06.07.2023 18:00 Відповісти
"Сам вступ вже ні в кого не викликає заперечень."

За старою звичкою збрехав слуга урода...
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06.07.2023 18:10 Відповісти
зелені розігнали пургу про Ф 16 а щойно Ю.Швець повідомив, що сам комВПС ЗСУ повідомив США, що ф16 Україна не взмозі використовувати. І шо, гниди не знали? Та знали, але продовжують п......ти по всіх усюдах. Гнилі штукарі. їМ БИ ПОПРИКОЛЮВАТИСЬ І БАБЛА НАРУБАТИ.
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06.07.2023 18:24 Відповісти
"Тому сьогодні основні дискусії точаться в країнах НАТО, навколо ЗАКУПІВЕЛЬ МО УКРАЇНИ, ПОТЕНЦІЙНИМ ЧЛЕНОМ НАТО товарів і озброєння для потреб ЗСУ в три дорога вищими за ринкові ціни . Сам факт такої необхідності вже ніхто не заперечує", але накуя в НАТО "зелена шулєрська кантора" не розуміють багато з членів альянсу.
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06.07.2023 19:19 Відповісти
Основні дискусії про те, що СН не хоче робити нічого для вступу в НАТО, а піаритися на вступі в НАТО хоче.
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06.07.2023 22:19 Відповісти
 
 