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Якби ми хотіли воювати, Україна вже була б на території РФ, - Зеленський

зеленський

Якби Україна хотіла б воювати, ЗСУ вже були б на території Росії.

Про це розповів глава Української держави на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В усіх інших аспектах – щодо енергетики, Формули миру тощо – треба сказати, у нас (з Президентом Болгарії. – Ред.) було повне розуміння. Що стосується аспекту допомоги в обороні Україні – у нас різний погляд на речі. Він вважає: ні, бо це ескалація – давати Україні допомогу. А я вважаю, ні, це – захист. Це – різна філософія. Я не буду критикувати президента, я в гостях і я поважаю вашу державу, я поважаю ваш вибір", - сказав Зеленський.

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"Росія – нащадок всього того - артилерії, снарядів, усіх цих старих танків тощо, всього Радянського союзу, найбільше залишилося у них. Це складно, боротися з такими запасами", - наголосив Президент.

Він відзначив, що українці зменшили ці запаси в десятки разів, але якою ціною.

"Якщо б ми хотіли воювати, ми були б на території Росії. Ми хочемо просто вижити і тому просимо про допомогу", - підкреслив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368)


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Топ коментарі
+91
Що воно меле?
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06.07.2023 21:27 Відповісти
+50
Ойййййййй дурак
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06.07.2023 21:27 Відповісти
+49
Шкода лише, що навіть війна не заважає вам красти, брехати і вибудовувати зелену диктатуру.
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06.07.2023 21:28 Відповісти
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Що воно меле?
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06.07.2023 21:27 Відповісти
Ні це не той кокс що раніше, від цього на філософію тягне.
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06.07.2023 21:38 Відповісти
Це не кокс ,а історія. Військо українців не раз було під стінами москви.
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06.07.2023 22:15 Відповісти
блазень знає історію???
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06.07.2023 22:27 Відповісти
Це коли саме ?
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06.07.2023 23:38 Відповісти
наприклад, це коли сусаніних іванів позаганяли та потопили в болотах...
пізніше сфабрикували легенду і про іванів і про поляків де все навпаки
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07.07.2023 07:20 Відповісти
Це мабуть кокс бадяжний, який латіноси підкинули перед тим як послали зечмоню.Ось його і ломить по кріворожскі.
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07.07.2023 00:59 Відповісти
Це вже точно Остапа не те що понесло, а вже занесло.
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06.07.2023 21:41 Відповісти
Здається, послиця фахово з ним попрацювала.
Суфлерского папірця не бачив.
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06.07.2023 21:46 Відповісти
У мене є непідтверджена гіпотеза, що чім ближче до державного кордону Колумбії тим кокс менше розбадяжений.
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06.07.2023 22:08 Відповісти
чому ні, ху.ла потролити нормально
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06.07.2023 22:12 Відповісти
От чего же его так ПРЕТ ???
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06.07.2023 22:31 Відповісти
Ойййййййй дурак
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06.07.2023 21:27 Відповісти
Сам зізнався що не хоче бити кацапів.
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06.07.2023 21:27 Відповісти
Епа мать... Вот это его прет... Да отпустите его на пляж наконец-то, а то еще и не такого нагородит...
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06.07.2023 21:27 Відповісти
Дайте йому скумбрії! Соромно слухати стендапи цього клоуна
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06.07.2023 21:28 Відповісти
Шкода лише, що навіть війна не заважає вам красти, брехати і вибудовувати зелену диктатуру.
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06.07.2023 21:28 Відповісти
Верно. Ты вор, не солдат. Потому никуда не пойдешь. Но недостаточно не ходить на чужие территории. Нужно еще не обкрадывать собственную страну. Что-то можешь сказать по этому поводу?
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06.07.2023 21:30 Відповісти
А чого ви всі так критично до цієї тези ставетесь, зрозуміло, що нам би нічого не вартувало зайти в Білгород або Придністров'я чи до Бульбашів і перерізати до біса всі комунікації - все спалити та підірвати, але у цьому випадку, на превеликий жаль Західний Світ буде сприймати нас як не оборонців, а нападників, такі реалії сьогодення
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06.07.2023 21:30 Відповісти
Сенс його врази зрозумілий, але через його вроджений рагулізм і відсутність суфлера його вислів получився «через сраку»,як і його татко з мамкою зачали.
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06.07.2023 21:40 Відповісти
не буде, якщо перерізати всіх то трохи в оон пожурять і все
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06.07.2023 22:17 Відповісти
Бубо, не забудь провідати свою послицю у Болгарії, бо вона вже вся там зопріла.
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06.07.2023 21:32 Відповісти
Мені кацапи розповідали що це вони - у білих рукавичках, тільки лівою, упівсили... А виявляється - це ми так воюємо
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06.07.2023 21:33 Відповісти
Ага,Бахмут брали більше року і зараз в оточенні.
Не пишіть дурниць.
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06.07.2023 21:46 Відповісти
Ви можете написати у чому в моєму тексті побачили дурницю?
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06.07.2023 22:09 Відповісти
робити висновки "а виявляється ми так воюємо" з "мені розповідали кацапи" може тільки повний дурень
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06.07.2023 22:29 Відповісти
Ви щось про сарказм чули?
Може смайлик бачили там у кінці?
