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Головне завдання Ради - виконати перелік рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко після засідання Парламентського комітету Асоціації України та ЄС заявив журналістам, що усі гілки влади України мають сконцентрувати зусилля і виконати перелік рекомендацій Єврокомісії, щоб до кінця року почалися передвступні переговори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Головну справу зробили наші воїни, а решту ще треба зробити. Не треба шукати інших шляхів. Я почув в Брюсселі фразу – "це не про переговори і не про компроміси". Ми всі переговори завершили тоді, коли отримували статус, а це те, що треба виконати. Припиніть дискусії і працюйте", – зауважив Порошенко.

"Моя мета – максимально зробити все, щоб у жовтні Єврокомісія проголосувала за початок переговорів про майбутній вступ України до Євросоюзу. А в грудні Європейська Рада має проголосувати про початок переговорів. Я – оптиміст, але ми маємо дуже-дуже важко працювати, бо від цих двох місяців залежить майбутнє України", – зазначив лідер "ЄС".

Він також зауважив: якщо передвступні переговори не почнуться в цьому році – невідомо коли вони взагалі почнуться.

"Це відкине Україну від європейської інтеграції і створить додаткові загрози існування держави", – вважає Порошенко. Він застеріг від безвідповідального підходу до імплементації відповідних вимог Єврокомісії: "це і питання незалежності антикорупційної інфраструктури, верховенства права, судової реформи. Треба відкинути ці безглузді законопроекти, які намагаються знову поставити суди під контроль влади – це суперечить європейським принципам. І питання захисту прав людини, захисту свободи слова, інвестиційний клімат, на який партнери звертають спеціальну увагу. Ми маємо записати, зрозуміти, розпланувати – і нічого важливішого зараз для роботи парламенту немає", – наголосив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нерішучість Альянсу щодо запрошення України означатиме, що НАТО все ще боїться Путіна, - Порошенко

"Дуже амбітна декларація була прийнята за підсумками нашої роботи в Парламентському комітеті Асоціації. Всі позиції, які Україна має виконати, запропонували європейці. Ми не можемо звідти викидати нічого. Я ще раз підкреслюю – це вже не торги", – констатував Порошенко.

Автор: 

ВР (15045) Порошенко Петро (15193) членство в ЄС (1299) Європейська Солідарність (1090)


