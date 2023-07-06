Якби ми хотіли воювати, Україна вже була б на території РФ, - Зеленський
Якби Україна хотіла б воювати, ЗСУ вже були б на території Росії.
Про це розповів глава Української держави на зустрічі з представниками болгарських політичних кіл, громадськості та 3МІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"В усіх інших аспектах – щодо енергетики, Формули миру тощо – треба сказати, у нас (з Президентом Болгарії. – Ред.) було повне розуміння. Що стосується аспекту допомоги в обороні Україні – у нас різний погляд на речі. Він вважає: ні, бо це ескалація – давати Україні допомогу. А я вважаю, ні, це – захист. Це – різна філософія. Я не буду критикувати президента, я в гостях і я поважаю вашу державу, я поважаю ваш вибір", - сказав Зеленський.
"Росія – нащадок всього того - артилерії, снарядів, усіх цих старих танків тощо, всього Радянського союзу, найбільше залишилося у них. Це складно, боротися з такими запасами", - наголосив Президент.
Він відзначив, що українці зменшили ці запаси в десятки разів, але якою ціною.
"Якщо б ми хотіли воювати, ми були б на території Росії. Ми хочемо просто вижити і тому просимо про допомогу", - підкреслив Зеленський.
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пізніше сфабрикували легенду і про іванів і про поляків де все навпаки
Суфлерского папірця не бачив.
Не пишіть дурниць.
Може смайлик бачили там у кінці?
Який висновок вам там примарився? З жарту висновок робить кожен хто його прочитає - згідно з інтелектуальними здібностями, та наявністю почуття гумору.
попробуйте, хоть иногда выключать телевизор
Чи ти проспав і воно знову несе отсебятіну?
закрийте цього підара в бункері нехай там під суфлер дермака відосики знімає і не позорить неньку на весь світ, кончений дегенерат.
мелеговорить?
"Не дай Бог, чтобы с вами случилась такая трагедия, и вы оказались бы на моем месте... Вы бы сказали: Путин, пожалуйста, захватите территорию Болгарии? Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, вы бы не допустили компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но мне бы очень хотелось, чтобы вы меня правильно поняли", - передает издание слова Зеленского, отмечая, что он сказал это со "сдержанным презрением" и "колючей иронией", а запуганный Радев то и дело заглядывал в лежащие перед ним бумажки".
По информации Politico, в конце концов болгарский президент сказал, что у него есть предложение, но попросил телекамеры удалиться, прежде чем продолжить общение с Зеленским.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0UaEcCDe5hDdvngkeh8FU6Qtw6p2FfY9GpfHk8kSYjoRUj9rRKnyJUJLvFi3yJ8F2l?__cft__[0]=************************************************************************************************************-iOMGl2xhrbn8zm7HoB7JhVMn9k28Z__KZu_8XZXB0nAXDMNLV3i444gbY8I7vs-BQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·
З початку війни Міноборони перерахувало 36,3 мільярди гривень за контрактами на постачання, які не було виконано.
36 міль'ярдів - майже 1 міль'ярд доларів. . Це 360 тисяч «весільних» «мавіків». Тих самих «мавіків», які в армію постачають волонтери, оскільки Міноборони заявляє, що у нього не вистачає грошей.
Міністр продовжує працювати, ніякої відповідальності за ці некомпетентні рішення нема.
Сидить під слідством один із заступників Шаповалов, хоча хіба Шаповалов один укладав усі ці контракти?
https://zn.ua/ukr/anticorruption/u-minoboroni-reznikova-spustili-v-trubu-36-miljardiv-bjudzhetnikh-hriven/?fbclid=IwAR0tWPgW4Qxbo4fw22Dfm4mz3D5aF0-yR15hBV46IVgvVaGVLeggMV6wgjw https://zn.ua/.../u-minoboroni-reznikova-spustili-v.../
Зєля - стратег. Юлій Цезарь. Справжній верховний головнокомандувач. Почекаєм, поки з"явиться нова версія. Теж патріотична, певен
Держите Зеленского, он же ща пойдет и всех порвет на рассее.
Чем кстати это чудило воевать хочет, асфальтом?
Скоро і вона буде такою за розміром як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська - угро-фіно-татарська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцяного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.-
Зображення карти Української держави - УНР «Carte de L'Ukraine» Червоним кольором позначено територію, яка як колонія усср окупували і вона попала до складу кривавої тюрми народів срср. Ця карта була видана в Бельгії у 1930-х роках.
узкий перешеек в мете города Ростов и территории населенные мусульманами.
остальное понос от Зебила.