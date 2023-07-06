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Новини
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Велика Британія запровадить нові санкції проти Ірану за його допомогу Росії у війні

британія

Велика Британія планує запровадити новий санкційний режим проти Ірану, який передбачав би накладання обмежень за "ворожу діяльність", зокрема й військову допомогу агресії Росії проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві британського МЗС.

Новий санкційний режим дозволить запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб, що, серед іншого, сприяють "використанню й поширенню зброї або збройових технологій з Ірану".

Це безпосередньо стосується і Росії, якій Іран постачає сотні безпілотників та інші різновиди озброєння для війни проти України. Крім того Іран та Росія розпочали спільне будівництво заводу з виробництва дронів у Татарстані.

Санкції також запроваджуватимуться і в разі підриву демократії, порушень прав людини та "інших ворожих дій щодо Британії та її партнерів, що виходять від іранського режиму".

Також читайте: Найбільше військової допомоги для Росії постачають Іран, Білорусь та КНДР, - Генштаб

Велика Британія (5663) Іран (2069) санкції (12117)


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Топ коментарі
+4
Ага, убить все фирмы микрочипов... А может нечистых на руку постасщиков?
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06.07.2023 19:40 Відповісти
+3
Лучше бы прихлопнули те фирмы что микросхемы и узлы им поставляют.
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06.07.2023 19:32 Відповісти
+2
А я пр что?
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06.07.2023 19:51 Відповісти
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Лучше бы прихлопнули те фирмы что микросхемы и узлы им поставляют.
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06.07.2023 19:32 Відповісти
Ага, убить все фирмы микрочипов... А может нечистых на руку постасщиков?
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06.07.2023 19:40 Відповісти
Продают оптовики и перекупы.
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06.07.2023 19:48 Відповісти
А я пр что?
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06.07.2023 19:51 Відповісти
Треба запровадити суворий санкційний режим проти Ірану на експорт свинини !!
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06.07.2023 19:40 Відповісти
А Іран про це знає -- шо иого так щем*ять.
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06.07.2023 19:46 Відповісти
Іран вже треба розябувати ракетами і топити іхній флот, а не санкції вводити
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06.07.2023 19:55 Відповісти
Контрабандистів жодна санкція не зупинить. Навіть повна заборона експорта-імпорта Ірану. Знести режим - це один єдиний вихід.
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06.07.2023 19:55 Відповісти
Hello, Great Britain. What do you think about being the leader in giving us long-range missiles to destroy Russian military factories? How about uniting the world around this idea?
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06.07.2023 23:15 Відповісти
 
 