Який висновок вам там примарився? З жарту висновок робить кожен хто його прочитає - згідно з інтелектуальними здібностями, та наявністю почуття гумору.
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06.07.2023 22:42 Відповісти
кто в окружении? кацапы? где именно в окружении? Бахмут в окружении?
попробуйте, хоть иногда выключать телевизор
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06.07.2023 22:24 Відповісти
Нет там никакого окружения. Зачем вы тезисы гавномарафона и гавноспикеров сюда тулите.
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06.07.2023 23:10 Відповісти
Скажи зразу що д'єрмак не дозволяє!
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06.07.2023 21:34 Відповісти
Не з нашим Єрмаком. Вони ще й не такі нісенітниці придумають. Війна вже йде 1,5 року, твою ж мать, а през кацапів жаліє. Може у 45-му і Берлін не треба було брати?
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06.07.2023 21:37 Відповісти
Він би сам впав - а під час штурму полягло 300 тисяч солдат .
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06.07.2023 21:49 Відповісти
Тобто, замість того, щоб перенести війну на паРашу, ти, тварюка зелена, перетворив Україну на полігон? Бо ти "воювати не хочеш"?
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06.07.2023 21:42 Відповісти
Ну, він сформулював по-дебільному. Бо без бомажки. Просто, наші західні "друзі" дуже проти, щоб Україна воювала, як книжка пише.
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06.07.2023 21:47 Відповісти
Та без бумажки в нього такий потік свідомості, що чорт ногу зламає.
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06.07.2023 22:36 Відповісти
Добре, що в перший же день не з'ї...ся, борцун ти наш.
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06.07.2023 21:43 Відповісти
Краще б з'бався
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06.07.2023 22:12 Відповісти
От коли йому пишуть, тоді це просто Цицерон. Но як тільки несе отсєбятіну... Де спічрайтер? Яка відпустка! Дітьо покинули на призволяще ))
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06.07.2023 21:44 Відповісти
Це він натякнув на спецпідрозділ " 95 квартал"?
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06.07.2023 21:44 Відповісти
Подоляк, це ти таку фуйню написав Нелоху?
Чи ти проспав і воно знову несе отсебятіну?
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06.07.2023 21:45 Відповісти
і тут остапа понесло.
закрийте цього підара в бункері нехай там під суфлер дермака відосики знімає і не позорить неньку на весь світ, кончений дегенерат.
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06.07.2023 21:46 Відповісти
За підара отдєльне - дякую!
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06.07.2023 22:04 Відповісти
Найвеличніший ваіватель всіх часів і народів.
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06.07.2023 21:50 Відповісти
Не, найвеличайший миротворец...
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06.07.2023 22:31 Відповісти
он шо с картофельного ****** пример начал брать?..........................................................................ох ***................
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06.07.2023 21:52 Відповісти
...Без слів!
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06.07.2023 21:52 Відповісти
Мама дарагая, що він меле говорить?
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06.07.2023 21:54 Відповісти
Єдина Україна від - Ліссабона до Пекіна. Медичний канабіс вже проходить клінічні випробування
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06.07.2023 21:56 Відповісти
Який канабіс? Це навіть не кокс, це щось важке і явносинтетичне.
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06.07.2023 22:04 Відповісти
ЗЕ шваль, ты действительно воевать не собирался невзирая на предупреждения. Думал что с ху\йлом сможешь договориться и продать Украину?
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06.07.2023 21:58 Відповісти
100%
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06.07.2023 22:04 Відповісти
Хто ж його програмує на таку маячню?
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06.07.2023 21:58 Відповісти
Такова впечатление что на етот форум одни кацапскиие ***** остались на жаль.
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06.07.2023 21:58 Відповісти
Я так и знал что Зеленский не хочет Воевать, а делает все возможное чтобы гибло как можно больше украинцев и Никакой ни малейшей угрозы ни Путину ни РФ не было бы. Иначе как объяснить Сверх Трусость Зеленского и Сверх Некомпетентность Зеленского в любой военных вопросах.
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06.07.2023 22:02 Відповісти
ты уже навоевал , вояка херов , четырежды уклонист от армии , сдавший интересы страны в Омане , построивший дороги для войск врага , разминировавший чонгар , все годы помахивал путину глядя ему в глаза и строя шашлычные с шаурмичными вместо оборонных заводов , расплодивший коррупцыю в неслыханных размерах, разворовавший бюджет и довел людей на грань выживания , нихкра не соображающий ни в внешней ни во внутренней политике клоун , не понимающий экономических процессов , сидящий задницей на кулачках ахметки и бени недомерок , рассказывает людям про хер его знает что , какой-то неосмысленный набор букв , который по чистой случайности сложились в предложения . Бедолага , ты хоть смысл прочитанного понимаешь ? ........какой поц ему пишет эти буквы ?
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06.07.2023 22:03 Відповісти
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
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06.07.2023 22:03 Відповісти
Зеля тут не прав як завжди, але треба сказати шо президент Болгарії кончєна потвора та мразь кацапьска, й це головний висновок
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06.07.2023 22:03 Відповісти
Зеленский, пребывая в Болгарии, раскритиковал президента этой страны Радева за пророссийскую позицию, отказ предоставлять оружие, призывы к дипломатическому решению и слова о том, что в Украине - конфликт, а не война. Эмоции глав государств описывает Politico, говоря, что их спор попал в трансляцию.

