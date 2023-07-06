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Новини
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Ми довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни Україна довела, що у Росії немає ракет, які не можна збити, а Сили оборони знищили найбільш боєздатну частину армії РФ.

Про це він сказав 6 липня у Болгарії під час зустрічі з місцевими політсилами, громадськістю та ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми почали створення потужного повітряного щита, який може стати основою загальноєвропейського повітряного щита. І вже довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити", – сказав Зеленський.

Також, за його словами, українські сили знищили в боях всю найбільш боєздатну частину російської армії.

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"Путін тепер змушений принижуватись перед такими режимами, як в Ірані, щоб отримати зброю для продовження свого терору. Росія, яка претендувала бути другою у світі, шукає допомогу у вигнанців. І цей очільник Росії вже настільки слабкий, що не здатен захистити навіть російські області від своїх же бойовиків", – сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) ППО (3279)


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Топ коментарі
+23
ага курва ти "довів"

нічний сухий рахунок у Львові - паля тебе вилікує, якщо не вб'є
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06.07.2023 21:03 Відповісти
+20
Ну и, ган@он? Это не ты довел, а наша армия с помощью оружия союзников. А ты, козел, своим асфальтом попробуй сбивать.
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06.07.2023 21:05 Відповісти
+13
Не каркав би, Боневтік!
Бо у Рашки все ще є ракети, які вона не використовувала...
Да й розробляють/модифікують там свої вундервафлі, а не чекають на подарунки заходу.
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06.07.2023 21:03 Відповісти
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ага курва ти "довів"

нічний сухий рахунок у Львові - паля тебе вилікує, якщо не вб'є
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06.07.2023 21:03 Відповісти
Не каркав би, Боневтік!
Бо у Рашки все ще є ракети, які вона не використовувала...
Да й розробляють/модифікують там свої вундервафлі, а не чекають на подарунки заходу.
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06.07.2023 21:03 Відповісти
Ну и, ган@он? Это не ты довел, а наша армия с помощью оружия союзников. А ты, козел, своим асфальтом попробуй сбивать.
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06.07.2023 21:05 Відповісти
Ми довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити... асфальтом.
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06.07.2023 21:05 Відповісти
Знову в штангу. *****, хтось скаже Віслюку, що йому пора на вихід. Чи треба обов'язково його повісити на каштані? Офшорчики вже забиті, пора до папи Саші і мами Ріми відчалювати, доки іще є така можливість
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06.07.2023 21:05 Відповісти
Не ракрыта тема асфальтометов. Слабовато, зеля, слабовато. В подворотнях Кривого Рога тоже кричал хулиганам "Это вы кулаки моей подписки еще не видели"?
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06.07.2023 21:06 Відповісти
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06.07.2023 21:10 Відповісти
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06.07.2023 21:11 Відповісти
хочеш мера голубого- голосуй за садового!
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06.07.2023 22:18 Відповісти
Нє, там однозначно Порошенко. То він усі двері позамикав, а ключі викинув.
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06.07.2023 21:15 Відповісти
100% , будь-якому зелебобу це зрозуміло було ще зразу.
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06.07.2023 22:19 Відповісти
Ви, малороси кончені, лиш довели країну до розрухи. Які протиракетні системи ви - коломойські потвори особисто створили щоб збивати кацапські ракети? Якщо ракети знищуються об школи, житлові будинки і лікарні - це не означає що вони збиті, зєбіл, блд
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06.07.2023 21:16 Відповісти
Щоб він з'їв і не пиз**в!
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06.07.2023 21:19 Відповісти
Мы пахали, я и трактор
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06.07.2023 21:19 Відповісти
а "Нептун" довів, що нема в кацапів таких корабeлів, яких би він не відправив в "отріцательноє впслитіє"...
одна проблема - "Нептунів" нема,
бо хтось, під час війни, її в своїй голові завершив, і поперся жрати мнясо,
нюхати асфальт і садити мілліарди, ні не дерев,
зелених бакосів по своїм гаманцям-рахункам, гремлячі бубенцями...
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06.07.2023 21:30 Відповісти
Ми довели ВПК до ручки. А англосакси - молодці
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06.07.2023 21:41 Відповісти
наскільки цинічним треба бути, щоб таке заявляти на наступний день після того, як РАКЕТИ ВБИЛИ 4 ЛЮДЕЙ, як мінімум в Україні?!
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06.07.2023 21:51 Відповісти
Чого ж ти не зробив ні одної такої ракети за 4 роки свого царювання? Спочивав на лаврах?
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06.07.2023 21:55 Відповісти
хорош засмагати на злачевому березі. сало на щоках не розтане, а от залишки мозку можуть
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06.07.2023 22:43 Відповісти
Весь путнінский народ повинен страждати і страждати так щоб їх крик стояв по всій землі.Ці тварюки по іншому не розуміють.
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06.07.2023 22:43 Відповісти
инженеры плешивого обманули его, Кинжал это квазигиперзвуковая ракета, потому что она НЕ летит на гиперзвуке по аэродинамической траектории, эту задачу в полном объеме не удалось решить никому. Правильно назвать ее аэробаллистической, потому что на начальном этапе она при старте с самолета летит по аэродинамической траектории на обычной сверхзвуковой скорости, затем опускается на цель по баллистической траектории на гиперзвуке. У московитов все так - жуткая смесь правды и лжи.
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07.07.2023 06:43 Відповісти
Практически любые ракеты можно сбить.
Достаточно иметь целый (мало поврежденный) экземпляр и изучить его.

Однако системы могут меняться, но это уже на программном уровне.

Собственно поэтому многие перспективные экземпляры вооружения не используются сторонами.
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07.07.2023 08:23 Відповісти
Пускай не сбить, но подавить средствами РЭБ.
Имея конструкцию ракеты, много проще.
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07.07.2023 08:29 Відповісти
 
 