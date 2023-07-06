Головне завдання Ради - виконати перелік рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС, - Порошенко

Петро Порошенко після засідання Парламентського комітету Асоціації України та ЄС заявив журналістам, що усі гілки влади України мають сконцентрувати зусилля і виконати перелік рекомендацій Єврокомісії, щоб до кінця року почалися передвступні переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Головну справу зробили наші воїни, а решту ще треба зробити. Не треба шукати інших шляхів. Я почув в Брюсселі фразу – "це не про переговори і не про компроміси". Ми всі переговори завершили тоді, коли отримували статус, а це те, що треба виконати. Припиніть дискусії і працюйте", – зауважив Порошенко.

"Моя мета – максимально зробити все, щоб у жовтні Єврокомісія проголосувала за початок переговорів про майбутній вступ України до Євросоюзу. А в грудні Європейська Рада має проголосувати про початок переговорів. Я – оптиміст, але ми маємо дуже-дуже важко працювати, бо від цих двох місяців залежить майбутнє України", – зазначив лідер "ЄС".

Він також зауважив: якщо передвступні переговори не почнуться в цьому році – невідомо коли вони взагалі почнуться.

"Це відкине Україну від європейської інтеграції і створить додаткові загрози існування держави", – вважає Порошенко. Він застеріг від безвідповідального підходу до імплементації відповідних вимог Єврокомісії: "це і питання незалежності антикорупційної інфраструктури, верховенства права, судової реформи. Треба відкинути ці безглузді законопроекти, які намагаються знову поставити суди під контроль влади – це суперечить європейським принципам. І питання захисту прав людини, захисту свободи слова, інвестиційний клімат, на який партнери звертають спеціальну увагу. Ми маємо записати, зрозуміти, розпланувати – і нічого важливішого зараз для роботи парламенту немає", – наголосив політик.

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"Дуже амбітна декларація була прийнята за підсумками нашої роботи в Парламентському комітеті Асоціації. Всі позиції, які Україна має виконати, запропонували європейці. Ми не можемо звідти викидати нічого. Я ще раз підкреслюю – це вже не торги", – констатував Порошенко.