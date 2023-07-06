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Зеленський про контрнаступ ЗСУ: Ідемо пішки, бо розміновуємо, а потім рухається техніка

зеленський

Президент Володимир Зеленський нешвидкі темпи просування українських Сил оборони у контрнаступі пояснює створенням росіянами трьох рубежів оборони і суцільним мінуванням території.

Про це він сказав на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли була одна лінія замінування, один рубіж оборони, це було кілька місяців тому, нам потрібен був відповідний об’єм для військової деокупаційної операції. За час, поки воно все йшло і ми ламали ті причини, про які сказав, з’явився другий рівень. За час, коли все дійшло, з’явився третій рівень. По три лінії оборони, у три рубежі, три лінії мінування – ось вам і все, чому щось уповільнюється", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що росіяни мінують усе вщент, у тому числі й на тимчасово окупованій ними території.

"Ущент замінована територія, а наші хлопці повинні йти вперед. Вони не можуть йти вперед від особливої техніки і цієї техніки дійсно мало. Є держави, які є нейтральними, є держави, які довго думають, є бюрократичні процеси, є багато всього. Ми реально стоїмо перед таким глобальним багатогранним викликом", - зауважив Президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про контрнаступ ЗСУ: Йде за планом, але хотілося б швидше

Глава держави відзначив також, що Росія не шкодує своїх людей, використовуючи їх ,як м’ясо, однак Україна не буде так діяти.

"Ідемо, бо йдемо пішки, розміновуємо, а потім іде техніка. Це різниця - йти пішки чи їхати на техніці. Далі є деякий дефіцит техніки. Якщо немає техніки, ви не можете своїх людей просто кидати, як м’ясо, так не може бути, бо воюємо ми за що? За людей, за права, за свободи", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що в деяких політиків є вагання щодо надання українцям необхідного озброєння, а ці вагання – це час, який забирає життя українських людей.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+41
Три лінії оборони за РІК. Вова, а що ти робив ТРИ роки?
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06.07.2023 20:35 Відповісти
+39
Убирал уже существующие, разминировал и отводил войска с капитально отстроенных позиций. Т.е. работал на стороне захватчика.
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06.07.2023 20:38 Відповісти
+37
Ну и? А теперь понял козел сколько времени пришлось бы двигаться оркам до Днепра, если бы не твое долбанное разминирование, манкурт?
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06.07.2023 20:36 Відповісти
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Три лінії оборони за РІК. Вова, а що ти робив ТРИ роки?
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06.07.2023 20:35 Відповісти
Ходив пішки по асфальту.
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06.07.2023 20:37 Відповісти
Убирал уже существующие, разминировал и отводил войска с капитально отстроенных позиций. Т.е. работал на стороне захватчика.
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06.07.2023 20:38 Відповісти
В смислі "не Порошенко?" (це був сарказм)
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06.07.2023 20:40 Відповісти
тюльпаны, гвоздики, васильки, пионы и изделие"Земледелие"
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06.07.2023 20:56 Відповісти
****...дил деньги у Армии и народа. Все три года. И продолжает пиз..ть.
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06.07.2023 20:41 Відповісти
Ну и? А теперь понял козел сколько времени пришлось бы двигаться оркам до Днепра, если бы не твое долбанное разминирование, манкурт?
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06.07.2023 20:36 Відповісти
А у нас не было ПВО и самолётов? А у нас не было комплексов "Точка У"? А у нас не было РСЗО "Град" и "Смерч"? А у нас не было САУ "Акация" и "Гвоздика"? Вы это все точно знаете или слышали где?
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06.07.2023 20:54 Відповісти
Врать здесь так по дебильному не нужно. Здесь все не идиоты, как вы. Чем тогда их встретили под Киевом, Харьковом, Николаевом, Сумами, Марьинкой и т.д.? Чем, же тогда встретили в эти же дни?
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06.07.2023 21:03 Відповісти
Не надо здесь так по дебильному врать. Запечатать врага в двух бутылочных горлышках Чонгара и Перекопа намного легче чем держать фронт от Угледара до Вознесенска. Еще раз - здесь не идиоты как вы. А Каховская ГЭС, а Херсон, а Мариуполь, а сотни тысяч жертв - это типа не катастрофа? Откуда вы такие дебилы лезете?
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06.07.2023 21:11 Відповісти
Еще раз - А под Васильевкой не степь, а под Угледаром, а под Херсоном, а под Николаевом, а под Вознесенском, а под Снигиревкой, а под Баштанкой, а под Высокопольем? Глобус дебилу подарить? И там "крымской авиации" нет? А у нас ПВО нет? И какая авиация помешала этому козлу взорвать мосты на Днепре и пустить орков на правобережье до обеда 24.02? Где минимальная ширина реки - 850 метров. Ну и, дебил, это тоже кто-то другой виноват?
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06.07.2023 21:48 Відповісти
Пиз@еть не надо тут так тупо, дебил. А чем сбивали тогда под Снигиревкой. а под Николаевом, а под Высокопольем, а под Одессой, а под Запорожьем? Орковские самолёты и вертушки сами по себе падали, дебил? И что делал твой зелёный дебил с 2019 по 2022 год, что все киваешь на сладкозадого? Откуда вы @лять такие тупые только лезете?
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06.07.2023 22:00 Відповісти
Еще раз - пи@деть тут не надо. Заврался уже по уши. Есть статистика по регионам и по датам. Не надоело тут дебила из себя корчить?
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06.07.2023 22:13 Відповісти
Зедолбодятел йододефіцитний', що ти несеш. Нудить від твоєї тупості. Краще дивись квартал ніж тут нести охінею.
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06.07.2023 23:17 Відповісти
проблема Украины не в Зеленском. Проблема Украины в том, что такие как ты до сих пор вылизывают яйца ублюдку-предателю, лишь бы только не признаться самому себе, что в 2019 году совершил фатальную ошибку.