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Топ коментарі
+37
Все правильно. Якби тупе насєлєніє не вибрало б янелоха оманського, уже були б в ЄС і зі зброєю. а може і путлєр би не напав.
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06.07.2023 19:43 Відповісти
+24
З державним зрадником її не виграти
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06.07.2023 19:52 Відповісти
+23
зеленим шмаркля ботам?
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06.07.2023 19:51 Відповісти
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Все правильно. Якби тупе насєлєніє не вибрало б янелоха оманського, уже були б в ЄС і зі зброєю. а може і путлєр би не напав.
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06.07.2023 19:43 Відповісти
зеленим шмаркля ботам?
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06.07.2023 19:51 Відповісти
У зелебобів голова не варить, їм тільки про квартал можна говорити чи сватів вони в цьому шарять
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06.07.2023 19:59 Відповісти
Головне завдання ВРУ це нарешті упорядкувати залучення в штат ЗСУ іноземних добровольців, бо власні людські ресурси вже вичерпані і потрібно активно залучати іноземних громадян для ведення бойових дій. На жаль досі це питання не врегульовано і через це іноземці потрапляють до в'язниці на батьківщині бо їх не зачисляли до штату ЗСУ, а вони перебували в незрозумілому статусі, що трактується європейською юстицією як найманство і переслідується по закону. І тільки в голові у порошенка живуть єврофантазії.
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06.07.2023 22:11 Відповісти
До чого тут викладена вами інформація, що не відповідає дійсності?
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07.07.2023 10:04 Відповісти
Ви не можете оцінювати мою інформацію, бо ви не володієте питанням.
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08.07.2023 10:46 Відповісти
З державним зрадником її не виграти
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06.07.2023 19:52 Відповісти
Ті хто заперечують майбутню перемогу України це вороги, чомусь я не дивуюсь що це прихильники порошенка!
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06.07.2023 22:13 Відповісти
Тому що ти лох, я не прихильник Порошенка.
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06.07.2023 22:18 Відповісти
Ну тоді ти просто ворог, який заперечує навіть гіпотетичну можливість України виграти війну.
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06.07.2023 22:25 Відповісти
Тобто, прихильники Порошенка вороги?
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06.07.2023 22:33 Відповісти
Не повіриш, але я таке чув від опущених адептів зелебоби, ще до того як вони протікали за кордон, наприклад я за останній рік, тих імбецилів тільки у форумах бачу
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07.07.2023 10:06 Відповісти
Куда тут всем до известного местного фрика Igor L. Таблетки не позволяют понять, Игореша, что можно это делать параллельно? Тогда крепись.
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06.07.2023 19:56 Відповісти
Саме так паралельно як це робив порошенко, однією рукою забороняв ЗСУ стріляти по ворогу, а другою рукою здавав Україну путіну через Мінські угоди!
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06.07.2023 22:14 Відповісти
ты игорёша ***** свинорылый...\это даже не вопрос...\
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06.07.2023 22:23 Відповісти
Судячи з твоїх коментів політика та держ управління не твоє, піди сватів передивися не заважай нормальним людям спілкуватися
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07.07.2023 10:08 Відповісти
Судячи з ваших оцінок які ви щедро роздаєте наліво і направо, оцінювання це не ваше.
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08.07.2023 10:48 Відповісти
Не навчанай вченого! Якщо ти так пхнеш за опущеного корупціонера гриценка, то ясно, що у тебе з головою не все добре.
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09.07.2023 06:37 Відповісти
Прими уже своих таблеток, хворе. И перестань срать ртом.
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07.07.2023 10:14 Відповісти
як, як ти виграєш війну із кротами на топ-постах (Єрмак, Демченко, сотні агентів)? із такою корупцією, коли крадуть мільярдами? коли партнери дивляться на все на це і остерігаються давати ******* зброю! коли сам цей Єрмак казав (і це факт), що "надлишки" зброї вони продають, бо законодавство України не забороняє їм це робити.
чому впав вертоліт із Монастирським? може, тому, що кроти продовжують свою підривну роботу?
чому зеленський не звільнить Єрмака, який підім'яв уже під себе ВСЕ? от скажи, чому?
при чому тут порохоботи взагалі? порохоботи тільки за Україну, а їх щемлять, садять у тюрми (Ріф, Марченко, Червінський), а вони виходять і знов за Україну.
при цьому зелені горлають за єдність, а самі пресують всіх, ТІТУШОК наймають!! це як?? це за перемогу?
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06.07.2023 19:57 Відповісти
Одна деталь помилкова: А.Антоненко не порохобот, скоріше порохофоб (до свого арешту) - а так все інше - все вірно
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06.07.2023 20:07 Відповісти
Виграти війну можна якщо Президент не сцикун і не зрадник (жму руку обнімаю). Зеленський продемонструє це порошенку!
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06.07.2023 22:17 Відповісти
Ти - балабол, хоч би раз подивився, що і скільки Порошенко робить ЗСУ.
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06.07.2023 19:58 Відповісти
Я щось пропустив? Де порошенко щось робить для ЗСУ? То все волонтери роблять до яких долучається порошенко тільки частиною грошей з незрозумілих фондів, до яких надходять гроші з офшорів, де порошенко переховує прибутки від оподаткування в Україні.
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06.07.2023 22:15 Відповісти
«Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче». © Григорій Сковорода.
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07.07.2023 11:30 Відповісти
во главе с твоим палковником Грицацуевым...?
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06.07.2023 20:07 Відповісти
На чолі з Гриценком ми б вже виграли цю війну і повісили б путіна в Гаазі!
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06.07.2023 22:18 Відповісти
вас там вместе нужно повесить - и тебя тролля...!
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06.07.2023 22:22 Відповісти
Гриценко така ж шляпа як і зеля, тільки менш розкручена, жидівсько - кацапській проекти, тьфу на них!
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07.07.2023 10:10 Відповісти
Ви не можете побачити різниці між експертом міжнародного рівня з питань безпеки та оборони Гриценка та шоумена Зеленського. Про що з Вами говорити?
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08.07.2023 10:45 Відповісти
Експерт міжнародного рівня хіба, що з корупції та дебілізму, ізниця лише в тому, що проекти різних людей, гроші різні вкладають, але ладно ще зелеботи повелись на нелоха, через медійну складову так би мовити за гівно в гарній упаковці, то електорат гриценка, окрім того, що імбецили, то ще й пхнуть за явного відкритого давно смердючого кизяка
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09.07.2023 06:44 Відповісти
чтоб ты здохло троллячье падло...!
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06.07.2023 20:09 Відповісти
і ще, скажи мені, як виграти війну, якщо Укроборонпром розвалювали півтора року, ні чорта не зробили, тепер цього Гусєва звільнили (без конфіскації) і призначили дурачка якогось, 31 рік, такого самого ставленика Єрмака, як і всі вони?
от скажи? нє, нема методички від подоляка на цю тему?
якщо ми так сильно залежимо від заходу, невже не можна хоч якісь речі самим робити? дрони? МІНИ???? артилерійські стволи? Точки У?
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06.07.2023 20:11 Відповісти
это тролльскотина...
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06.07.2023 20:22 Відповісти
Як розвалювали Укроборонпром бізнес партнери порошенка знає вся країна завдяки журналістським розслідуванням! А зараз Укроборонпром починає нарешті працювати.
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06.07.2023 22:19 Відповісти
Виграти війну і Зе - ці речі несумісні
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06.07.2023 21:24 Відповісти
путін напав в 2014...
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06.07.2023 19:55 Відповісти
ну, повномасштабно б не напав. скільки людей не було б закатовано, убито, вивезено в парашу...
так-то воно так, війна з 2014. але якби у нас було все заміновано, реалізовані ракетні програми, економіка сильна (а вона росла!), патріоти в парламенті, реформи йшли, то путлєр би й не наважився. а так вони на парад йшли, розраховували, що дорога вільна й заасфальтована. і так воно і було.
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06.07.2023 20:03 Відповісти
Так. З 2014-го. Відео, чомусь, починається лише з 1 липня, а не з 14 квітня, початку оголошення АТО. Нажаль. (

