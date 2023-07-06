УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12644 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 869 2

У Львові вдалося розібрати 43% завалів на місці влучання російської ракети, - ДСНС

львів

Станом на 18:00 на місці ворожого ракетного удару по Львову розібрано близько 43% завалів.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ. 

"Станом на 18:00 роботи на місці ворожого удару тривають. Вивезено 140 куб. м уламків будівельних конструкцій, розібрано близько 43% завалів", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, на місці "розгорнуто дев’ять наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги, з яких два – від ДСНС. Психологи надали допомогу 307 особам".

До робіт від ДСНС залучено 258 рятувальників і 40 одиниць техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія засудила ракетний удар по Львову

Нагадаємо, цієї ночі, близько 2:30, російська ракета влучила у будинок. Наразі відомо про 40 поранених та 5 загиблих.

Львів (3091) обстріл (29206) ДСНС (5163)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прильоти, розбір завалів... Це вже якась буденність. Так не повинно бути!
показати весь коментар
06.07.2023 19:53 Відповісти
43%.
показати весь коментар
06.07.2023 21:31 Відповісти
 
 