Вы все "тоже президенты" - вы и есть приговор Украине.
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06.07.2023 23:32 Відповісти
не учи меня. Твой уровень интеллектуального развития хорошо характерризуется тем фактом, что ты сейчас защищаешь зеленского.

в 2014 были последствия того что вы, дебилы, в 2010 году носились с воплями против Ющенка, и в итоге выбирали между зеком и воровкой. А потом да, потом уже получился майдан и аннексия крыма. Это последствия.

Вы тупые все, протипорошенки, протиющенки. Надеюсь больше вы не соберетесь вместе с откровенными врагами, ибо только совсем уже конченый идиот после 24 февраля будет заглядывать путину в глаза.

И заметь я ни слова не сказал ещё, где был твой протеже в 2014 году.
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06.07.2023 23:52 Відповісти
Фатальная ошибка нашей страны - это вы, масса совкового люмпена с телевизором вместо мозгов и жопой вместо головы. И понять это вам недоступно из-за эффекта Даннинга-Крюгера. Именно вы своей дремучей тупостью довели страну до войны 2014 и большого вторжения 2022. А теперь пытаетесь переложить свою вину на тех, кто вас именно об этом и предупреждал.
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07.07.2023 00:02 Відповісти
Вот тебе, тупица, "у нас ПВО не было"

