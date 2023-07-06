США розглядають постачання дронів з Ірану до Росії як "глобальну загрозу": ООН зобов’язана направити слідчу групу в Україну для вивчення уламків зброї
Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд закликала направити групу слідчих для вивчення уламків дронів-камікадзе, які Росія застосовує проти України, оскільки "поширення іранських БПЛА є глобальною загрозою".
Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Сполучені Штати, як і раніше, серйозно стурбовані використанням Росією іранських безпілотників проти українських міст та цивільної інфраструктури... За останні кілька тижнів ми неодноразово бачили, як Росія використовувала ці БПЛА в атаках, які руйнували українські громадські будівлі та вбивали мирних жителів", – заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Вона також сказала, що США повідомляли Секретаріату ООН дані про те, що Росія працює з Іраном над організацією виробництва іранських БПЛА в Росії, і це виробництво може бути запущене на повну силу наступного року.
Це "значно підвищить здатність Росії атакувати Україну та дозволить Росії розширити кампанію з виведення з ладу українських електростанцій, залізничних колій та закрити транзит сільськогосподарських товарів на світові ринки", – вважає Томас-Грінфілд.
У зв'язку з цим постпред США в ООН закликала направити групу слідчих для вивчення уламків зброї, яку Росія використовує проти України, оскільки "поширення іранських БПЛА є глобальною загрозою".
"Секретаріат ООН зобов'язаний виконати свій мандат щодо вивчення доказів передачі Іраном безпілотних літальних апаратів Росії в порушення пункту 4 Додатку В до Резолюції РБ ООН 2231", – наголосила вона.
Томас-Грінфілд висловила жаль з приводу того, що опублікований сьогодні звіт щодо нерозповсюдження ядерної зброї "є неповним, оскільки не повністю охоплює нещодавні порушення, пов'язані з безпілотними літальними апаратами".
За її словами, секретаріат не прийняв пропозиції від України та інших сторін розглянути беззаперечні докази цих порушень. "Це незрозуміла прогалина", – додала вона.
"ООН повинна без будь-яких подальших зволікань направити групу слідчих для вивчення уламків зброї, яку Росія використовує проти України і яка була знайдена Україною та Великою Британією", – підкреслила Томас-Грінфілд.
"Я знову закликаю Секретаріат ООН поінформувати Раду про свою оцінку іранських БПЛА, знайдених в Україні, протягом наступних 30 днів. Це питання життя або смерті для українського народу і нації України як економічно життєздатної держави", – наголосила вона.
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"підкреслила Томас-Грінфілд. - Зокрема, Росія отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва БПЛА в Росії».
За її словами, цей завод може бути введений в експлуатацію на початку наступного року. У разі завершення будівництва він «значно посилить потенціал Росії для нападу на Україну й дасть Росії змогу продовжувати кампанію з виведення з ладу українських електростанцій, закриття залізничних шляхів і перешкоджання транзиту сільськогосподарських товарів на світові ринки», - зазначила постпред.''
If Russia is building a drone factory with Iran on the Russian territory, then maybe it is time to finally give those long-range ATACMS missiles??? They can cover 621 miles (1000 km) with additional fuel tanks.
Та дайте, нарешті, свої F-16, а наші пілоти їм таку рекламу зроблять, що десяток років з продажами проблем не буде
И конечно, оон это именно та организация, которая поможет в решении этого вопроса
ніяких дронів