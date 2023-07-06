Якби ми хотіли воювати, Україна вже була б на території РФ, - Зеленський

Якби Україна хотіла б воювати, ЗСУ вже були б на території Росії.

Про це розповів глава Української держави на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В усіх інших аспектах – щодо енергетики, Формули миру тощо – треба сказати, у нас (з Президентом Болгарії. – Ред.) було повне розуміння. Що стосується аспекту допомоги в обороні Україні – у нас різний погляд на речі. Він вважає: ні, бо це ескалація – давати Україні допомогу. А я вважаю, ні, це – захист. Це – різна філософія. Я не буду критикувати президента, я в гостях і я поважаю вашу державу, я поважаю ваш вибір", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми довели, що у Росії немає таких ракет, які не можна було б збити, - Зеленський

"Росія – нащадок всього того - артилерії, снарядів, усіх цих старих танків тощо, всього Радянського союзу, найбільше залишилося у них. Це складно, боротися з такими запасами", - наголосив Президент.

Він відзначив, що українці зменшили ці запаси в десятки разів, але якою ціною.

"Якщо б ми хотіли воювати, ми були б на території Росії. Ми хочемо просто вижити і тому просимо про допомогу", - підкреслив Зеленський.