https://youtu.be/H7-XZnmYBt8 4 роки АТО за 2 хвилини
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06.07.2023 20:25 Відповісти
Головну справу зробили наші воїни, а решту ще треба зробити. Не треба шукати інших шляхів. Я почув в Брюсселі фразу - "це не про переговори і не про компроміси". Ми всі переговори завершили тоді, коли отримували статус, а це те, що треба виконати. Припиніть дискусії і працюйте", - зауважив Порошенко.

А теперь рашотролли и подоляшавки!!! ФАС!!!
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06.07.2023 19:49 Відповісти
Ніякого вступу не буде з троянським конем на чолі.
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06.07.2023 19:50 Відповісти
А вот в этом и есть самая большая загвоздка.

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06.07.2023 19:53 Відповісти
до сі було все зрозуміло - головне завдання Ради було і є не голосувати за жодний проект від ЄС і зализувату зелену опу до безотвіру.
а тут Порошенко пропонує Раді свою справу робити - зовсім з глузду з'їхав Петро Олексійович...
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06.07.2023 19:54 Відповісти
https://t.me/tZEinform tZEinform

https://t.me/tZEinform/24829 До захисту європейських і натівських перспектив Зеленського долучився Порошенко. Нічому не вчить життя людину...

https://t.me/tZEinform/24832 Коли перед черговими виборами проти Порошенко порушать кримінальну справу за "розкрадання цукерок у Рошені" і виведуть його з боротьби, тоді ми нагадаємо йому, що він не вміє ненавидіти
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06.07.2023 20:24 Відповісти
Ненависть то для гундосих клоунів

А у Державника на першому місті країна , навить ,якщо це послаблює його позиції ,як політичного гравця
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06.07.2023 20:54 Відповісти
Тільки про початок переговорів про вступ України до ЄС йдеться на ********* етапі; тобто: можна починати чи ні... Бо всі сім ОСЛАБЛЕНИХ (ослаблених через чинну війну) умов для вступу в Євросоюз - чинна влада ЄрЗе саботує їх виконання! З такими темпами - переговори не розпочнуться!

