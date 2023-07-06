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Румунія підтвердила, що на її території тренуватимуть українських пілотів на F-16

f-16,літак

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорює створення навчального центру, в якому пілоти НАТО та союзників проходитимуть навчання на F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

На засіданні CSAT обговорювалась участь Румунії в трансатлантичному проєкті центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16, який створять спільно з іншими союзниками й компанією-розробником Lockheed Martin.

"Тут навчатимуться румунські пілоти, які експлуатують літаки F-16, а згодом цей центр буде відкритий для пілотів з країн-членів і партнерів НАТО, зокрема й із України", – зауважується в повідомленні.

У CSAT зазначають, що навчальний центр відповідатиме вимогам підготовки членів НАТО і регіональних партнерів, "позиціонуючи Румунію як регіонального лідера з підготовки пілотів F-16".

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Румунія (1191) навчання (592) допомога і підтримка (1167) F16 F-16 (690)


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Щира вдячність Румунії за підтримку України...
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06.07.2023 21:55 Відповісти
бував в Румунії багато разів але якось не доводилось поспілкуватися з румунами бо все транзитом або в туристичній місцевості, але я був вражений коли дізнався що там десь 80% православных христиан, етнос мішаний але багато слов'янської крові і мені вони дедалі рідніше за тих "братів" з запоребріка
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06.07.2023 22:04 Відповісти
Румуни стали раніше християнами, ніж слов'яни. Бо Румунія входила колись до Візантійської імперії, до Другого Риму. Рим латиною Rom, "римлянин" латиною "Roman" - саме так досі звучить румунською слово "румун" = roman. Румунія = Romania
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06.07.2023 22:31 Відповісти
Нет в румынах никакой словянской крови. И не важно это, бо еще недавно тут ********** "единокровными " называли, да и кацапье не так давно у многих в братьях ходило. И "православное християнство" тоже до лампочки. Если подумать, то основные военные союзники Украины сейчас - протестанты и католики.
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06.07.2023 23:24 Відповісти
Смаж рибу. Так її ж нема. Ти смаж, а риба буде.
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06.07.2023 22:04 Відповісти
Супер
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06.07.2023 22:04 Відповісти
і це дуже добре. прямо з румунських аеродромів наші пілоти зможуть тренуватися на кацапах.
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06.07.2023 22:53 Відповісти
Спасибо Румуния!
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07.07.2023 00:12 Відповісти
Добре, але що мішає тренуватись тут? Про "аеродроми, складну логістику і обслуговування, навчання" ми вже чули...
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07.07.2023 08:36 Відповісти
 
 