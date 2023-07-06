Ми довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни Україна довела, що у Росії немає ракет, які не можна збити, а Сили оборони знищили найбільш боєздатну частину армії РФ.
Про це він сказав 6 липня у Болгарії під час зустрічі з місцевими політсилами, громадськістю та ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми почали створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита. І вже довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити", – сказав Зеленський.
Також, за його словами, українські сили знищили в боях всю найбільш боєздатну частину російської армії.
"Путін тепер змушений принижуватись перед такими режимами, як в Ірані, щоб отримати зброю для продовження свого терору. Росія, яка претендувала бути другою у світі, шукає допомогу у вигнанців. І цей очільник Росії вже настільки слабкий, що не здатен захистити навіть російські області від своїх же бойовиків", – сказав Зеленський.
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нічний сухий рахунок у Львові - паля тебе вилікує, якщо не вб'є
Бо у Рашки все ще є ракети, які вона не використовувала...
Да й розробляють/модифікують там свої вундервафлі, а не чекають на подарунки заходу.
одна проблема - "Нептунів" нема,
бо хтось, під час війни, її в своїй голові завершив, і поперся жрати мнясо,
нюхати асфальт і садити мілліарди, ні не дерев,
зелених бакосів по своїм гаманцям-рахункам, гремлячі бубенцями...
Достаточно иметь целый (мало поврежденный) экземпляр и изучить его.
Однако системы могут меняться, но это уже на программном уровне.
Собственно поэтому многие перспективные экземпляры вооружения не используются сторонами.
Имея конструкцию ракеты, много проще.