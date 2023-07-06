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Новини
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США розглядають постачання дронів з Ірану до Росії як "глобальну загрозу": ООН зобов’язана направити слідчу групу в Україну для вивчення уламків зброї

дрон,іран

Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала направити групу слідчих для вивчення уламків дронів-камікадзе, які Росія застосовує проти України, оскільки "поширення іранських БПЛА є глобальною загрозою".

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Сполучені Штати, як і раніше, серйозно стурбовані використанням Росією іранських безпілотників проти українських міст та цивільної інфраструктури... За останні кілька тижнів ми неодноразово бачили, як Росія використовувала ці БПЛА в атаках, які руйнували українські громадські будівлі та вбивали мирних жителів", – заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

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Вона також сказала, що США повідомляли Секретаріату ООН дані про те, що Росія працює з Іраном над організацією виробництва іранських БПЛА в Росії, і це виробництво може бути запущене на повну силу наступного року.

Це "значно підвищить здатність Росії атакувати Україну та дозволить Росії розширити кампанію з виведення з ладу українських електростанцій, залізничних колій та закрити транзит сільськогосподарських товарів на світові ринки", – вважає Томас-Грінфілд.

У зв'язку з цим постпред США в ООН закликала направити групу слідчих для вивчення уламків зброї, яку Росія використовує проти України, оскільки "поширення іранських БПЛА є глобальною загрозою".

"Секретаріат ООН зобов'язаний виконати свій мандат щодо вивчення доказів передачі Іраном безпілотних літальних апаратів Росії в порушення пункту 4 Додатку В до Резолюції РБ ООН 2231", – наголосила вона.

Томас-Грінфілд висловила жаль з приводу того, що опублікований сьогодні звіт щодо нерозповсюдження ядерної зброї "є неповним, оскільки не повністю охоплює нещодавні порушення, пов'язані з безпілотними літальними апаратами".

За її словами, секретаріат не прийняв пропозиції від України та інших сторін розглянути беззаперечні докази цих порушень. "Це незрозуміла прогалина", – додала вона.

"ООН повинна без будь-яких подальших зволікань направити групу слідчих для вивчення уламків зброї, яку Росія використовує проти України і яка була знайдена Україною та Великою Британією", – підкреслила Томас-Грінфілд.

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"Я знову закликаю Секретаріат ООН поінформувати Раду про свою оцінку іранських БПЛА, знайдених в Україні, протягом наступних 30 днів. Це питання життя або смерті для українського народу і нації України як економічно життєздатної держави", – наголосила вона.

Автор: 

Іран (2069) ООН (3378) дрони (4913) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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Топ коментарі
+10
Ліга Націй 2 повільно віддає кінці і складає ласти - історичний момент.
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06.07.2023 22:06 Відповісти
+5
Может быть сразу отправить тысячу-другую томагавков на голову аятоллы? Она наверняка не выдержит такого напора, несмотря на чалму и древний возраст.
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06.07.2023 22:07 Відповісти
+4
Міжнародна спільнота може просто перестати заважати Ізраїлю. Всього лиш видати карт-бланш на будь-які дії.
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06.07.2023 22:16 Відповісти
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пісня за оонь давно проспівана - там пусто...
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06.07.2023 22:04 Відповісти
Ну хоть шось -- ООН покаже шо не дурно хліб ість .
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06.07.2023 22:05 Відповісти
марна надія...
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07.07.2023 08:38 Відповісти
Ліга Націй 2 повільно віддає кінці і складає ласти - історичний момент.
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06.07.2023 22:06 Відповісти
ООН -це ******* спортлото.
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06.07.2023 22:06 Відповісти
Может быть сразу отправить тысячу-другую томагавков на голову аятоллы? Она наверняка не выдержит такого напора, несмотря на чалму и древний возраст.
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06.07.2023 22:07 Відповісти
это не решит вопрос постройки завода в россии
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06.07.2023 23:24 Відповісти
Міжнародна спільнота може просто перестати заважати Ізраїлю. Всього лиш видати карт-бланш на будь-які дії.
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06.07.2023 22:16 Відповісти
Ви часом не свідок секти "Ізраїль допомагає Україні більше, ніж здається "?
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06.07.2023 22:52 Відповісти
Ні, не свідок, заспокойтесь. Всього лиш вважаю, що Ізраїль життєво зацікавлений у повному руйнуванні військової інфраструктури Ірану, від цього залежить його існування, думаю непоганий стимул, як на мене. А міжнародна спільнота штучно стримує дії Ізраїлю в цьому напрямку, тільки і всього. Допомога/не допомога Україні тут взагалі ні до чого, це питання інтересів Ізраїлю в регіоні.
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06.07.2023 22:56 Відповісти
А для США це корисно, що Israel не бйе сусiдiв в тому регiонi?
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06.07.2023 23:01 Відповісти
І Зєлі
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06.07.2023 23:01 Відповісти
Так вже ж давно Україна відправила в ''Штати'' зразки отих збитих безпілотників
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06.07.2023 22:22 Відповісти
> За останні кілька тижнів ми неодноразово бачили, як Росія використовувала ці БПЛА

Після 10 місяців атак шахедів США занепокоєні лише на рівні "кілька тижнів" ? Чи у них пам'ять обмежена у часі ?
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06.07.2023 22:55 Відповісти
UN is useless?

"підкреслила Томас-Грінфілд. - Зокрема, Росія отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва БПЛА в Росії».

За її словами, цей завод може бути введений в експлуатацію на початку наступного року. У разі завершення будівництва він «значно посилить потенціал Росії для нападу на Україну й дасть Росії змогу продовжувати кампанію з виведення з ладу українських електростанцій, закриття залізничних шляхів і перешкоджання транзиту сільськогосподарських товарів на світові ринки», - зазначила постпред.''

If Russia is building a drone factory with Iran on the Russian territory, then maybe it is time to finally give those long-range ATACMS missiles??? They can cover 621 miles (1000 km) with additional fuel tanks.
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06.07.2023 22:58 Відповісти
Б@ь, досліджувати уламки зброї... Це тепер так називається імпотенція?
Та дайте, нарешті, свої F-16, а наші пілоти їм таку рекламу зроблять, що десяток років з продажами проблем не буде
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06.07.2023 23:00 Відповісти
с добрым утром сша. Мы рады что вы раздуплились по постройке завода шахедов в раше, и что с нами будет, когда за раз полетят не 30 дронов, а 300.
И конечно, оон это именно та организация, которая поможет в решении этого вопроса
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06.07.2023 23:27 Відповісти
Тонка іронія, і головне, справедлива...
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07.07.2023 08:40 Відповісти
приїдуть колеги гросі і скажуть що нічого не бачили,
ніяких дронів
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07.07.2023 00:39 Відповісти
 
 