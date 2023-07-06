Ми довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни Україна довела, що у Росії немає ракет, які не можна збити, а Сили оборони знищили найбільш боєздатну частину армії РФ.

Про це він сказав 6 липня у Болгарії під час зустрічі з місцевими політсилами, громадськістю та ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми почали створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита. І вже довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити", – сказав Зеленський.

Також, за його словами, українські сили знищили в боях всю найбільш боєздатну частину російської армії.

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"Путін тепер змушений принижуватись перед такими режимами, як в Ірані, щоб отримати зброю для продовження свого терору. Росія, яка претендувала бути другою у світі, шукає допомогу у вигнанців. І цей очільник Росії вже настільки слабкий, що не здатен захистити навіть російські області від своїх же бойовиків", – сказав Зеленський.