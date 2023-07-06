Понад 140 тисяч українців знайшли прихисток у Болгарії від початку повномасштабної війни
Більш ніж 140 тисяч українців, які були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення РФ, знайшли прихисток в Болгарії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту в Болгарію, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загалом більше 140 тисяч людей отримали захист у Болгарії, і я дуже вдячний за це", - зазначив він.
Він подякував болгарському народові за це, а також запевнив, що Україна робить усе можливе, щоб усі українські громадяни могли повернутись додому.
Нагадаємо, Зеленський перебуває в Болгарії з офіційним візитом.
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User Name #546219
показати весь коментар06.07.2023 20:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Григорий #524521
показати весь коментар06.07.2023 21:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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