Україна з початку війни визволила від росіян близько 1900 населених пунктів, - Зеленський
За час від початку повномасштабної війни Росії проти України українські Сили оборони звільнили близько 1900 міст і сіл.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни, перш за все, завдяки зброї, яку ми отримуємо, і це факт. Близько 1900 міст і сіл української землі наші за час після 24 лютого минулого року", - зазначив глава держави.
Він підкреслив, що Україні належить пройти ще дуже непростий шлях до звільнення від окупації всієї території, але, за його словами, перемога може бути "не у віддаленому час, а доволі скоро".
"Перемога України – вона реальна, і вона нам дуже потрібна", - наголосив Зеленський.
Він пояснив, що все залежить від кількості та потужності підтримки, яку українці використовують для оборони, а саме - від підтримки зброєю, санкцій проти Росії, а також фінансів для української стабільності.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 6 липня перебуває з візитом у Болгарії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Без бумажки чи суфлера, у нього не дуже гарно виходить, а ще як нюхне...
Хай Бог благословить Болгарію!
Тут звісно Оскар.