Понад 140 тисяч українців знайшли прихисток у Болгарії від початку повномасштабної війни

Більш ніж 140 тисяч українців, які були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення РФ, знайшли прихисток в Болгарії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту в Болгарію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом більше 140 тисяч людей отримали захист у Болгарії, і я дуже вдячний за це", - зазначив він.

Він подякував болгарському народові за це, а також запевнив, що Україна робить усе можливе, щоб усі українські громадяни могли повернутись додому.

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Нагадаємо, Зеленський перебуває в Болгарії з офіційним візитом.