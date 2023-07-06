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Новини
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Ексдиректор ЦРУ Петреус закликав посилити тиск на Росію: "Путін перебуває в дуже-дуже складній ситуації. США повинні продовжувати закручувати гайки"

петреус

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус вважає, що Вашингтон повинен посилити тиск на Москву, яка нині постала перед низкою економічних і військових негараздів.

Таку думку Петреус висловив в інтерв’ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами ексочільника ЦРУ, "Путін перебуває в дуже-дуже складній ситуації" з огляду на спробу заколоту групи Вагнера й економічні санкції, тому Сполучені Штати "повинні продовжувати закручувати гайки".

Петреус додав, що Росія "проливає багато крові на полі бою", а також зазнає значних втрат "в економіці, в тилу". "Все не так погано, як багато хто з нас сподівався. Проте проблеми в тилу в них є", – сказав він.

Серед іншого, генерал навів зростання дефіциту бюджету Росії, вихід із російського рику понад 1000 великих західних компаній, зокрема великих нафтовидобувних компаній, а також припинення значної частини торгівлі з Європою.

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Також серйозною проблемою для путінського режиму є відплив умів. "Вони втратили сотні тисяч своїх найкращих і найрозумніших – тих, хто більше не хоче жити в країні, яка є світовим вигнанцем", – сказав Петреус.

Колишній директор ЦРУ закликав активніше протидіяти ухилянню Росії від санкцій, зокрема – мінімізувати шлях експорту технологій через треті країни.

"Це справжня гра в кішки-мишки. Вона вимагає величезної наполегливості і уваги до деталей… Ми повинні продовжувати дотримуватися цього – і я впевнений, що ми це зробимо", – підсумував він.

Автор: 

росія (66080) Петреус Давід (34)


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В атвьєт анІ гразяца поравІстІ савецкій пабєданосний гей-парад
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06.07.2023 18:22 Відповісти
Ексочільники самі сміливі --- ше трохи і будуть закликати - шоб НАТО втрутилось .
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06.07.2023 18:23 Відповісти
Усі екси такі сміливі - шкода, що вони екси.
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06.07.2023 18:27 Відповісти
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06.07.2023 18:28 Відповісти
Які ''гайки''? В *уйла ж ''ядрьонна бімба'', це ж буде ескалація! путень нападе.
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06.07.2023 18:32 Відповісти
Подивитися на мапу Світу і не побачити там россію...пора вже друкувати такі мапи. Це ще Кравчук так виправдовував створення ним СНД, а фактично прив'язку України до россіі - якби відразу вийти з ссср, то в українців не витримала би психіка...тому треба якось поступово...
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06.07.2023 18:34 Відповісти
"вчорашні" виборці януковича і зеленського накидають на колишнього очільника ЦРУ..і сміх і гріх...
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06.07.2023 20:00 Відповісти
 
 