УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12644 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
618 2

Понад 140 тисяч українців знайшли прихисток у Болгарії від початку повномасштабної війни

біженці,українці

Більш ніж 140 тисяч українців, які були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення РФ, знайшли прихисток в Болгарії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту в Болгарію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Загалом більше 140 тисяч людей отримали захист у Болгарії, і я дуже вдячний за це", - зазначив він.

Він подякував болгарському народові за це, а також запевнив, що Україна робить усе можливе, щоб усі українські громадяни могли повернутись додому.

Також читайте: Кожен п’ятий українець - за кордоном через війну, - ОПОРА

Нагадаємо, Зеленський перебуває в Болгарії з офіційним візитом. 

біженці (1897) Болгарія (788) Зеленський Володимир (24368)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивно, що не підписали "новину" - зеленський.
показати весь коментар
06.07.2023 20:31 Відповісти
Ну было же нормальное , чисто украинское слово - притулок . Нет надо всё перековеркать на новый лад .
показати весь коментар
06.07.2023 21:48 Відповісти
 
 