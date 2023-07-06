"Основні дискусії - про механізм та терміни вступу", - "слуга народу" Чернєв про членство України в НАТО
Основні дискусії точаться довкола механізму та термінів вступу України до НАТО. Сам вступ вже ні в кого не викликає заперечень.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, останніми місяцями він спостерігав позитивні зрушення позиції союзників щодо членства України в НАТО.
Чернєв нагадав, що і сам генсек НАТО, Єнс Столтенберг, заявляв про підтримку євроатлантичної інтеграції України з боку всіх членів Альянсу.
"Тому сьогодні основні дискусії точаться навколо механізму та термінів інтеграції України. Сам факт такої необхідності вже ніхто не заперечує", - додав він.
Чернєв наголосив, що зараз наша країна наполягає на прискореному механізмі вступу до НАТО за прикладом Фінляндії.
"Проти членства України як такого сьогодні відкрито не виступає ніхто, але деякі країни мають питання щодо алгоритму вступу. Однак до завершення саміту (НАТО 11-12 липня. - Ред.) говорити про це не хотілося б, адже переговори та консультації продовжуються, і ми розраховуємо всіх переконати", - зазначив Чернєв.
Нагадаємо, міністри закордонних справ Великої Британії та Польщі заявляли, що процес вступу України до НАТО, ймовірно, буде прискорений, адже ЗСУ вже опанували західну зброю.
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Навіть коли "говорять правду" - БРЕШУТЬ та НЕ договорюють!
Вже сто разів Захід сказав:
Корупція та Шпигуни - ось головні та єдині перешкоди для вступу України у НАТО.
А "слуги" все шлангами прикидаються:
"не розуміють" та "не пам'ятають".
Всім відомо, що корупціонери та шпигуни, це:
Ермаки, Подоляки, Деркачи, Арахамії, Верещучки та інщі Слуги-Регионали.
Тепер буде
https://www.youtube.com/watch?v=jA827VFbtVI
Только эта зеленая тварь забыла сказать что вступление после нашей победы над парашей. Зеледенту по ушам уже надавали наши западные партнеры, теперь шушара зеленая продолжает это дело. А то от таких наездов у вавы уже дупа болит. Но заказ кремля через Дерьмака никто не отменял.
За старою звичкою збрехав слуга урода...