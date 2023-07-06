Швидше за все, подальша доля ПВК "Вагнер" не буде пов’язана з Пригожиним, - ISW

Швидше за все подальша доля ПВК "Вагнер" не буде пов’язана з Євгеном Пригожиним. ПВК або розділять на підрозділи, які розкидають по різним військовим частинам РФ, або збережуть наявну структуру, але з підпорядкуванням ПВК Міноборони РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у інтерв'ю Суспільному аналітикині ISW Катерини Степаненко.

"Гадаю, майбутнє "Вагнер", швидше за все, буде без Пригожина. Його відрізають від джерел доходу. Кремль сигналізує, що вони мають намір певною мірою націоналізувати "Вагнер", щоб оперувати на Близькому Сході та в Африці самостійно. Є, наприклад, останні заяви Сергія Лаврова, або повідомлення Wall Street Journal про те, як Вершинін (заступник міністра закордонних справ Росії — ред.) зустрівся з режимом Асада і, по суті сказав, що війська "Вагнера" тепер діятимуть під командуванням російської держави. Також є заяви Путіна про те, що Кремль фінансував ПВК "Вагнер". Ми не можемо передбачити, чи продовжить Кремль формалізацію сил "Вагнера", та чи використовуватиме їх за кордоном. Але ми говоримо про сценарій, коли Пригожин втрачає основне джерело влади, зв’язок із Кремлем, доступ до своїх медіахолдингів", - розповіла вона.

Степаненко додає, що зараз складно оцінити поточну чисельність ПВК "Вагнер". Якщо вірити заявам Пригожина, це 25 тисяч, стільки ж виходить за даними звітів.

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На запитання про подальшу долю ПВК "Вагнер" вона відповіла, що Міноборони має два варіанти: "І їм не обов’язково важливо, щоб це був найбільш боєздатний варіант. Їх турбує стабільність режиму, а також вони відчувають огиду до ПВК "Вагнер". Тому один із варіантів, напевно — розформувати ці підрозділи, та розкидати окремі частини "Вагнера" по різних російських загонах. Це може вплинути на боєздатність цих сил, тому що руйнує їх структуру, стосунки всередині команд".

Інший варіант, за словами Степаненко, - утримувати "Вагнер" як формування, що буде підпорядковане Міністерству оборони Росії. Це створює дещо більший виклик, тому що може мати певні наслідки для стабільності режиму, а також процесу інкорпорації цих відносно ворожих сил до Міноборони.

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На питання про те, чи зникнуть ПВК в Росії, як явища, аналітикиня відповіла ствердно.

"Так, Міноборони Росії продовжує намагатися взяти під контроль всі нерегулярні формування. Але постає питання, чи зможе воно це зробити, бо ці формування мають етнічні відмінності, різні структури. Мабуть, потрібен час, щоб їх підпорядкувати не тільки на папері, але й на полі бою. Ми оцінювали, що це може спричинити конфлікти. Коли Міністерство оборони РФ вперше підпорядкувало підрозділи "Л/ДНР", ми бачили багато повідомлень про дідівщину, знущання, напади на новомобілізованих, яких кидали на найнебезпечніші позиції на полі бою", - резюмувала вона.