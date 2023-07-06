Велика Британія запровадить нові санкції проти Ірану за його допомогу Росії у війні

Велика Британія планує запровадити новий санкційний режим проти Ірану, який передбачав би накладання обмежень за "ворожу діяльність", зокрема й військову допомогу агресії Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві британського МЗС.

Новий санкційний режим дозволить запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб, що, серед іншого, сприяють "використанню й поширенню зброї або збройових технологій з Ірану".

Це безпосередньо стосується і Росії, якій Іран постачає сотні безпілотників та інші різновиди озброєння для війни проти України. Крім того Іран та Росія розпочали спільне будівництво заводу з виробництва дронів у Татарстані.

Санкції також запроваджуватимуться і в разі підриву демократії, порушень прав людини та "інших ворожих дій щодо Британії та її партнерів, що виходять від іранського режиму".

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