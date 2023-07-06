Зеленський про контрнаступ ЗСУ: Ідемо пішки, бо розміновуємо, а потім рухається техніка

Президент Володимир Зеленський нешвидкі темпи просування українських Сил оборони у контрнаступі пояснює створенням росіянами трьох рубежів оборони і суцільним мінуванням території.

Про це він сказав на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли була одна лінія замінування, один рубіж оборони, це було кілька місяців тому, нам потрібен був відповідний об’єм для військової деокупаційної операції. За час, поки воно все йшло і ми ламали ті причини, про які сказав, з’явився другий рівень. За час, коли все дійшло, з’явився третій рівень. По три лінії оборони, у три рубежі, три лінії мінування – ось вам і все, чому щось уповільнюється", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що росіяни мінують усе вщент, у тому числі й на тимчасово окупованій ними території.

"Ущент замінована територія, а наші хлопці повинні йти вперед. Вони не можуть йти вперед від особливої техніки і цієї техніки дійсно мало. Є держави, які є нейтральними, є держави, які довго думають, є бюрократичні процеси, є багато всього. Ми реально стоїмо перед таким глобальним багатогранним викликом", - зауважив Президент.

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Глава держави відзначив також, що Росія не шкодує своїх людей, використовуючи їх ,як м’ясо, однак Україна не буде так діяти.

"Ідемо, бо йдемо пішки, розміновуємо, а потім іде техніка. Це різниця - йти пішки чи їхати на техніці. Далі є деякий дефіцит техніки. Якщо немає техніки, ви не можете своїх людей просто кидати, як м’ясо, так не може бути, бо воюємо ми за що? За людей, за права, за свободи", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що в деяких політиків є вагання щодо надання українцям необхідного озброєння, а ці вагання – це час, який забирає життя українських людей.