"Не дай Бог, чтобы с вами случилась такая трагедия, и вы оказались бы на моем месте... Вы бы сказали: Путин, пожалуйста, захватите территорию Болгарии? Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, вы бы не допустили компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы меня правильно поняли", - передает издание слова Зеленского, отмечая, что он сказал это со "сдержанным презрением" и "колючей иронией", а запуганный Радев то и дело заглядывал в лежащие перед ним бумажки".

По информации Politico, в конце концов болгарский президент сказал, что у него есть предложение, но попросил телекамеры удалиться, прежде чем продолжить общение с Зеленским.
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06.07.2023 22:04 Відповісти
Провокатор.
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06.07.2023 22:16 Відповісти
Провокатор не провокатор , але того болгарського прєзіка і треба було опустити на грішну землю . Бо той пітор - радєв провокатор ще більший . Ще й - кремлівський сраколиз .
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06.07.2023 22:26 Відповісти
Чудило *******, и за это проголосовали 73%.
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06.07.2023 22:10 Відповісти
выбрали по образу и подобию.
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06.07.2023 23:26 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=************************************************************************************************************-iOMGl2xhrbn8zm7HoB7JhVMn9k28Z__KZu_8XZXB0nAXDMNLV3i444gbY8I7vs-BQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0UaEcCDe5hDdvngkeh8FU6Qtw6p2FfY9GpfHk8kSYjoRUj9rRKnyJUJLvFi3yJ8F2l?__cft__[0]=************************************************************************************************************-iOMGl2xhrbn8zm7HoB7JhVMn9k28Z__KZu_8XZXB0nAXDMNLV3i444gbY8I7vs-BQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·

З початку війни Міноборони перерахувало 36,3 мільярди гривень за контрактами на постачання, які не було виконано.

36 міль'ярдів - майже 1 міль'ярд доларів. . Це 360 тисяч «весільних» «мавіків». Тих самих «мавіків», які в армію постачають волонтери, оскільки Міноборони заявляє, що у нього не вистачає грошей.

Міністр продовжує працювати, ніякої відповідальності за ці некомпетентні рішення нема.