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06.07.2023 22:08 Відповісти
Так у нас же юг остался без ПВО. Т.е. тогда не сбивали под Скадовском, не сбивали под Николаевом, под Волновахой, под Новой Каховкой, под Вознесенском и т.д? У нас не было ЗРК и у нас не было авиации? Совсем уже заврался, дебил.
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06.07.2023 22:25 Відповісти
Скажу за Николаев, конкретно Галициновское ПВО...тактично скажу...все було оч.хуево...
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06.07.2023 23:43 Відповісти
На юге и востоке большинство сбито самолетами в боях. Да и под Киевом тоже. Дальше идет ЗРК "Бук". А комплексы С300 катались на моих глазах.
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06.07.2023 23:54 Відповісти
Ти придурок? В 2022 вже три роки твій зеленожопий керував, а тобі все в карман Порошенко сере
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06.07.2023 23:03 Відповісти
Снарядов було не мало, а ****** как мало! Под Николаевом трофейним радовались как дети. Правда 50% трофейних не взривались. Ми ***** потеряли на взорваних складах. И никто за єто не ответил.Глупо єто отрицать. Другое дело что ДОЗ був провален два года подряд. Ни одного снаряда не произвели...
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06.07.2023 23:38 Відповісти
А кто должен был ответить за диверсии *****? И не только у нас. А и в Чехии с Болгарией. Склады, кстати, взрывались и в 2019-2020 годах. Но уже никто не шумел.
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07.07.2023 00:19 Відповісти
про годы и страны я не писал, тож и комментировать не буду а по факту ответственности, ты ж не будешь спорить что она должна(!) быть...а кто именно, это должно следствие установить, в любом случае военный объект это не жилой дом, в отношении необходимо(!) обеспечить комплекс мероприятий и если диверсия удалась, кто то не доработал, а безответственность и безнаказанность ничему хорошему не способствуют
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07.07.2023 10:13 Відповісти
Хуню написав. Цікаво ти звідки?
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06.07.2023 21:44 Відповісти
Дамбу словоблуддя знову прорвало. По ньму вже графік прийому кокосу можна складати..
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06.07.2023 20:36 Відповісти
Причем когда зарубежные визиты. Это такая фишка зеледента: ездить под коксом и всвем хамить. Дерьмак не даст соврать. Единственное искдючение это США, там он пробежками занимается и никому не хамит под кайфом.
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06.07.2023 20:40 Відповісти
Ну що Ви чекаєте від криворогатого бидла? Воно звичайне помийне хамло з підворотні, якого пре від власної значимості й недоторканності.
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06.07.2023 20:45 Відповісти
Одні мінують, інші розміновують ..? А взагаліто : Хто не їде в Вільнюс, той їде у ростов...
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06.07.2023 20:37 Відповісти
Іти пішки, розміновуючи під вогнем ворога - це точно мудра тактика ?
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06.07.2023 20:38 Відповісти
Он торкнутый, кафельным полов в голову. В момент рождения. Не обижайте больного. Хотя....
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06.07.2023 20:40 Відповісти
потвора мерзотна, очікував що руzмерзота буде готуватися до шашликів?
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06.07.2023 20:39 Відповісти
Ідемо пішки, бо розміновуємо ....., - МЛЯТЬ, МЫ ПАХАЛИ, Я И ТРАКТОР!
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06.07.2023 20:39 Відповісти
Як же так??? Кацапи асфальт не поклали як ти їм?
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06.07.2023 20:40 Відповісти
Счас только каннабис примут и будут двигаться быстрее. Они хотят принять этот закон уже на днях. Наркоторговля станет узаконенной.
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06.07.2023 20:40 Відповісти
Одне єдине запитання до вас шановний Володимеру Олександрович , а чому це ********** війска не шли пішки у 22-му році Як таке може бути ,як що ви готувалися до війни ., Вас же попереджали чи як
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06.07.2023 20:42 Відповісти
Який він нахер шановний
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06.07.2023 23:06 Відповісти
Взагалі то такий наступ більше схожий на авантюру ! Без авіації , піхота вперед , за нею техніка .
Ніде й ніколи подібного не чув .
Тим не менш - дивно що це ще й спрацьовує .
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06.07.2023 20:42 Відповісти
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06.07.2023 20:56 Відповісти
...сказал ублюдок, который брал "на личный контроль" жизнь сержанта Журавля.
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06.07.2023 23:39 Відповісти
Вечерний дякула
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06.07.2023 20:57 Відповісти
А нαχερα було розминовувати Чонгар в 2021 році ?
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06.07.2023 21:00 Відповісти
Як на*єра? А 'оманські договорняки'!
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06.07.2023 21:11 Відповісти
Прикро, що ми до війни готувались наминаючи шашлики, а вороги маршем пройшли за 3 доби, та ще й замінували шляхи. А тепер звичайно тільки пішки. Молюсь за кожного воїна! Бережи їх, Боже!
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06.07.2023 21:05 Відповісти
"Ідемо, бо йдемо пішки, розміновуємо….» - хто в пиз..у такі «ми»? Ти і твої слуги урода особисто йдуть по мінних полях?
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06.07.2023 21:21 Відповісти
можно дистанционно артой разминировать.
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06.07.2023 21:38 Відповісти
хотів би я подивитись, як швидко би наступали мосКАЛі чи сша по повністю замінованій території....

для чого наступати на міни, якщо можна безперешкодно дійти до самої мАААААААААскви? і забрати кремль!
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06.07.2023 22:04 Відповісти
...и этим же ртом оно потом рассказывает сказки, что мины надолго бы продвижение москалей не задержали бы, поэтому было очень важно разминировать линию разграничения в крыму, в луганской области, и черт его знает где еще.

Вы прикиньте что мы обсуждаем - зеленский не укреплялся, не строил заграждения, не минировал - он РАЗМИНИРОВАЛ проход кацапам и теперь ссыт нам в глаза! Как его земля еще носит?
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06.07.2023 23:43 Відповісти
Ми йдемо пішки та повільно бо росіяни замінували Рашка зайшла на танках швидко по заасфальтованих дорогах та розмінованих мостах та полях
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07.07.2023 05:22 Відповісти
 
 