Порох попереджає!
Нас попереджає, не Європу... Нас, юзерів попереджає, а не єврочиновників, які вирішуватимуть, чи розпочинати переговори...
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06.07.2023 19:57 Відповісти
Зараз усе в руках правлячої влади. Суспільство та опозиція, у свою чергу, мають зробити все, щоб влада не посміла зійти з курсу України на ЄС.
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06.07.2023 20:00 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/6500 Петро Порошенко :
Щоб стати частиною європейської родини, частиною Євросоюзу, нам необхідно виконати 7 пунктів вступних вимог Єврокомісії. А зробити це Україна має протягом наступних двох-трьох місяців. За цей час ми маємо продемонструвати прорив.
Як тоді, у 2017 році, для підписання безвізового режиму з ЄС ми виконали 144 критерії. І тільки так.
Зараз - потрібна така ж тактика.
Україна повинна встигнути виконати всі умови до жовтня, до оціночної місії, надати все, що стосується верховенства права, незалежності антикорупційної інфраструктури, електронного декларування, свободи ЗМІ, свободи людей, здоров'я, прав людини, всього.

Це все, в першу чергу, повинні зробити ми: Уряд та Верховна Рада. А далі справа за Європейським Союзом.
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06.07.2023 20:01 Відповісти
где безумная, почему еще молчит? тут такое, а она куда-то пропала.
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06.07.2023 20:02 Відповісти
Вона в цей час бере за щоку.
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06.07.2023 20:17 Відповісти
Саме це Єрмак з Зеленським і не збираються робити. У них проблема: збудувати "правовий" фундамент контролювання ВСІХ політичних, фінансових органів та потоків. Своїми людьми. Україна крокує в стан авторитаризма. Невже люди осліпли ? Невже Єрмак втратив совість ? Повністю.
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06.07.2023 20:07 Відповісти
знаки запитання зайві. Там має бути знак

https://ua.depositphotos.com/12704011/stock-illustration-red-exclamation-sign.html
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06.07.2023 20:13 Відповісти
Привладні зараз на роздоріжжі, бо треба виконувати завдання і ЄС, і Оманщини, а тут ще сидить в хаті НЕгромадянин України, уже скільки часу під час московитів війни…
От і виходить, триЄдина задача!!
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06.07.2023 20:07 Відповісти
Верховна Рада сьогодні обслуговує Єрмака і Зеленського.
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06.07.2023 20:13 Відповісти
ЯКЩО ЗЕ ОТРИМАВ У ВР МОНОБІЛЬШІСТЬ-ТО
які запитання можуть бути у лузерів, що втратили владу із-за непомірної захланності?
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06.07.2023 21:30 Відповісти
Так по Зельоному марафоні звітують, що Рада радо все виконала. Але ЄС таке-сяке погане, що ставлять якісь окремі умови та вимоги, придумують якісь причини, тільки щоб не приймати Україну. Яку так сміло прогресивно веде вперед самий передовий керманич серед усіх керманичів з кварталістів. Тому нам скоріш всього не потрібні ніякі ЄС та НАТО. Які з подачі Кацапії вимагають якісь реформи.
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06.07.2023 20:16 Відповісти
є виконані умови.

але є закономірне у час війни ПОГІРШЕННЯ ОБСТАВИН ДЛЯ ВСТУПУ В ЄС.
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06.07.2023 21:21 Відповісти
Народ, а ви розумієте, що все те, про що говорить Порох стосовно умов вступу в Євросоюз, рівною мірою стосується умов вступу в НАТО, про які нам нагадають у Вільнюсі через тиждень?
Хіба що Порох не згадує про вступ до НАТО (і проблеми які супроводжують цей вступ), і тільки через те, щоб не нашкодити... Як свого часу нашкодила Тимошенко в 2008-му році...
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06.07.2023 20:19 Відповісти
Розумний політик давно би запросив усіх фахових та досвідчених, що мають дипломатичний досвід для роботи з іноземними партнерами, фахових та досвідчених для розвитку економіки, фахових та досвідчених у написанні законів... Але ж - НІТ, має бути тільки посередність, щоби не затьмарювала найхаризматичнійшого, та цілковита відданість Зеленському, яка ще має бути закріплена "папочкою Татарова" на клієнта.
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06.07.2023 20:19 Відповісти
Блин, так а чего он их не выполнил?
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06.07.2023 20:20 Відповісти
Он только успел в 3 раза поднять на все цены, чтобы нам дали безвиз. А для вступления в ЕС цены ещё в 10 раз надо поднять. Этого он не успел сделать
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06.07.2023 20:30 Відповісти
У так претензия к кому?
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06.07.2023 20:51 Відповісти
свою частину, аж 144 пункти, "он их выполнил"; а точніше - з-за його наполягання виконала тодішня коаліця БПП+НФ з урядами Яценюка+Гройсмана.
Тепер черга вашої монобільшості на чолі з ЄрЗе виконати свою ОСЛАБЛЕНУ частину вимог. І май на увазі, шо це тільки сім перших вимог; а їх потім буде не сім, і навіть не сімдесят сім, а більше ніж сімсот сім.
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06.07.2023 20:30 Відповісти
Я читал, что главная претензия - коррупция. Ее чет Порошенко не поборол. Или я чего не понял?
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06.07.2023 20:53 Відповісти
Пєтя якісь пропозиції кидає..