Сидить під слідством один із заступників Шаповалов, хоча хіба Шаповалов один укладав усі ці контракти?

https://zn.ua/ukr/anticorruption/u-minoboroni-reznikova-spustili-v-trubu-36-miljardiv-bjudzhetnikh-hriven/?fbclid=IwAR0tWPgW4Qxbo4fw22Dfm4mz3D5aF0-yR15hBV46IVgvVaGVLeggMV6wgjw https://zn.ua/.../u-minoboroni-reznikova-spustili-v.../

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06.07.2023 22:11 Відповісти
Тупе базікало-провокатор з мозком як у табуретки.
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06.07.2023 22:14 Відповісти
Знову нанюхався?
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06.07.2023 22:19 Відповісти
Володя правду сказав, що якби він хотів воювати, то не відкосив би чотири рази.
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06.07.2023 22:22 Відповісти
Як була порожня записна книжечка у 19, так і залишилась. На 100% був правий помічник Макрона. З такими зайобами тобі нарік ніхто грошей не дасть.
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06.07.2023 22:30 Відповісти
Напомню!Идет 3 мировая война в Ukraine.. Вынужденная 3 мировая война,развязанная болотами мацковии.Как представляете разгромить бандформирования кремлевии?Уничтожить места дислокации на болотах мацковии,забрать вооружение агрессора,в том числе и яо и химическое,применяемое в Ukraine,а также биологическое,которое может применено против ВСУ...зэШка не подумал на эту тему...
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06.07.2023 22:35 Відповісти
Он, конечно, х...ню "сморозил", но то, что вы предлагаете - это война НАТО против России, а не Украины в одиночестве.
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06.07.2023 22:39 Відповісти
Я и требую уничтожить под корень болота мацковии! шайку террористов...Кто в мире вел переговоры с бандитами или террористами!!!Одна недострана райх фашистии-лаптестан
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06.07.2023 23:38 Відповісти
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07.07.2023 06:29 Відповісти
"И тут Остапа понесло..."(с)
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06.07.2023 22:35 Відповісти
Тобто Зєля розмінував Чонгар і прибрав війська з кордону з Білорусю, щоб заманити росіян в Україну? А потім розбити їх і на їх головах зайти у Москву? Щоб заглянути пуйлу в очі?
Зєля - стратег. Юлій Цезарь. Справжній верховний головнокомандувач. Почекаєм, поки з"явиться нова версія. Теж патріотична, певен
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06.07.2023 22:39 Відповісти
Не ******* твоя морда-не ходила б в синяках. Что за дупень, мелет шо попало
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06.07.2023 22:41 Відповісти
Де наш любимий спічрайтер? Тут караул!..
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06.07.2023 22:41 Відповісти
"Якщо б ми хотіли воювати, то не втікав би від отримання повістки де-кілька раз.
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06.07.2023 22:50 Відповісти
пане верховний головнокомандувачу, а що ми до цього часу робили, якщо не воювали, - коки чухали чи в носі колупалися? Скажи просто: "ми тирили, тирили, тирили, поки ще було що і партнери давали, а зараз можливо подумаємо, воювати нам чи ні, чи вже тікати з натиреним".
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06.07.2023 22:57 Відповісти
С голыми жопами там бы воевали?
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06.07.2023 23:12 Відповісти
Світ великий, а нахєр відіслати нема кого. Народна мудрість.
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06.07.2023 23:22 Відповісти
"Ах, держите меня семеро"

Держите Зеленского, он же ща пойдет и всех порвет на рассее.

Чем кстати это чудило воевать хочет, асфальтом?
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06.07.2023 23:24 Відповісти
А какой IQ у этой погани ?
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06.07.2023 23:58 Відповісти
-95
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07.07.2023 08:36 Відповісти
Буду думати що це "трудности перевода"
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07.07.2023 00:25 Відповісти
І тут Остапа понесло! Дайте гундосику доброго копняка під сраку, щоб він отямився і зрозумів, що це не 95 шапіто!
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07.07.2023 04:13 Відповісти
Якщо московію -паРашу ( з 18 ст. ніби росію) змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як ще вціліла після двух світових війн. І це справжня жахлива кривава "тюрма" в'язниця народів в ХХІ столітті ".
Скоро і вона буде такою за розміром як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська - угро-фіно-татарська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцяного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.-
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07.07.2023 05:18 Відповісти

Зображення карти Української держави - УНР «Carte de L'Ukraine» Червоним кольором позначено територію, яка як колонія усср окупували і вона попала до складу кривавої тюрми народів срср. Ця карта була видана в Бельгії у 1930-х роках.
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07.07.2023 05:43 Відповісти
глупая карта.
узкий перешеек в мете города Ростов и территории населенные мусульманами.
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07.07.2023 08:33 Відповісти
Рашка потомок всех технологий, перспективных и не очень.

остальное понос от Зебила.
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07.07.2023 08:32 Відповісти
Шо воно базікає!
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07.07.2023 09:39 Відповісти
 
 