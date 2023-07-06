У Львові вдалося розібрати 43% завалів на місці влучання російської ракети, - ДСНС

Станом на 18:00 на місці ворожого ракетного удару по Львову розібрано близько 43% завалів.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 18:00 роботи на місці ворожого удару тривають. Вивезено 140 куб. м уламків будівельних конструкцій, розібрано близько 43% завалів", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, на місці "розгорнуто дев’ять наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги, з яких два – від ДСНС. Психологи надали допомогу 307 особам".

До робіт від ДСНС залучено 258 рятувальників і 40 одиниць техніки.

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Нагадаємо, цієї ночі, близько 2:30, російська ракета влучила у будинок. Наразі відомо про 40 поранених та 5 загиблих.