НЕСВОЄЧАСНІ.

Напевне щоб не забули?
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06.07.2023 21:19 Відповісти
як красіво придурюються 73/43%зебіли
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06.07.2023 21:22 Відповісти
ЗГАДАЙТЕ.

Пєтя планував підім'яти під себе судову гілку влади.

вступ у ЄС для нього була не першочергова мета.
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06.07.2023 21:25 Відповісти
Ну про это я ничего не знаю, но судя по коррупции в судах.... У него ничего не получилось)
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06.07.2023 22:14 Відповісти
одну, ьлять, одну рекомендацію треба виконати
знищити накуй корупціонерів
зараз війна в Україні
в зе, незаконний військовий стан
все одно, можна знищувати фізично
треба а не можна
бо коли одні воюють а другі тричі на рік білять бордюри чи роблять капремонт районного стадіону
за 130 лямів
то швидка смерть для них це за щастя
гірше, відправка на ноль...
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06.07.2023 20:32 Відповісти
бо коли одні воюють а другі тричі на рік білять бордюри чи роблять капремонт районного стадіону за 130 лямів

яку місцеву владу обрали-таку й маємо.

У НАС У ЛЬВОВІ ТЕ САМЕ (
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06.07.2023 21:27 Відповісти
а в Ладижині, мар той що сібався призначив за себе свою людину
і все по закуну ібавбись той закон в рот
то виходить ми взагалі не обирали
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07.07.2023 11:23 Відповісти
Ця людина дуже схожа на президента,поводиться як президент,думає як президент,вдягається як президент.А то опудало зелене,мені не президент
Маю честь бути одним з 25%!
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06.07.2023 20:56 Відповісти
Головне завдання Ради - виконати перелік рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС


цікаво..як виконати економічний критерій у час Війни.

Думаю,Пєтя "рамси попутав"(
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06.07.2023 21:17 Відповісти
Щодо економічного критерію - справа не в сьогоднішньому рівні ВВП та не в знищених на 50% потужностях. Справа в принципах:
1) Наявність ринкової економіки: це коли немає олігархів (чи їх представників) у законодавчої владі - а вони є, це коли провладні особи не займаються рейдерством, а вони займаються, це коли звичайний підприємець може виграти суд проти держави - цього апріорі не було і не є можливим. І так далі, і таке інше.
2) Здатність витримувати конкурентний тиск: це коли в собівартості продукції нема відкатів можновладцям, а вони є, це коли в собівартості продукції немає 100% премії за риск ведення підприємництва в Україні (з її корупцією, Податковим законодавством, що постійно змінюється та хабарями податківцям і місцевої владі і так далі), це коли ти не можеш за хабар купити любий позитивний висновок відносно твоєї продукції... і так далі...
3) здатність витримувати дію ринкових сил в ЄС - взагалі мовчу, дивись п. 1 та п. 2

Те, що я написав, це ще не всі проблеми. Країна не зможе їх подолати у найближчі 40 років. А можливо ніколи. Тому що вони наслідки нашого менталітету. Керівництво країни - це наслідки нашого менталітету (вони ж не взялися не звідки)
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06.07.2023 22:16 Відповісти
 
 