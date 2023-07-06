Румунія підтвердила, що на її території тренуватимуть українських пілотів на F-16

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорює створення навчального центру, в якому пілоти НАТО та союзників проходитимуть навчання на F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На засіданні CSAT обговорювалась участь Румунії в трансатлантичному проєкті центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16, який створять спільно з іншими союзниками й компанією-розробником Lockheed Martin.

"Тут навчатимуться румунські пілоти, які експлуатують літаки F-16, а згодом цей центр буде відкритий для пілотів з країн-членів і партнерів НАТО, зокрема й із України", – зауважується в повідомленні.

У CSAT зазначають, що навчальний центр відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО і регіональних партнерів, "позиціонуючи Румунію як регіонального лідера з підготовки пілотів F-16".

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