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Новини Війна
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Україна з початку війни визволила від росіян близько 1900 населених пунктів, - Зеленський

зеленський

За час від початку повномасштабної війни Росії проти України українські Сили оборони звільнили близько 1900 міст і сіл.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми змогли суттєво зменшити масштаб цієї війни, перш за все, завдяки зброї, яку ми отримуємо, і це факт. Близько 1900 міст і сіл української землі наші за час після 24 лютого минулого року", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що Україні належить пройти ще дуже непростий шлях до звільнення від окупації всієї території, але, за його словами, перемога може бути "не у віддаленому час, а доволі скоро".

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"Перемога України – вона реальна, і вона нам дуже потрібна", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що все залежить від кількості та потужності підтримки, яку українці використовують для оборони, а саме - від підтримки зброєю, санкцій проти Росії, а також фінансів для української стабільності.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 6 липня перебуває з візитом у Болгарії.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368)


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Топ коментарі
+26
Уточните сколько бездарно сдала, без единого выстрела.
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06.07.2023 19:23 Відповісти
+19
😡Зелені живуть в паралельні реальності, війну вже виграли, всім своїм по медалі !
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06.07.2023 19:30 Відповісти
+14
Кожен має доповідати про свої досягнення. Влада про здачу населених пунктів, ЗСУ про їх звільнення
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06.07.2023 19:39 Відповісти
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Уточните сколько бездарно сдала, без единого выстрела.
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06.07.2023 19:23 Відповісти
Майже пів країни від Херсону до Маріуполя.
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06.07.2023 20:01 Відповісти
Территория сданного Юга БОЛЬШЕ чем территории ЛНР + ДНР !!! ( за три дня !!! )
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06.07.2023 22:21 Відповісти
😡Зелені живуть в паралельні реальності, війну вже виграли, всім своїм по медалі !
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06.07.2023 19:30 Відповісти
А еще в Болгарии есть море. Посмотрим по результатам...
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06.07.2023 19:35 Відповісти
І пиво...
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06.07.2023 19:41 Відповісти
И послицы...
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06.07.2023 20:26 Відповісти
Украинци, знайте що я давно не бачив настилки ширше отражение тема Украина в Болгарии. Я знаю, что у вам есть резерви, ермак да и тататаров, но ваш президент диял як Холивуд super star! И мене много соромно, но Зеленский зробив повний РАЗнос наш прокацапский пРезидент. Героям слава!
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06.07.2023 19:35 Відповісти
Оба гаранти і український і болгарський прокацапськи. Але як артіст Зеленський більш талановитий ніж ваш. Він провернув 4 роки тому аку велику аферу ! Йому навіть зараз довіряють 10% виборців.
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06.07.2023 19:46 Відповісти
Зеленський вміє розмовляти. А от діє за нього Єрмак. Кумовство Єрмак збудував в Україні у всіх гілках влади. А кришує його Зеленський. Звісно, де кумовство, там смердить баблом.
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06.07.2023 19:52 Відповісти
"Зеленський вміє розмовляти."

Без бумажки чи суфлера, у нього не дуже гарно виходить, а ще як нюхне...
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06.07.2023 20:05 Відповісти
Ни, ето не так .Вин сегодня прямо ответив на питання болгарских журналистив, зокремо тим, кто з рабсею. Вин ответил дуже добре в прямом ефиром всих национални тв. Зеленский сегодня розибав вату в България, вот и все.
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06.07.2023 21:10 Відповісти
Насобачився, нарешті, за 4 роки. Може, інколи, як захоче. )
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06.07.2023 22:24 Відповісти
тут правельно писати: зе вміє гарно читати з телесуфлера/папірця !!! він згідно оманських договорняків скасував в Україні ракетну програму, розформував деякі військові частини (закрема під Києвом), розмінував Чонгар і тд.тп.





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06.07.2023 20:10 Відповісти
Дякуємо Болгарії за допомогу. І ************ на початку вторгнення. Ця допомога не рекламувалася і робилася таємно і це особливо додає поваги до Болгарії. Дякуємо і за гуманітарну допомогу, що надається щоденно вже майже півтора року.

Хай Бог благословить Болгарію!
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06.07.2023 20:09 Відповісти
Хай Бог благословить Украини, потому что зараз нам нихто не захистить вид етом нечисть!
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06.07.2023 21:32 Відповісти
Кожен має доповідати про свої досягнення. Влада про здачу населених пунктів, ЗСУ про їх звільнення
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06.07.2023 19:39 Відповісти
очень сильно сказано и очень точно. именно так.
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06.07.2023 19:42 Відповісти
ганьбище таке, що нема слів. спочатку розмінував все, зрадників попризначав на ключові пости, здав усіх, війська відвів, пального армії не давав, а тоді ще щось сміє варнякать. я тільки хочу дожить, щоб побачити всю бл*дську шоблу на лаві підсудних і за гратами.
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06.07.2023 19:41 Відповісти
А чого нічого нема за "асфальтований шашлик"" і "золоте яєчко"..??
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06.07.2023 19:44 Відповісти
Переможець в номінації " Найкраща імітація прагнення до НАТО"...
Тут звісно Оскар.
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06.07.2023 19:48 Відповісти
А скільки було втрачено всього за перші 2 тиждня? І як так сталося?
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06.07.2023 22:17 Відповісти
 
 