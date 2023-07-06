Головне завдання Ради - виконати перелік рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС, - Порошенко
Петро Порошенко після засідання Парламентського комітету Асоціації України та ЄС заявив журналістам, що усі гілки влади України мають сконцентрувати зусилля і виконати перелік рекомендацій Єврокомісії, щоб до кінця року почалися передвступні переговори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Головну справу зробили наші воїни, а решту ще треба зробити. Не треба шукати інших шляхів. Я почув в Брюсселі фразу – "це не про переговори і не про компроміси". Ми всі переговори завершили тоді, коли отримували статус, а це те, що треба виконати. Припиніть дискусії і працюйте", – зауважив Порошенко.
"Моя мета – максимально зробити все, щоб у жовтні Єврокомісія проголосувала за початок переговорів про майбутній вступ України до Євросоюзу. А в грудні Європейська Рада має проголосувати про початок переговорів. Я – оптиміст, але ми маємо дуже-дуже важко працювати, бо від цих двох місяців залежить майбутнє України", – зазначив лідер "ЄС".
Він також зауважив: якщо передвступні переговори не почнуться в цьому році – невідомо коли вони взагалі почнуться.
"Це відкине Україну від європейської інтеграції і створить додаткові загрози існування держави", – вважає Порошенко. Він застеріг від безвідповідального підходу до імплементації відповідних вимог Єврокомісії: "це і питання незалежності антикорупційної інфраструктури, верховенства права, судової реформи. Треба відкинути ці безглузді законопроекти, які намагаються знову поставити суди під контроль влади – це суперечить європейським принципам. І питання захисту прав людини, захисту свободи слова, інвестиційний клімат, на який партнери звертають спеціальну увагу. Ми маємо записати, зрозуміти, розпланувати – і нічого важливішого зараз для роботи парламенту немає", – наголосив політик.
"Дуже амбітна декларація була прийнята за підсумками нашої роботи в Парламентському комітеті Асоціації. Всі позиції, які Україна має виконати, запропонували європейці. Ми не можемо звідти викидати нічого. Я ще раз підкреслюю – це вже не торги", – констатував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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чому впав вертоліт із Монастирським? може, тому, що кроти продовжують свою підривну роботу?
чому зеленський не звільнить Єрмака, який підім'яв уже під себе ВСЕ? от скажи, чому?
при чому тут порохоботи взагалі? порохоботи тільки за Україну, а їх щемлять, садять у тюрми (Ріф, Марченко, Червінський), а вони виходять і знов за Україну.
при цьому зелені горлають за єдність, а самі пресують всіх, ТІТУШОК наймають!! це як?? це за перемогу?
от скажи? нє, нема методички від подоляка на цю тему?
якщо ми так сильно залежимо від заходу, невже не можна хоч якісь речі самим робити? дрони? МІНИ???? артилерійські стволи? Точки У?
так-то воно так, війна з 2014. але якби у нас було все заміновано, реалізовані ракетні програми, економіка сильна (а вона росла!), патріоти в парламенті, реформи йшли, то путлєр би й не наважився. а так вони на парад йшли, розраховували, що дорога вільна й заасфальтована. і так воно і було.
https://youtu.be/H7-XZnmYBt8 4 роки АТО за 2 хвилини
А теперь рашотролли и подоляшавки!!! ФАС!!!
а тут Порошенко пропонує Раді свою справу робити - зовсім з глузду з'їхав Петро Олексійович...
https://t.me/tZEinform/24829 До захисту європейських і натівських перспектив Зеленського долучився Порошенко. Нічому не вчить життя людину...
https://t.me/tZEinform/24832 Коли перед черговими виборами проти Порошенко порушать кримінальну справу за "розкрадання цукерок у Рошені" і виведуть його з боротьби, тоді ми нагадаємо йому, що він не вміє ненавидіти
А у Державника на першому місті країна , навить ,якщо це послаблює його позиції ,як політичного гравця
Порох попереджає!
Нас попереджає, не Європу... Нас, юзерів попереджає, а не єврочиновників, які вирішуватимуть, чи розпочинати переговори...
Щоб стати частиною європейської родини, частиною Євросоюзу, нам необхідно виконати 7 пунктів вступних вимог Єврокомісії. А зробити це Україна має протягом наступних двох-трьох місяців. За цей час ми маємо продемонструвати прорив.
Як тоді, у 2017 році, для підписання безвізового режиму з ЄС ми виконали 144 критерії. І тільки так.
Зараз - потрібна така ж тактика.
Україна повинна встигнути виконати всі умови до жовтня, до оціночної місії, надати все, що стосується верховенства права, незалежності антикорупційної інфраструктури, електронного декларування, свободи ЗМІ, свободи людей, здоров'я, прав людини, всього.
Це все, в першу чергу, повинні зробити ми: Уряд та Верховна Рада. А далі справа за Європейським Союзом.
https://ua.depositphotos.com/12704011/stock-illustration-red-exclamation-sign.html
От і виходить, триЄдина задача!!
які запитання можуть бути у лузерів, що втратили владу із-за непомірної захланності?
але є закономірне у час війни ПОГІРШЕННЯ ОБСТАВИН ДЛЯ ВСТУПУ В ЄС.
Хіба що Порох не згадує про вступ до НАТО (і проблеми які супроводжують цей вступ), і тільки через те, щоб не нашкодити... Як свого часу нашкодила Тимошенко в 2008-му році...
Тепер черга вашої монобільшості на чолі з ЄрЗе виконати свою ОСЛАБЛЕНУ частину вимог. І май на увазі, шо це тільки сім перших вимог; а їх потім буде не сім, і навіть не сімдесят сім, а більше ніж сімсот сім.
НЕСВОЄЧАСНІ.
Напевне щоб не забули?
Пєтя планував підім'яти під себе судову гілку влади.
вступ у ЄС для нього була не першочергова мета.
знищити накуй корупціонерів
зараз війна в Україні
в зе, незаконний військовий стан
все одно, можна знищувати фізично
треба а не можна
бо коли одні воюють а другі тричі на рік білять бордюри чи роблять капремонт районного стадіону
за 130 лямів
то швидка смерть для них це за щастя
гірше, відправка на ноль...
яку місцеву владу обрали-таку й маємо.
У НАС У ЛЬВОВІ ТЕ САМЕ (
і все по закуну ібавбись той закон в рот
то виходить ми взагалі не обирали
Маю честь бути одним з 25%!
цікаво..як виконати економічний критерій у час Війни.
Думаю,Пєтя "рамси попутав"(
1) Наявність ринкової економіки: це коли немає олігархів (чи їх представників) у законодавчої владі - а вони є, це коли провладні особи не займаються рейдерством, а вони займаються, це коли звичайний підприємець може виграти суд проти держави - цього апріорі не було і не є можливим. І так далі, і таке інше.
2) Здатність витримувати конкурентний тиск: це коли в собівартості продукції нема відкатів можновладцям, а вони є, це коли в собівартості продукції немає 100% премії за риск ведення підприємництва в Україні (з її корупцією, Податковим законодавством, що постійно змінюється та хабарями податківцям і місцевої владі і так далі), це коли ти не можеш за хабар купити любий позитивний висновок відносно твоєї продукції... і так далі...
3) здатність витримувати дію ринкових сил в ЄС - взагалі мовчу, дивись п. 1 та п. 2
Те, що я написав, це ще не всі проблеми. Країна не зможе їх подолати у найближчі 40 років. А можливо ніколи. Тому що вони наслідки нашого менталітету. Керівництво країни - це наслідки нашого менталітету (вони ж не взялися не звідки)